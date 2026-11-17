Nvidia estableció un comité permanente del Consejo para supervisar la seguridad nacional y las exportaciones. Reforma de la gobernanza distinta de las investigaciones en curso.

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Nvidia anunció el martes 17 de noviembre de 2026 el establecimiento de un comité permanente de su Junta Directiva sobre seguridad nacional y control de las exportaciones. Este nuevo órgano coloca la supervisión de estos riesgos directamente a nivel de administradores, mientras que las relaciones del grupo con las autoridades estadounidenses están sujetas a escrutinio parlamentario.

Supervisión por tres directores

Suzanne Nora Johnson presidirá el comité, junto con Stephen C. Neal y John O. Dabiri. Debe reunirse al menos trimestralmente y emplear expertos externos independientes en derecho, seguridad nacional y cumplimiento comercial.

Los equipos internos de seguridad nacional y de cumplimiento del comercio internacional informarán directamente al comité y a Colette Kress, Director General interino, por sus actividades cotidianas. Nvidia presenta este mecanismo como un fortalecimiento de su gobernanza y su interacción con las autoridades.

En el comunicado se describe una organización permanente de vigilancia. It does not publish any findings of investigation, finding of violation or new export authorization.

Solicitudes parlamentarias siempre distintas

El 11 de noviembre, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons pidieron a la administración estadounidense que mantuviera registros de las exportaciones de chips avanzadas de Nvidia a China y los riesgos de seguridad nacional asociados.

Su enfoque fue dirigido al Secretario de Comercio Howard Lutnick, Secretario de Estado Marco Rubio y Jefe de Estado de la Casa Blanca Stephen Miller. Entre ellas figuraban las comunicaciones con dirigentes de Nvidia, las investigaciones sobre posibles desviaciones de pulgas y las decisiones sobre controles de exportación.

Los dos senadores habían fijado el 17 de noviembre como plazo para confirmar por escrito la transmisión de instrucciones de conservación. El comunicado parlamentario consultado hace esta petición; no puede decirse que los destinatarios ya han respondido.

This approach is based on reports of a possible foreign intelligence operation targeting Jensen Huang. Las sospechas planteadas por los funcionarios electos siguen siendo distintas de los hechos establecidos judicialmente. El establecimiento de un comité interno no es prueba de espionaje ni respuesta definitiva a las preguntas del Congreso.

Fuentes:comunicado oficial de Nvidia;comunicado de prensa del Senador Warren y Coones 11 de noviembreIlustración: Jensen Huang en mayo de 2024, Peter Dasilva / Comisión Europea, © Unión Europea,CC BY 4.0.

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