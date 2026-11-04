Midterms : Lindsay James también voltea Iowa-2

AP anuncia la victoria de Lindsay James en el segundo distrito de Iowa. Esta ganancia democrática sigue la de Christina Bohannan en Iowa-1.

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Consultado el 4 de noviembre de 2026 a las 0523 UTC, a las 0723 horas en Beirut.

Demócrata Lindsay James gana el segundo distrito de Iowa en la Cámara de Representantes, según la Associated Press. Golpea al republicano Joe Mitchell. AP anunció su victoria a las 0019 hora de América del Este, es decir0519 UTC y 0719 en Beirut.

James tomará el asiento de Ashley Hinson, quien había elegido aparecer en el Senado. Por lo tanto, es cuestión deganancia democrática en un asiento republicanoElegido al Parlamento de Iowa y pastor presbiteriano en Dubuque, James había colocado su fe en el corazón de su campaña, informes de AP.

Dos oscilaciones sucesivas en Iowa

El anuncio llega once minutos después de la victoriaChristina Bohannan en Iowa-1Frente a Mariannette Miller-Meeks. Ambos resultados se refieren a distritos electorales separados.

En el momento de nuestra auditoría, AP había asignado al Senado a los Demócratas, pero aún no la mayoría de la Cámara. Los poderes de la agencia no constituyen una certificación oficial del voto y el conteo puede continuar.

Fuente: directamente de la Associated Press, anuncio « El demócrata Lindsay James gana la elección a la Cámara de EE.UU. en Iowa.Resultados de la Sala en Iowa.

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