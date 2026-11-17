Disparos y drones en el sur del Líbano, nuevo reclamo iraní a Bahrein y discusiones sobre el post-FINUL: el punto de mediodía distingue las declaraciones y hechos establecidos. Para seguir también, el balance de los controles económicos, las exigencias de los antiguos arrendatarios, la COP31, la corrección del lugar de cita parisino de la Nación y los ejercicios navales anunciados para el miércoles en Anfeh. Los anuncios de protección o cooperación no se presentan como decisiones ya aplicadas.

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Martes 17 de noviembre de 2026, 12 p.m. Beirut edición del tiempo.El Líbano meridional sigue siendo objeto de presión, el Irán reclama otro ataque en Bahrein y varios anuncios se refieren directamente a los hogares libaneses. Information verified at 11.05 a.m. Beirut time. Este artículo actualiza la edición de las 8 a.m. y distingue entre los hechos reportados, las declaraciones y las medidas que se esperan.

Líbano del Sur: disparos contra Beit Yahoun y drones sobre Tyre

En el sur del Líbano, los informes de la mañana extienden los de la noche. La agencia oficial libanesa informa de un fuerte incendio de ametralladora hacia Beit Yahun y drones israelíes que vuelan a baja altitud sobre Tiro y aldeas en el distrito. El sobrevuelo no será presentado como huelga. Los envíos no dan ningún resultado humano o material.

Anteriormente, se reportó una huelga nocturna en Houla, con disparos en Khiam. Al amanecer, la artillería atacó Wadi Slouqi y las montañas alrededor de Chaqra y Qabrikha. La ausencia de un registro publicado no permite concluir que no hay víctimas. Esta información tampoco constituye una garantía de seguridad para viajar a las localidades interesadas.

Después de FINUL: ninguna fórmula final anunciada

En el plano diplomático, se sigue examinando la fórmula para preservar una presencia internacional en el Sur. Después de su reunión con Joseph Aoun este martes, el diputado Simon Abi Ramia dice que todavía no se ha obtenido ninguna fórmula final. Cuenta con Francia y asociados internacionales para lograr un arreglo dirigido por las Naciones Unidas y evitar un vacío después de la FPNUL.

También exhortó a las fuerzas políticas, incluida Hezbollah, a que participaran directamente con las instituciones libanesas en lugar de esperar a que se produzcan acontecimientos entre Washington y Teherán. Estas son las declaraciones del MP después de su visita, no el anuncio de un acuerdo internacional. Amplian las discusiones abiertas después de la visita de Mike Waltz a Beirut.

Bahréin: Ataque reclamado · Voces globales

En Bahréin, los Guardias Revolucionarios iraníes afirman un ataque de drones al amanecer contra un radar estadounidense basado en Sheikh Issa. Las autoridades bahreiníes anuncian interceptaciones. Se emitió una alerta y el peligro anunciado terminó. Ningún daño al radar o al equilibrio humano se establece independientemente en los elementos verificados.

Este episodio debe distinguirse de los anteriores. La reclamación del 15 de noviembre se refería a Al-Riffa; La negación americana del 13 de noviembre no responde automáticamente al anuncio de este martes. Un objetivo declarado no es un objetivo confirmado de destrucción. En la preparación de este tema no se encontró ninguna respuesta específica de los Estados Unidos a esta nueva reclamación.

Consumo: generadores a la vanguardia de los controles

En el Líbano, el Ministerio de Economía y Comercio publica su revisión de los controles del 2 al 13 de noviembre. Anuncia 21.114 inspecciones y 1.119 minutos. Los generadores eléctricos representan 675, o alrededor del 60% del total. Los otros incluyen alimentos, precios e instrumentos de pesaje.

The Ministry stated that 983 minutes had been sent to the courts, some of which were older. No son condenas. Recibió 2.276 denuncias. Los consumidores pueden informar de las prácticas de un negocio o negocio en 1739, el número oficial de protección del consumidor.

Alquileres antiguos: un mitin, no una nueva ley

En Beirut, un lugar de encuentro Riad al-Solh pone los antiguos alquileres en las noticias. Jamal Halawani, en nombre del Comité Civil de Inquilinos, pidió una prórroga transitoria de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos durante la labor parlamentaria. El comité también pidió directrices de alquiler gratuitas y una política de vivienda asequible. These claims do not constitute a new law or a general suspension of judicial proceedings.

COP31: Las delegaciones toman la palabra

En Antalya, COP31 continúa su secuencia ministerial. El martes y miércoles, el programa oficial prevé declaraciones de delegaciones que no han hablado en la primera serie de sesiones de alto nivel. Una mesa redonda sobre la ambición climática antes del 2030 también es la agenda del martes. Estas reuniones son etapas de negociación, no el anuncio de un acuerdo final sobre compromisos o financiación.

Francia: El encuentro de París es el lugar de la Nación

En Francia, preste atención al lugar de encuentro parisino: las llamadas sindicales actualizadas dan cita a las 2 p.m. lugar de la Nación, no a los inválidos. Esta aclaración corrige la indicación inicial de nuestro directo. RATP también anuncia cierres de estación de 11 am hora de París. El viaje de correspondencia y regreso debe ser revisado, sin confundir estas medidas de seguridad con las eliminaciones relacionadas con la huelga.

Para ser recordado: ejercicios navales Miércoles en Anfeh

Por último, una instrucción práctica para mañana en el norte del Líbano: el ejército anuncia ejercicios navales con fuego vivo frente a la costa de Anfeh, en el Kura, miércoles 18 de noviembre de 9 a.m. hasta su fin. Pide a los habitantes y propietarios de buques pesqueros que no se acerquen a la zona durante los ejercicios.

Imagen geográfica de los archivos: la Línea Azul en Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Fecha de disparo no establecida; fotografía en el banco desde agosto de 2019. Esta imagen no representa un evento del 17 de noviembre.

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