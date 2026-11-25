Se recibió en el Gran Sérail una delegación de Emirati que reunió la autoridad energética de Abu Dhabi, TAQA Transmission y Masdar. El comercio se centró en la gestión del sector y la diversificación de las fuentes. No se anunciaron contratos ni financiamiento.

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El Primer Ministro Nawaf Salam recibió el miércoles 25 de noviembre en el Gran Serail una delegación de Emirati, dirigida por el Ministro de Estado Said bin Mubarak al-Hajeri. According to the Presidency of the Lebanese Council, his interlocutors presented to him the experience of Abu Dhabi in the management of the electricity sector, the development of the network and the diversification of energy sources.

The Emirati Ministry of Foreign Affairs confirmed the meeting in Beirut and the composition of the delegation. Ni su declaración ni la del Gran Serail anuncian contratos, financiamiento o construcción. No se ha publicado ninguna cantidad, ubicación o calendario.

Transporte y producción, dos ocupaciones diferentes

Además del departamento de energía de Abu Dhabi, la delegación tenía dos empresas separadas. TAQA Transmission opera infraestructura de transporte de electricidad y agua. Masdar desarrolla y financia proyectos de energía renovable. Esta composición distingue dos preguntas para el Líbano: cómo generar más electricidad y cómo canalizar esta producción a redes de distribución. Su asistencia a la reunión no es válida para la selección como proveedores de servicios.

Esta distinción es importante para una instalación solar o eólica. La capacidad anunciada de una central eléctrica dice lo que puede producir bajo ciertas condiciones. Para explotar eficazmente esta producción, la red también debe poder recibir y transportar electricidad. Por lo tanto, una política centrada en las centrales eléctricas y una política de fortalecimiento de las líneas no abordan el mismo problema.

El Líbano ya tiene un programa para fortalecer la red

El programa del Banco Mundial aprobado en octubre de 2024 es un dossier separado. Su préstamo de 250 millones de dólares está destinado a las fuentes renovables y al fortalecimiento del sistema eléctrico libanés. Según documentos del Ministerio de Energía y el Banco Mundial, se asignan 220 millones de dólares a inversiones en electricidad en el Líbano y 30 millones de dólares a inversiones en la Oficina Nacional de Litani. Se prevén asignaciones, no un balance de las sumas gastadas, y no proceden de la delegación recibida el miércoles.

El encuentro documenta un intercambio entre gobiernos y operadores. Para establecer que ha dado lugar a un proyecto en el Líbano, necesitará un perímetro preciso, un procedimiento de elección, financiación y condiciones para conectar o comprar electricidad. Los dos comunicados no publican ninguno de estos elementos.

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