En el EcoHub en Hamra, Beirut, los habitantes colocan papel, plástico o metal ordenados por puntos. La tienda de comestibles de Ahla Fawda permite utilizarlos en productos esenciales. ¿Cómo funciona este dispositivo del vecindario, qué dicen sus números y qué se debe revisar antes de regresar?

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En Hamra, Beirut, papel, plástico o metal se pueden clasificar y puntos para su uso en la tienda de comestibles EcoHub. La asociación Ahla Fawda, que administra el lugar, también reunió una tienda de freír y un parque infantil. El esquema proporciona una salida para la clasificación de barrios y ayuda a reducir el precio de algunas compras actuales.

El principio no es ni una sola orden de botella ni una distribución libre de alimentos. Hamra EcoHub recibe varias familias de materiales. En su mostrador de colección, Eco-Bank asigna puntos a cambio de materiales ordenados. Estos puntos se utilizan en el contexto del esquema local: no son dinero y no están destinados a ser gastados en tiendas locales.

De la bolsa de reciclables a la cesta de compras

Ahla Fawda cita papel, plástico y metal entre los materiales depositados. Por lo tanto, el primer gesto se hace en casa: separar los materiales antes de traerlos en lugar de llegar con una bolsa de basura mixta. La asociación no detalla una escala material en su presentación pública. Es necesario comprobar con el EcoHub lo que reanuda, cuándo y en qué condiciones, especialmente antes de traer un gran volumen.

En la tienda de comestibles del centro, llamada Dekkene, la asociación afirma que los puntos dan acceso a alimentos, higiene y mantenimiento a mitad de precio. Este mecanismo no transforma cada depósito en una cesta gratuita. Se debe hacer una distinción entre los puntos obtenidos, el dinero que queda por pagar y los productos realmente disponibles. La presentación del programa hace imposible cuantificar lo que un hogar puede salvar de una bolsa determinada.

Ahla Fawda publicó 3.475 compras del Dekkene en su balance 2025. Este número se refiere a compras, no personas separadas o familias. La asociación también afirma que recogió 76.725 kilos de material reciclable ese año. Este total se muestra en su balance general: no puede atribuirse a la tienda de comestibles solo o deducido del valor de los rebatos concedidos.

Un friperie y un parque infantil en el mismo centro

El sitio, abierto en junio de 2023, no se limita a la colección. El Souk El Khalanj, socio del centro, ofrece ropa usada a precios bajos. Su operador, la empresa social libanesa FabricAID, afirma que clasifica y limpia los artículos recogidos antes de ser liberados. La compra de ropa utilizada y el depósito de papel o metal siguen siendo dos enfoques diferentes: la asociación no dice que los mismos puntos se aplican a todas las tiendas del sitio.

También es posible buscar libros usados y juguetes del socio que merecemos mejor. Para los niños, la asociación CatalyticAction y la iniciativa vecinal de la Universidad Americana de Beirut participaron en la creación de un parque infantil. El balance de CatalyticAction muestra en particular cajas de plástico integradas en la estructura. La reutilización es visible, mientras que en la colección, el público no ve necesariamente qué se convierte en de cada material después de que está en el mostrador.

Lo que el dispositivo cambia y lo que no regula

En el lanzamiento, la asociación ya presentó el centro como lugar de recogida y talleres. El cambio a una tienda de comestibles de precio reducido hace que el interés del depósito sea más concreto: los puntos tienen un uso inmediato para compras ordinarias. Otra lógica de reutilización es la fripería. Usar una prenda por más tiempo evita destruirla para recuperar fibras; no es necesario fabricar un nuevo material para poner la moneda de nuevo en circulación.

Un centro de barrio no reemplaza la colección municipal ni un sector capaz de tratar todos los residuos de una ciudad. Su servicio es más preciso: ofrecer a los habitantes un lugar para entregar materiales separados, con una contraparte cuyas reglas son locales. Antes de moverse, puede preguntar a Ahla Fawda qué depósitos son aceptados y cuándo. La asociación indica para su recepción el edificio Youssef Assaf, en 180 Hamra Street, en Ras Beirut, y el número 01 355 211. Esta dirección es la publicada en su página de contacto; el acceso al punto de recogida debe ser confirmado con el equipo.

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