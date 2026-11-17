El tráfico por carretera y por ferrocarril se suspende después de otro ataque. Kiev reclama la operación; Moscú evalúa los daños y prepara reparaciones.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Road and rail traffic was suspended on the Crimean bridge after another attack on the night of 16-17 November 2026, according to the Russian authorities. Volodymyr Zelensky afirmó una operación ucraniana contra el edificio, mientras que el Kremlin anunció los preparativos para su restauración. El alcance del daño no se establece de forma independiente.

Kiev reclama respuesta a huelgas rusas

El presidente ucraniano presentó el ataque como respuesta al bombardeo ruso de la infraestructura de su país. He claimed that the road and rail parts of the bridge had been damaged. Estas declaraciones establecen la reclamación de Kiev, pero no miden en sí mismos el estado de las diversas secciones o la duración del tiempo que pueden permanecer inutilizables.

El cierre del edificio se anuncia en el lado ruso. En la información del gobierno publicada el martes, el Ministerio de Transporte se refiere a un nuevo ataque de drones e indica que los especialistas evalúan el daño. Se alienta a los motoristas a no ir hacia el puente.

Moscú prepara reparaciones

El portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el puente sería reparado y hecho mejor que antes. He reported that Deputy Prime Minister Marat Khousnoulline had reported to Vladimir Putin after a meeting of the government commission responsible for the case.

En particular, este comité debería examinar la restauración de la infraestructura y la organización del transporte. Sin embargo, las declaraciones consultadas no establecen una fecha para la plena reanudación del tráfico. Por lo tanto, el anuncio de reparaciones no vale la pena el calendario de reapertura.

Una distinción cronológica importante: el tráfico vial ya había sido interrumpido el 16 de noviembre, y luego parcialmente restaurado por la tarde en tráfico alternado, según información rusa. Esta recuperación precedió al nuevo ataque nocturno y no significó que el enlace volviera el 17 de noviembre.

Un eje estratégico aún por especificar

El puente cruza el estrecho de Kerch y vincula territorio ruso con Crimea, la península ucraniana anexada por Moscú en 2014. Su doble función vial y ferroviaria le da importancia logística, más allá de su alcance político.

En esta etapa, tres elementos deben seguir siendo distintos: la reclamación ucraniana, la suspensión del tráfico anunciada por Rusia y la evaluación técnica del daño, que sigue en curso. Ni la duración de la interrupción ni el costo de la labor pueden deducirse de las declaraciones de las dos partes solamente.

Fuentes:declaración de Volodymyr Zelensky;respuesta de Kremlin;información de tráfico del gobierno ruso. Foto del archivo: Volodymyr Zelensky in Vilnius in July 2023, Embassy of Ukraine in Lithuania,CC BY 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews