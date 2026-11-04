Elaine Luria en Virginia y Manny Rutinel en Colorado ganaron dos puestos ocupados por republicanos, según los poderes de la Associated Press. Estas victorias anunciaron el miércoles por la mañana, hora de Beirut, refuerzan a los demócratas en la batalla por la Cámara, sin suficiente para establecer una mayoría nacional en esta etapa precisa.

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Los demócratas ganaron dos puestos ocupados por republicanos en la Cámara de Representantes.La Associated Press anunció la victoria de Elaine Luria en el segundo distrito de Virginia y Manny Rutinel en el octavo distrito de Colorado. Los envíos se programan a las 0447 y 0449 UTC, respectivamente, el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 0647 horas y a las 0649 horas en Beirut.

Elaine Luria toma el asedio de Virginia-2

La asignación de PA a Elaine Luriamarca un regreso a la Cámara para los ex electos demócratas, frente al republicano saliente Jen Kiggans. En 2022, había ganado su asiento, antes de ser reelegido en 2024.

El distrito electoral incluye Virginia Beach y la parte virgen de la península Delmarva. Tiene una gran población vinculada a las fuerzas armadas. Ambos candidatos sirvieron en la Marina. En supresentación de la votación publicada el 30 de octubre, el AP clasifica este duelo como una de las carreras que probablemente afectará el control de la Casa.

Manny Rutinel rocas Colorado-8

El PA también da a Manny Rutinel ganadoren el distrito 8 de Colorado, donde se enfrentaba a Gabe Evans republicano saliente. Este es también un asiento ganado en el campo republicano.

Evans estaba buscando un segundo término en este suburbio norteño de Denver, como recordóla PA antes de la primaria de Colorado. Él habíavenció al demócrata Yadira Caraveo en 2024Por lo tanto, el asiento pertenece a los demócratas después de un mandato republicano.

Dos giros, no un veredicto nacional

Estos anuncios abarcan dos elecciones separadas. Sólo ellos no constituyen una asignación de la mayoría nacional a la Cámara. Hay que seguir por separado otros distritos electorales.

Los ganadores son los propuestos por la Associated Press. Estos poderes periodísticos no sustituyen la certificación oficial de resultados por las autoridades electorales. No se da un porcentaje definitivo en este informe.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público. Libnanews.

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