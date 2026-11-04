La derrota de Trump en mitad de período: ¿qué efecto en Líbano?

La derrota de Trump de los períodos intermedios debilita su diplomacia personalizada y allana el camino para aumentar el control parlamentario. Sin embargo, no garantiza la paz en el Líbano ni un cambio inmediato hacia Israel e Irán. Acuerdo marco de junio, apoyo al ejército libanés, transición de la FPNUL, ventas de armas, Gaza y reformas bancarias: este análisis examina las verdaderas palancas del futuro Congreso, sus limitaciones y las decisiones que Beirut debe preparar sin demora para una solución de Washington.

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La derrota de Trump de los períodos intermedios abre una oportunidad para un mayor control sobre la política estadounidense en el Medio Oriente. No garantiza la paz en el Líbano ni un cambio inmediato hacia Israel o Irán. El Senado se convirtió en el campo demócrata, según los poderes periodísticos disponibles. La mayoría de la Casa permaneció indeterminada a las 0628 UTC. Para Beirut, el verdadero tema comienza ahora: convertir el debilitamiento político del Presidente de los Estados Unidos en garantías duraderas, sin esperar a Washington para resolver crisis libanesas en lugar de libaneses.

La derrota de Trump a mitad de período golpea un método

El revés llegó por primera vez a la pretensión presidencial para confundir el poder americano, la voluntad personal y el éxito diplomático. Donald Trump prometió mantener a los Estados Unidos alejados de guerras prolongadas. El conflicto con Irán, iniciado con Israel en febrero de 2026, pasó por la campaña electoral. Su costo económico ha acercado una crisis en el Oriente Medio a las preocupaciones cotidianas de los hogares estadounidenses. Una guerra presentada como dominio se ha convertido en un problema de poder adquisitivo y confianza política.

Esta contradicción da la derrota de su alcance regional. La capacidad de Trump para imponer una historia de victoria se enfrenta ahora a una sanción electoral. Anuncios espectaculares, amenazas y relaciones personales con líderes no dan resultados. La seguridad de una aldea en el sur del Líbano no se mide por el número de comunicados triunfantes. Depende de la retirada de las fuerzas extranjeras, la autoridad estatal efectiva, la protección de los civiles y las condiciones de retorno.

Sin embargo, sería abusivo presentar el voto de los Estados Unidos como voto para el Líbano o para los palestinos. Los votantes eligieron representantes en varias cuestiones. El rechazo de una administración no constituye la adopción de un programa regional específico. Los funcionarios electos demócratas tendrán que arbitrar entre la seguridad de Israel, el control del gasto, los derechos civiles y la oposición a la guerra prolongada. Su victoria abrió un debate que la dominación republicana hizo más difícil. No fija el resultado.

El Senado impone limitaciones sin la diplomacia líder

Donald Trump sigue siendo presidente. Los períodos intermedios no funcionan como una moción de censura en un régimen parlamentario. Retiene el liderazgo ejecutivo, la diplomacia y importantes prerrogativas militares. Los nuevos mandatos parlamentarios comienzan el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, el Congreso saliente permanece en su lugar. Para el Oriente Medio, esta diferencia de tiempo impide el tratamiento de los resultados como una instrucción transmitida inmediatamente a los militares o negociadores estadounidenses.

Sin embargo, el cambio del Senado produce un cambio concreto. Los demócratas podrán influir en las confirmaciones de embajadores y muchos funcionarios de la administración. También tendrán los medios parlamentarios para solicitar explicaciones, celebrar audiencias y revisar las decisiones presidenciales. La elección de un representante estadounidense en el Líbano podría convertirse en un lugar de confrontación política. La mayoría del Presidente ya no contará con el apoyo de un nombramiento controvertido.

El poder presupuestario es otra palanca, pero requiere compromisos. Ambas cámaras deben votar sobre las mismas disposiciones. Trump puede vetarla, que sólo dos tercios de todas las mayorías pueden superar. Si los demócratas también ganan la Cámara, su capacidad de negociación aumentará. Si sigue siendo republicano, los desacuerdos pasarán por el propio Congreso. En ambos casos, controlar una comisión o rechazar el crédito es una influencia, sin convertir a los demócratas en un gobierno sustituto.

Irán, primera prueba de un presidente debilitado

El caso iraní se concentra en la contradicción del triunfo diplomático: prometer un rápido resultado manteniendo al mismo tiempo objetivos difíciles de conciliar. El debilitamiento de Teherán, la seguridad marítima, las cuestiones nucleares y la estabilidad regional no se resuelve mediante una sola demostración de fuerza. A principios de noviembre, se seguía examinando la posibilidad de una reanudación más amplia de los combates. Conviven enfoques diplomáticos y preparativos militares. Por consiguiente, el veredicto electoral entra en una crisis abierta, no después de un arreglo seguro.

Un presidente autorizado puede buscar un compromiso para reducir el costo interno de un conflicto. También puede intentar restaurar su autoridad demostrando firmeza. Estos dos escenarios son posibles. Ninguno debe ser presentado como una decisión ya adoptada. El peligro para el Líbano sería creer que la necesidad política de calmarse en Washington es suficiente para proteger su territorio. Una negociación con fines nucleares o de navegación puede dejar sin resolver las controversias libanesas.

La supervisión parlamentaria debe abordar cuestiones concretas: ¿qué objetivos militares, qué base jurídica, qué consignaciones y qué estrategia de salida? La resolución sobre los poderes de guerra impone, entre otras cosas, la obligación de notificar y regular la continuación de las hostilidades sin autorización. La aplicación de la Convención conduce regularmente a conflictos entre instituciones. Un Senado más exigente puede aumentar el costo político de la escalada. No puede prometer que no habrá huelga antes de asumir el cargo.

En el Líbano, juzgar el Acuerdo de junio sobre su aplicación

La crítica de Trump debe comenzar reconociendo las iniciativas que existen. El 26 de junio de 2026 se firmó en Washington un acuerdo marco entre el Líbano e Israel bajo mediación estadounidense. Proporciona un proceso recíproco y progresivo. El ejército libanés debe extender la autoridad del Estado, mientras que la retirada israelí está vinculada a la verificación del desarme de grupos no estatales. El texto también prevé nuevas deliberaciones. Es una arquitectura negociadora, cuya existencia no demuestra el logro de los objetivos.

Es precisamente en esta brecha que el método Trump merece críticas. Su riesgo es presentar una firma como la paz, transformando los compromisos condicionales en resultados políticos inmediatos. Para el Líbano, la cuestión decisiva sigue siendo la de la reciprocidad. ¿Quién revisa los bonos? ¿En qué calendario? ¿Qué sucede cuando una parte considera que la otra no ha cumplido sus compromisos? Sin respuestas operacionales, el acuerdo puede convertirse en una sucesión de demandas impuestas a los más débiles en lugar de un camino hacia la soberanía.

El Estado libanés debe ejercer efectivamente el monopolio de las armas. Las decisiones militares de Hezbollah no pueden reemplazar las de las instituciones nacionales. Sin embargo, este requisito no exime a Israel de sus propias obligaciones. No justifica considerar indefinidamente el territorio libanés como una profundidad de la seguridad israelí. Apoyar al Estado libanés requiere un tratamiento simultáneo de armas fuera de su control y fuera de su soberanía. Una diplomacia que separa estas dimensiones produce estabilidad frágil.

La nueva mayoría del Senado podría pedir informes más detallados sobre la aplicación del acuerdo y sobre los compromisos estadounidenses. Esta vigilancia sería útil si documenta los hechos en lugar de reproducir los argumentos de las partes. Beirut debe presentar elementos verificables: despliegues, necesidades materiales, obstáculos, destrucción y prevención de retornos. La derrota de Trump no garantiza la escucha. Sin embargo, aumenta el número de interlocutores que pueden examinar una política hasta ahora, en gran medida incorporada por el Presidente.

La responsabilidad política también debe abordar los criterios para el éxito. Un gobierno puede anunciar una entrega sin especificar cuándo será usable. Puede prometer un retiro sin fijar los pasos para verificarlo. Las audiencias parlamentarias pueden reducir esta brecha al exigir a la administración que distinga entre intenciones, compromisos y logros. Para los libaneses, esta disciplina sería valiosa. Cambiaría el debate sobre el seguro personal a obligaciones que pueden ser seguidas y desafiadas.

Apoyar al ejército en lugar de preguntarle lo imposible

La ayuda estadounidense al ejército libanés no desapareció bajo Trump. Un comunicado militar libanés del 20 de septiembre anunció la recepción de 70 contenedores de municiones en el puerto de Beirut. Esta entrega, que está incluida en los programas estadounidenses, es un hecho material. Prohibe narraciones simplistas del abandono total. Por sí solo no es posible concluir que el ejército tiene las capacidades necesarias para todas las misiones políticas que se le han asignado.

El problema radica en la alineación entre objetivos y medios. El despliegue de unidades, la seguridad de zonas, el control de armas y el acompañamiento del regreso de los habitantes requieren recursos. El equipo no reemplaza la disposición operacional ni la cohesión política. La demanda de resultados inmediatos sin asegurar una financiación previsible correría el riesgo de fracaso. El apoyo coherente debe ser capaz de planificar, evaluar y continuar más allá de un anuncio presidencial.

El futuro Congreso puede mejorar esta previsibilidad mediante sus arbitrajes presupuestarios. También puede imponer condiciones mal diseñadas y reducir la financiación. Por lo tanto, una mayoría democrática no es automáticamente una buena noticia para cada programa. La cuestión libanesa es defender una ayuda controlada que fortalezca la institución nacional, sin contar con el apoyo del Estado y el cheque en blanco a sus dirigentes. La transparencia de los beneficiarios y el uso de los recursos pueden proteger la financiación en lugar de debilitarse.

Ya existe otro apoyo: el Consejo de la Unión Europea estableció una misión de apoyo al Líbano el 12 de octubre. Su objetivo es fortalecer las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad internas. Su establecimiento no reemplaza las responsabilidades libanesas ni todas las funciones de la FPNUL. Sin embargo, proporciona un marco adicional para la organización de la asistencia. El debate de Estados Unidos debe articularse con estos mecanismos, para que los socios no presenten demandas o promesas conflictivas que no puedan ser agregadas.

La FPNUL establece un plazo más estrecho

Un calendario internacional precede al del nuevo Congreso. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 2025, prorrogó por última vez el mandato de la FPNUL hasta el 31 de diciembre de 2026. A continuación, prevé un retiro organizado dentro de un año. Esto no significa que todo el personal de mantenimiento de la paz abandone el Líbano el último día de diciembre. Las funciones limitadas permanecen durante el retiro. Pero la transición de la seguridad se está convirtiendo en una cuestión inmediata.

La brecha es esencial: este plazo llega antes del comienzo de los nuevos mandatos estadounidenses. Por lo tanto, el Líbano no puede esperar hasta enero para preparar los arreglos necesarios. Debe colaborar con los agentes pertinentes en la capacidad de su ejército, la vigilancia y la continuidad de los mecanismos útiles. El Senado de los Estados Unidos no solo modifica una resolución del Consejo de Seguridad. Espero que el revés de Trump borrará este plazo sería un error estratégico, ya que cada semana de preparación cuenta.

Israel: El anuncio sobre la ayuda revela los límites del espectáculo

El 3 de noviembre, Trump anunció que terminaría la ayuda anual a Israel a partir de 2027. En una entrevista televisiva realizada por una agencia de noticias, se estima que son 4.000 millones de dólares. Dijo que las ventas de armas continuarían. Esta declaración, comunicada durante las elecciones, no constituye una supresión presupuestaria ya ejecutada. El Congreso debe intervenir. Sin embargo, ilustra la facilidad con que el Presidente presenta como decisión personal un expediente con créditos, procedimientos y una relación militar construida con el tiempo.

Para el Líbano, el punto clave no es sólo la cantidad pagada. Una reducción de la ayuda gratuita no significa que se detengan los suministros de armas. Pasar de la financiación estadounidense a las compras israelíes puede cambiar la carga financiera sin cambiar inmediatamente las capacidades militares disponibles. Por lo tanto, el anuncio no prueba una ruptura con Israel ni una garantía para las poblaciones vecinas. Su efecto dependerá de los textos adoptados, los contratos y las decisiones efectivamente aplicadas.

El Congreso tiene procedimientos para revisar las ventas de armas. Incluyen plazos, umbrales y excepciones, en particular en casos de emergencia invocados por el ejecutivo. Un precedente ilumina los límites: en julio de 2019, Trump vetó tres resoluciones que impugnaban las ventas en el Golfo. El Senado no reunió los votos necesarios para anular. Una oposición parlamentaria puede frenar, negociar o hacer una venta políticamente costosa. No tiene un interruptor automático en todas las exportaciones militares.

Por lo tanto, la crítica democrática debe ser juzgada sobre sus acciones. Solicitar información sobre el uso de armas, sus consecuencias para los civiles y el cumplimiento de las condiciones estadounidenses tendría un efecto más concreto que una condena general. Los representantes elegidos pueden diferir de esos requisitos. La seguridad de Israel mantiene apoyo más allá del Partido Republicano. El revés de Trump debilita su control político personal; No disuelve las alianzas institucionales ni los compromisos que existen con ella.

Gaza no puede permanecer fuera del balance regional

El archivo palestino es una prueba de credibilidad. Un informe humanitario de las Naciones Unidas de 29 de octubre todavía describe huelgas, incendios y demoliciones en Gaza. It also reports incidents involving convoys and humanitarian premises. A medida que se acerca el invierno, las familias desplazadas siguen siendo vulnerables a la falta de refugio y riesgo de inundaciones. Esa realidad debe contar más que las proclamaciones de que una secuencia diplomática ya había resuelto el conflicto.

La derrota de Trump puede abrir más espacio para el debate sobre las condiciones de ayuda y las obligaciones con los civiles. No da representación directa a los palestinos en el Congreso Americano. Tampoco garantiza que los demócratas pongan sus derechos en el centro de los compromisos. Para medir el cambio, será necesario examinar el acceso humanitario, la protección de las personas, la financiación y las perspectivas políticas. Un tono mejor no será suficiente si las condiciones de vida permanecen inalteradas.

Esta distinción también se refiere al Líbano. Un acuerdo regional que trate a las poblaciones como variables secundarias seguirá siendo vulnerable a las crisis que afirma cerrar. La reconstrucción física no reemplaza la seguridad ni los derechos. Criticar a Trump supone desafiar esta jerarquía cuando favorece la imagen y los anuncios de financiación del negociador. Lo mismo tendrá que aplicarse a los demócratas. Sus desacuerdos con el Presidente no les dan ninguna presunción de éxito en el Oriente Medio.

Bancos y reconstrucción: ninguna solución electoral estadounidense

La situación económica libanesa se ve limitada por las limitaciones que la elección estadounidense no elimina. En septiembre, el FMI anticipó una contracción significativa en la actividad en 2026 y observó una inflación de dos dígitos. Celebró las enmiendas a la ley de resolución bancaria, y pidió que se distribuyeran las pérdidas en consonancia con la jerarquía de la deuda. Los depositantes no deben soportar pérdidas ante accionistas y acreedores subordinados. Queda por construir un posible acuerdo financiero.

Por lo tanto, el resultado de los períodos intermedios no desbloquea los depósitos bancarios. No sustituye las decisiones libanesas sobre pérdidas ni un programa de recuperación creíble. La diplomacia puede facilitar el apoyo, pero no convierte una promesa en recursos disponibles. Para los hogares y las empresas, el riesgo sería sustituir una nueva expectativa externa para las reformas nacionales. Después de esperar un acuerdo regional providencial, esperar una mayoría estadounidense providencial repetiría la misma dependencia.

Las sanciones son un problema separado. Su evolución depende de bases legales, decisiones ejecutivas y a veces disposiciones del Congreso. Una derrota presidencial no los cancela. Por lo tanto, las empresas y los bancos no deben interpretar el resultado como permiso general para reanudar las operaciones restringidas. El desafío político es obtener reglas y mecanismos legibles compatibles con la actividad legítima. No es cuestión de prometer una relajación de la cual ninguna decisión específica ha probado aún su existencia.

El Golfo y Europa mantienen sus propias prioridades

Las monarquías del Golfo no pueden resumir su seguridad al equilibrio de poder entre Trump y los demócratas. Se enfrentan a problemas inmediatos con la navegación, la infraestructura y la prevención de una extensión del conflicto. Un presidente estadounidense debilitado sigue siendo un poderoso interlocutor. Pero las garantías prometidas personalmente se vuelven más difíciles de apreciar cuando su financiación o aplicación encuentran oposición parlamentaria. Por consiguiente, los asociados regionales se beneficiarán de la búsqueda de compromisos institucionales más firmes.

El 18 de octubre, el Consejo de Cooperación del Golfo pidió un lugar en las negociaciones que afectan su seguridad. Su declaración exhorta al diálogo y subraya la necesidad de proteger a Ormuz, Bab al-Mandeb y el Mar Rojo. También recuerda los riesgos para la energía, los alimentos y los suministros médicos. Esta posición preelectoral no es una reacción a los resultados estadounidenses. Sin embargo, recuerda una limitación importante de las negociaciones individualizadas: los países expuestos a las consecuencias deben participar en los arreglos, no simplemente descubrir las decisiones adoptadas entre Washington y Teherán.

Europa también defiende sus propias prioridades. El 12 de octubre, los Ministros de Relaciones Exteriores de la UE pidieron la desescalificación y un resultado negociado. Insistieron en la libertad de navegación, especialmente en Ormuz y Bab al-Mandeb. Esta posición muestra que la elección regional no se limita a apoyar a Trump o esperar a sus oponentes. Para Beirut, las convergencias sobre seguridad marítima, estabilidad y reconstrucción pueden ampliar las oportunidades diplomáticas.

Las consecuencias económicas se relacionan directamente con el diario libanés. Una crisis marítima puede afectar las expectativas energéticas, de transporte y de negocios. En septiembre, el FMI ya había visto una ampliación del déficit de cuenta corriente, principalmente vinculado a los precios más altos de la energía. Por consiguiente, una relajación duradera tendría un interés que iría más allá de los arreglos militares. Pero un resultado electoral no restablece una ruta comercial: se necesitan decisiones de seguridad, acuerdos aplicables y suficiente confianza para los operadores.

La diplomacia libanesa depende menos de un hombre

El cambio estadounidense insta a Beirut a diversificar a sus interlocutores sin romper con la presidencia. La Casa Blanca seguirá siendo indispensable para las negociaciones en curso. También contará el Senado, las administraciones, los socios europeos y los países árabes interesados. Una estrategia basada exclusivamente en la proximidad a Trump se vuelve más arriesgada cuando su capacidad política disminuye. Los compromisos útiles deben sobrevivir a las fluctuaciones de su popularidad y las rivalidades que ya están preparando la próxima secuencia presidencial.

Esto requiere menos trabajo espectacular que las reuniones de la cumbre. Es necesario disponer de archivos documentados, aplicaciones prioritarias y una clara distinción entre emergencias de seguridad y necesidades financieras. El retiro israelí, la autoridad del Estado, los medios del ejército y la protección de los habitantes deben constituir un todo coherente. La introducción de cada cuestión por separado permitiría a los asociados apoyar el principio al aplazar los medios. La nueva configuración americana ofrece una oportunidad para defender esta coherencia, siempre que Beirut la construya.

La principal contribución de la elección es, pues, hacer menos creíble la idea de que sólo un líder decidirá el destino regional de manera duradera. Trump sigue siendo poderoso, pero su mandato político es limitado. El Líbano puede tratar de utilizar esta apertura para obtener más control, continuidad y reciprocidad. Los primeros ensayos serán precisos: los arbitrajes presupuestarios al final del año, la preparación de la transición de la FPNUL y los nombramientos y audiencias del Senado a partir de enero de 2027.

Fuentes y referencias

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