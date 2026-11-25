El miércoles, la Comisión Europea renovó su llamamiento a Israel para que reabriera los puestos fronterizos de Gaza. Las Naciones Unidas informaron de más de 150.000 tiendas de campaña en espera fuera del territorio. Bruselas tiene más de 217 millones de euros en ayuda humanitaria a Palestina en 2026.

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La Comisión Europea exhortó una vez más a Israel el miércoles 25 de noviembre a reabrir todos los cruces en Gaza y permitir el acceso sin trabas al socorro. El día anterior, frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Comisionado para la Gestión de Crisis Hadja Lahbib había alertado sobre la brecha entre las existencias disponibles y la ayuda que se prestaba a las familias desplazadas.

Tents compró, pero todavía fuera de Gaza

En su informe de 18 de noviembre, la oficina de coordinación humanitaria de las Naciones Unidas recordó que más de 150.000 tiendas compradas por organizaciones humanitarias y Estados estaban a la espera de su entrada. La mayoría fueron almacenados en Al-Arich, Egipto. Esta cifra, basada en un hallazgo del 13 de noviembre, describe un stock en espera: no da el número de tiendas todavía inmovilizadas el 25 de noviembre.

En Estrasburgo, Hadja Lahbib dijo que algunos materiales esenciales sólo podían entrar un día a la semana porque eran clasificados como bienes de doble uso. Esta categoría incluye bienes que las autoridades atribuyen uso civil y posible uso militar. Pidió criterios claros y predecibles y el levantamiento de las restricciones a los suministros esenciales. El miércoles, la Comisión reiteró su llamamiento en favor del acceso sin trabas y la distribución continua en Gaza.

La lluvia también afecta a las escuelas y el saneamiento

En su informe de 18 de noviembre, las Naciones Unidas informaron de que el clima afectaba a 201 de los 633 espacios de aprendizaje temporal en servicio. Los equipos humanitarios también informaron sobre las necesidades de bombas, tuberías, generadores y equipo de refugio. Cerca de las zonas donde se restringió el acceso, los equipos no pudieron realizar el trabajo necesario de drenaje y protección de inundaciones en todas partes.

217 millones de euros para la ayuda humanitaria europea

El Comisionado confirmó más de 217 millones de euros en ayuda humanitaria europea a Palestina para 2026. Esta suma no es el único gasto de alojamiento en Gaza. Lahbib indicó que la misión europea en Rafah estaba dispuesta a facilitar el acceso al socorro si se solicitaba; no anunció una nueva apertura del pasaje. La sesión informativa de prensa del miércoles tampoco estableció un calendario para reabrir.

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