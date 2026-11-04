Medios: cambios en el Senado, Trump se defiende

Los demócratas ganan el Senado según AP. Trump rechaza un revés personal. Resultados, reacciones y gráficos al final de nuestra dirección.

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Los demócratas ganaron el Senado Americano, según la Associated Press. The House of Representatives remained without majority assigned by AP during our last review. Donald Trump rechaza un revés personal, mientras que los líderes democráticos exigen un voto por el cambio. Este examen concluye nuestra opinión directa sobre las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026.

Revisión del 4 de noviembre. Cuentas y gráficos en 0555 UTC, 0755 en Beirut. Estado de las habitaciones revisadas de nuevo a las 0559 UTC. Los poderes periodísticos de PA no constituyen una certificación oficial.

Cámara de Senadores, Cámara para permanecer abierta en la cuenta de AP

La tabla PA enumera 52 escaños para el bloque democrático, 41 para los republicanos y siete aún no asignados al Senado. La primera figura incluye a los dos independientes relacionados con los demócratas. También incluye, como el total republicano, los mandatos que no fueron renovados este año: 34 en el bloque democrático y 31 en los republicanos. Por lo tanto, « 52 asientos » no debe leerse como 52 nuevas victorias en las elecciones del martes.

Los 100 escaños en el Senado, incluyendo escaños no renovados. Fuente: AP; Libnanews infographic.

En la Cámara, AP asigna 205 escaños a los demócratas y 123 escaños a los republicanos; 107 permanecen abiertos. El umbral de la mayoría es de 218 de 435. Estos números describen el progreso de las asignaciones, no porcentajes de votos. Nuestro balance no transforma un avance o la adición de resultados parciales en un anuncio del control de esta cámara.

Los 435 escaños en la Sala. Grey representa razas no asignadas por AP en tiempo de encuesta. Fuente: AP; Libnanews infographic.

Trump se niega a ver una derrota personal

En Fox News, Donald Trump se niega a presentar la noche electoral como una derrota personal, según la entrevista tomada por el Times of Israel.

El Presidente también admite que los precios de la gasolina vinculadas a la guerra en Irán han pesado. Según los comentarios de Fox del Times de Israel, cree que los votantes aprueban su política iraní pero no querían soportar el costo inmediato de la bomba. Le sorprendió la magnitud de las pérdidas republicanas.

Su reacción también incluye una apertura: en una entrevista con el New York Times reportada por Reuters, Trump dice que está listo para aceptar los resultados y trabajar con los demócratas. No hay acuerdo sobre un programa. Aún no han llegado las negociaciones con el futuro Congreso.

Schumer y Gillibrand saludan el resultado, Collins admite

Chuck Schummer, líder de los demócratas del Senado, acoge un voto por el cambio y promete alivio a los estadounidenses. Kirsten Gillibrand, que dirige el Comité Senatorial de Campaña Democrática, considera el alcance de la victoria para superar sus expectativas.

Entre los republicanos, la Senadora Susan Collins reconoció su derrota contra el Demócrata Troy Jackson en Maine. Sin embargo, AP todavía no había atribuido esta carrera durante nuestra encuesta: una concesión y un anuncio de ganador por una agencia siguen siendo dos informaciones separadas.

Iowa y Kansas Rock, Michigan no es asignado

Dos resultados resumen la expansión de la Tarjeta Democrática en el Senado: Josh Turek venció a Ashley Hinson en Iowa; Adam Hamilton venció a Roger Marshall en Kansas, según AP. Los demócratas también ganaron en Texas con James Talarico, en Carolina del Sur con Annie Andrews, en Ohio con Sherrod Brown y en Carolina del Norte con Roy Cooper.

En Michigan, la tabla d’AP todavía indica un avance democrático, sin atribución de la raza del Senado en el momento del control. Así que no anunciamos a Abdul El-Sayed ganador contra Mike Rogers.

Israel e Irán: No hay respuesta oficial verificada a los resultados

At 0555 UTC, 0755 hours in Beirut, no official Israeli or Iranian response to the results could be verified by our editors in the sources consulted. Las declaraciones o declaraciones previas a la elección sobre otros eventos no se presentan aquí como reacciones a esta noche electoral. Esto no hace posible afirmar que estos gobiernos no han emitido ninguna declaración.

Una nueva relación de poder en Washington

El control del Senado da a los demócratas una importante palanca institucional: esta cámara examina los nombramientos presidenciales y puede aprobarlos o rechazarlos. El Congreso también ejerce poderes de investigación e interviene en créditos militares. Estos son medios de control, no el anuncio automático de un cambio en la política exterior o una decisión particular sobre Irán e Israel.

Esto concluye nuestro directo sobre los exámenes de mitad de período americanos. Gracias por seguirlo con Libnanews. El conteo continúa y los resultados citados aquí todavía no están certificados.

Fuentes y parámetros

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