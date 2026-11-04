Comprobación de hechos: Trump no estaba hablando de muertes en la Cuenca de Lincoln Memorial

Protege el video de Nuestro Cuidado es engañoso: las « tres muertes de Trump a la semana » son sobre el crimen en Washington, no la cuenca Lincoln Memorial.

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Un video publicado por Protect Our Care presenta a Donald Trump diciendo que tres personas murieron cada semana en la cuenca Lincoln Memorial. Esta presentación es engañosa. En el pasaje completo de su discurso del 2 de noviembre de 2026, el presidente estadounidense habla del crimen en Washington. El lugar donde habló estaba confundido con el tema de su declaración.

Qué muestra el vídeo compartido

En elReel Facebook por Proteger Nuestro CuidadoDonald Trump aparece frente a la cuenca Lincoln Memorial, con una gorra blanca « USA ». El texto incrustado indica que se refiere a tres muertes semanales en esta cuenca. La capción que acompaña a la publicación dice: « Esto es, de hecho, falso », es decir, « Esto es realmente falso ».

La auditoría cubrirá esta asignación específica. La imagen nos permite situar el discurso, pero no es suficiente establecer a qué muertes se refiere el orador. Para determinar esto, debe encontrar el pasaje antes de la frase y el que lo sigue.

En todo el discurso, estamos hablando de Washington

ElCasa Blanca publicó una página dedicada a esta intervenciónde fecha 2 de noviembre de 2026. Eltranscripción completa de Factba.se, transmitido por Roll Call, permite colocar la frase en su secuencia.

En el segmento de tiempo de 17 min 07 s a 17 min 37 s por Factba.se, Trump declara primero que el crimen ha caído, entonces presenta a Washington como una ciudad que se ha vuelto segura. Es inmediatamente después de esta evaluación que declara: « Perdimos, en promedio, a tres personas por semana », es decir, que en promedio tres personas murieron cada semana. Luego dio las gracias a la Guardia Nacional y a los militares. El próximo pasaje trata de la eliminación de criminales de la capital.

Por lo tanto, la cuenca no es designada como lugar de estas muertes en este pasaje. Las frases que enmarcan el extracto se refieren a la seguridad en la ciudad. Los horarios citados aquí son los de la transcripción, no de los marcadores registrados en el reproductor de video de la Casa Blanca.

Un informe in situ confirma este contexto

Este contexto también está documentado por una fuente contemporánea de discurso. En supress report sent on 2 November at 2:20 p.m. Washington time, corresponsal Gerren Keith Gaynor informa que Trump se refirió a tres muertes semanales « en el distrito », por lo tanto en el Distrito de Columbia. Enlaza esta declaración con sus comentarios sobre criminales y su acción contra la delincuencia.

Este testimonio del actual periodista es consistente con la transcripción. No describe ninguna declaración sobre personas que se ahogan en el Reflecting Pool.

Las cifras de delincuencia siguen siendo una cuestión separada

Reestablecer el tema de la declaración no es validar el balance numérico presentado por Donald Trump. En el mismo pasaje, mencionó una disminución del delito de hasta 90-91%, sin especificar el período de comparación.

Elmetropolitan Police statistics Department consulted on 3 November 2026han comparado desde principios del año con el período correspondiente de 2025. Hubo 86 homicidios en comparación con 116, una disminución del 26%. El número total de delitos seguidos disminuyó un 11%, mientras que la categoría de delitos violentos aumentó un 12%. Por lo tanto, esta comparación anual no corresponde a una disminución general del 90-91%.

The police table also shows 187 homicides for all of 2024 and 127 for 2025, approximately 3.6 and 2.4 per week. Sin un período de referencia especificado por Trump, no puede atribuirse con certeza su cifra de tres a uno de esos años. Estos datos policiales son provisionales y pueden ser revisados.

El veredicto: una presentación engañosa

El carrete no dice que Trump anunció tres muertes a la semana en la cuenca Lincoln Memorial.El texto añadido a la imagen impone esta lectura, mientras que el contexto del discurso y el informe del periodista presente colocan las muertes evocadas a escala de Washington, en un desarrollo del crimen.

Por lo tanto, el cheque de hecho establece una mala atribución de la palabra. No certifica la cifra de tres muertes semanales, cuyo período sigue siendo indeterminado, ni los porcentajes de declive avanzados por el Presidente.

Auditoría completada el 3 de noviembre de 2026. Los datos del delito citados corresponden al estado de la tabla oficial en esa fecha.

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