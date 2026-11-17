Michael Freeman defiende a la BBC una interpretación de homicidio de la muerte de Jeffrey Epstein. Su revisión literaria, no revisada por pares, contradice la conclusión oficial del suicidio. However, federal reports distinguish serious prison oversight failures from the evidence required to establish external criminal intervention.

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Michael Freeman, experto en forenses, dijo a BBC Newsnight que Jeffrey Epstein habría sido víctima de un homicidio. Presentada el 16 de noviembre de 2026, esta interpretación contradice la conclusión oficial del suicidio. No constituye una nueva autopsia ni una decisión judicial.

Análisis de documentos, no examen corporal

Según el informe de la BBC, Freeman estudió fotografías y el archivo forense transmitido por Mark Epstein, hermano del fallecido. No examinó el cuerpo. Dice que trabajó independientemente, sin compensación familiar. La BBC afirma que esta investigación no fue revisada por pares.

El experto interpreta ciertas lesiones como evidencia de agresión y cuellos de botella. Cuando se le pregunta acerca del posible perpetrador de un homicidio, no designa a nadie. Estas declaraciones son las del especialista entrevistado por Newsnight, no una conclusión adoptada por el canal.

La conclusión oficial sigue siendo suicidio

Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde fue detenido en espera de juicio por trata sexual de menores. El departamento forense de la ciudad detuvo el suicidio. The federal investigation did not establish any criminal intervention at the origin of his death.

El informe de junio de 2023 de la Inspección General del Departamento de Justicia de EE.UU. también establece la posición del médico que realizó la autopsia: las lesiones parecían ser compatibles con el suicidio colgado, sin las lesiones defensivas previstas en un estrangulamiento de homicidio. Por lo tanto, hay una divergencia de interpretación, no el reconocimiento oficial de un error.

Barbara Sampson, entonces jefe del departamento forense, defendió esta conclusión. The BBC reported that it had asked again, without publishing in the article consulted a new response to Freeman.

Errores de prisión documentados

La inspección general no eximió a la administración penitenciaria. His investigation found serious shortcomings: lack of co-prisoners despite instructions from the psychological, round and counting services not carried out as planned, lack of surveillance and problems with the operation of the cameras.

En su mensaje adjunto, el Inspector General Michael Horowitz distinguió estos errores de las circunstancias forenses de la muerte. Sus servicios no habían encontrado pruebas para contradecir la conclusión del FBI de que no había ningún acto criminal causando la muerte. También señaló que las deficiencias de la prisión habían privado a Epstein de la posibilidad de un juicio penal exitoso.

Un memorando conjunto del Departamento de Justicia y el FBI, publicado en julio de 2025, reafirmó el suicidio. In particular, the two institutions relied on the analysis of the images of the common area of the detention unit. Según su lectura, nadie había entrado en los cursos correspondientes durante el período que se examina. Este documento precede a las declaraciones de noviembre de 2026: debe leerse como la posición federal anterior, no como respuesta a este nuevo análisis.

Lo que esta controversia hace posible afirmar

La distinción es esencial: encontrar una vigilancia inadecuada por sí sola no demuestra que un recluso fue asesinado. Por el contrario, se puede discutir una conclusión formal sobre elementos específicos, sin que cada aviso adquiera automáticamente pruebas.

El nuevo hecho aquí es la presentación pública de un análisis contradictorio. Para medir su alcance, deberán distinguirse los documentos examinados, las interpretaciones propuestas y su posible confrontación con otros especialistas. La presentación del homicidio establecido hoy eliminaría estos pasos y convertiría un desacuerdo médico-legal en una certeza de que los documentos consultados no permiten afirmarlo.

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