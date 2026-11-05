Ayuda a Israel: la factura del arma

La ayuda estadounidense a Israel financia órdenes con maturidades superiores a 2028. Entre F-15, F-35 y Apache, las subvenciones para detener no eliminarían los contratos ni la dependencia. Análisis de las cantidades, horarios y opciones para asignar el proyecto de ley entre Washington y el presupuesto israelí en los próximos años.

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La ayuda estadounidense a Israel podría cambiar de forma mucho antes de que las armas ya ordenadas fueran entregadas. Este es el principal obstáculo para un rápido colapso de la financiación anunciada por Donald Trump. Las adquisiciones militares siguen calendarios industriales, contractuales y presupuestarios mucho más largos que una declaración presidencial. La reducción de los subsidios sigue siendo una opción de política. Sin embargo, requiere una decisión sobre quién fijará los plazos, qué programas se mantendrán y a qué costo podrían reducirse los demás.

El 3 de noviembre, el presidente estadounidense anunció su intención de poner fin a la ayuda anual de 2027. Sin embargo, desea seguir vendiendo armas a Israel. Es necesario aclarar las modalidades de esta transición. Más allá de este anuncio, ya procesado por Libnanews, el archivo de pedido revela una relación que es más difícil de desatar que sólo un pago anual.

Según un estudio de Wall Street Journal publicado el 5 de noviembre, unos 10.000 millones de dólares seguirían siendo financiados después de 2028. El periódico cita una carta del Departamento de Estado al representante Joaquín Castro, en la que se describen las órdenes israelíes el 1o de abril. Estos plazos podrían movilizar la ayuda estadounidense, los recursos israelíes o ambos. Por lo tanto, no constituyen una nueva deuda automática de Estados Unidos.

Lo que realmente está cubierto por la ayuda estadounidense a Israel

El marco actual se remonta al Memorando de Entendimiento firmado en septiembre de 2016. Cubre los años fiscales de EE.UU. 2019 a 2028 y proporciona $38 mil millones. Las subvenciones del programa de financiación militar extranjera, o FMF, ascienden a 33 mil millones. Los 5.000 millones restantes corresponden a la defensa de misiles. La tasa de referencia anual es de 3.300 millones de dólares para adquisiciones militares y 500 millones para programas de misiles. Un total de 3.800 millones.

Los 38 mil millones representan toda la década. Aún no son una reserva intacta de la que Israel podría sacar hoy. El protocolo es también un compromiso político, no un tratado que garantiza automáticamente cada pago. Las sumas siguen sujetas a las consignaciones votadas por los parlamentarios. El Servicio de Investigación del Congreso, el CRS, recuerda esto en una nota de fecha 4 de junio de 2026.

Los ejercicios estadounidenses terminan el 30 de septiembre. Por consiguiente, la retirada anunciada para el año civil 2027 no se superpone exactamente en los años fiscales 2027 y 2028 del Protocolo. Para medir una reducción será necesario conocer su fecha efectiva, las consignaciones correspondientes y el tratamiento de los fondos ya asignados. La decisión sobre nuevas subvenciones y la solución de compromisos anteriores son dos transacciones separadas.

Esta arquitectura añade financiación excepcional. The additional Act of 24 April 2024, inter alia, opened up $3.5 billion in FMF. También proporciona 5.200 millones para defensas de misiles y láser, incluidos 1.200 millones para Iron Beam. Otras líneas del texto se refieren a acciones u operaciones estadounidenses. Por lo tanto, añadir todo el paquete presentandolo como dinero pagado directamente a Israel distorsionaría el análisis.

Ordene hoy con los ingresos esperados mañana

El origen de la brecha es la financiación multianual de las adquisiciones. Gracias al mecanismo llamadofinanciación de las corrientes de efectivo, Israel puede programar pagos para una adquisición durante varios años. Prevé asignaciones futuras de FMF, en lugar de pagar la cantidad total inmediatamente. Esta flexibilidad permite reservar la capacidad de producción y participar en programas que tardarán mucho tiempo en ejecutarse.

El SRC también describe, para ciertas compras de F-35, un esquema de pago diferido que implica un consorcio bancario liderado por Citibank. El fabricante recibe su pago mientras los plazos se extienden según un calendario acordado. Esta organización acerca el ritmo de financiación al de los recursos previstos. No elimina el proyecto de ley si se reducen los subsidios futuros.

Incluso hay un acuerdo específico para las ventas que exceden el protocolo actual o su sobre de 33 mil millones de FMF. EstoArreglo de Facturación Especialpermite movilizar las reservas nacionales israelíes, en particular para cubrir las responsabilidades financieras relacionadas con la posible terminación. Así, el sistema ya prevé ciertas obligaciones de basarse en Israel en lugar de en nuevas donaciones estadounidenses.

La distinción es decisiva. Una orden no prueba que Washington ha prometido pagar cada fecha prevista. Tampoco prueba que el Congreso ya haya votado por las consignaciones correspondientes. Sin embargo, demuestra que se ha incorporado una previsión de financiación a la planificación militar. Para cambiar esta expectativa se requiere un nuevo calendario financiero, con posibles consecuencias para otros gastos de defensa.

El F-15 ilustra la trampa adicional

El programa F-15IA entiende por qué las cifras de ventas de armas deben manejarse con precaución. En agosto de 2024, los Estados Unidos notificaron al Congreso una posible venta estimada en $18.82 mil millones. Su perímetro incluía hasta 50 nuevos aviones, la actualización de 25 F-15I existentes, equipo y apoyo. Esta notificación abre el camino para una transacción. No certifica un orden firme de la totalidad anunciada.

En noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa de Israel anunció un acuerdo de 5.200 millones de dólares para 25 F-15. Incluye una opción para otra 25. Los envíos se programaron a partir de 2031, con cuatro a seis aeronaves al año. Por lo tanto, el calendario ya fue varios años después de la expiración del actual protocolo de ayuda.

Otra etapa apareció el 29 de diciembre de 2025. Boeing recibió un contrato americano de 8.577 millones de dólares. Cubre 25 F-15IA y una opción de 25 dispositivos adicionales. El contrato abarca en particular el diseño, la integración, las pruebas, la producción y la entrega, con una finalización prevista a finales de 2035. At the time of allocation, $840 million in FMS funds were committed. Esta cifra no significa necesariamente una cantidad ya desembolsada.

Estas tres sumas no deben añadirse juntas: se refieren a diferentes etapas y límites del mismo programa. Los documentos públicos no permiten conciliar plenamente las dos últimas cifras. Por otra parte, establecen una realidad sólida: parte de la relación de desarme se organiza hasta mediados del próximo decenio.

Acuerdos, opciones y entregas firmados

Los otros programas confirman esta difusión. En junio de 2024, Israel firmó una carta de oferta y aceptación para 25 F-35 adicionales, con mantenimiento y apoyo. La suma es de unos 3.000 millones de dólares, financiado por la ayuda estadounidense. Se prevé que las entregas de esta serie comenzarán en 2028, a razón de tres a cinco aeronaves anuales.

El caso de los helicópteros Apache muestra por qué una autorización no debe confundirse con la compra finalmente firmada. La notificación estadounidense del 30 de enero de 2026 implicó una posible venta de 30 AH-64E y su apoyo por 3.800 millones de dólares. El 14 de octubre, el Ministerio de Israel anunció un acuerdo para 12 aeronaves, previsto a principios de la década de 2030. Su declaración no da precio alguno: asignar los 3.800 millones a los únicos doce helicópteros sería injustificado.

Programa Paso documentado Lista o cantidad a deducir F-15IA Acuerdo israelí anunciado en noviembre de 2024 para 25 aeronaves, con opción 5.200 millones de dólares; los primeros partos anunciados en 2031 F-35 Acuerdo firmado en junio de 2024 para 25 aeronaves adicionales Aproximadamente 3.000 millones de dólares; entregas de 2028 AH-64E Apache Acuerdo anunciado en octubre de 2026 para 12 helicópteros Cantidad inédita; entregas a principios de 2030 KC-46 Seis suministros bajo contrato según Boeing en mayo de 2026 Primera entrega anunciada el 27 de mayo de 2026

Estos elementos describen diferentes programas y pasos. No constituyen un cálculo del saldo restante que se financiará.

El 3 de mayo de 2026, Israel también aprobó la adquisición de un cuarto escuadrón F-35 y un segundo escuadrón F-15IA. En el comunicado se pedía que se finalizaran los acuerdos. Esta única luz verde ministerial no es suficiente para establecer un nuevo orden firme. Asimismo, las decisiones de mayo y octubre no pueden incorporarse automáticamente en una declaración de compromisos adoptada el 1o de abril.

Parar las subvenciones no significa detener las entregas

Las ventas militares estadounidenses siguen varios pasos: notificación al Congreso, acuerdo de ventas, contratos industriales, recaudación de fondos, producción y entrega. Estos pasos pueden superponerse y sus cantidades evolucionan. Una factura puede preceder a la llegada del equipo; Una entrega también puede ocurrir después del fin del año fiscal que financió su compra.

La agencia de cooperación de defensa estadounidense, la DSCA, especifica las reglas en su manual financiero. Los fondos del FMF transferidos al fondo fiduciario del FMS pueden seguir disponibles para pagos futuros de conformidad con su propósito. Por lo tanto, la eliminación de las nuevas consignaciones no eliminaría mecánicamente las cuentas existentes y no cancelaría únicamente los pedidos correspondientes.

Por el contrario, mantener las ventas no garantiza su financiación por Washington. Israel podría seguir comprando la misma aeronave con más recursos internos. Para cada programa, los pagos ya abarcados deben distinguirse de los que se basen en las consignaciones futuras. También debería determinarse qué obligaciones sobrevivirían a una enmienda del contrato.

La dependencia industrial sigue siendo

La dependencia financiera no resume la relación. El Instituto de Investigación de la SIPRI estima que la parte estadounidense corresponde al 68% del volumen de importaciones israelíes de armas importantes en 2021-2025. La parte alemana es del 31%. Este indicador mide las principales transferencias de armas, no la parte estadounidense de todo el presupuesto militar israelí o de todo el equipo en servicio.

Una flota mayoritariamente americana requiere partes, mejoras, servicios de mantenimiento y continuidad de suministros. Reemplazar una subvención estadounidense con fondos israelíes es una decisión presupuestaria. La sustitución de otro avión con un avión ya integrado es una transformación militar más larga. The SRC notes that Israel could remain dependent on US supply chains even after a reduction in aid.

Tampoco el pago de los recursos internos elimina todas las normas estadounidenses que rigen las exportaciones y el uso del equipo. El alcance exacto de las restricciones varía según los arreglos jurídicos y la financiación. Por consiguiente, sería engañoso presentar la autofinanciación como una libertad total de compra o empleo.

Tres rutas de salida, con diferentes costes

Una primera opción sería organizar una eliminación, distinguiendo los programas existentes de los nuevos. Ambos países pueden negociar un calendario de transición que permita tiempo para absorber los plazos. Esto reduciría el shock inmediato, pero retrasaría los ahorros buscados por Washington. Sobre todo, exigiría una definición precisa de los compromisos que las consignaciones futuras seguirían apoyando.

Una segunda manera sería sustituir las subvenciones por los recursos israelíes. El gobierno podría recaudar ingresos, reasignar gastos o buscar financiación. El costo no desaparecería: pasaría al presupuesto nacional y, de ser necesario, a intereses adicionales. Sin un calendario completo de contratos, es imposible estimar seriamente el esfuerzo anual requerido o las compensaciones entre las adquisiciones militares, los gastos civiles y la deuda.

La tercera opción se llevaría adelante, reduciría las cantidades o terminaría. Podría aliviar algunos pagos futuros, pero lo expondría a costos contractuales y retrasos en la capacidad. Las normas del FMS prevén la responsabilidad financiera por rescisión. Dado que las disposiciones detalladas de los acuerdos en cuestión no son todas públicas, no se puede avanzar con certeza ninguna indemnización general.

La coproducción no paga todas las facturas

Una mayor cooperación industrial es otra vía para el debate de Estados Unidos. Reemplazaría algunas de las donaciones con programas conjuntos, investigación y compras cruzadas. Las disposiciones que se examinan en el proyecto de ley de autorización de defensa para 2027 (NDAA) tienen por objeto desarrollar esta cooperación. No deben presentarse como un plan ya adoptado o como financiación para órdenes anteriores.

Ya existen proyectos conjuntos. El SRC observa que el Congreso votó 202 millones de dólares para 2026 por cooperación en defensa fuera del actual protocolo. Esto demuestra que una relación industrial puede tomar varios canales presupuestarios. Esto no hace que estos créditos sean intercambiables con los miles de millones de subvenciones para adquirir equipo.

Moving funding to research or co-producción would change their destination, control and beneficiaries. Debe aclararse qué proyectos reciben dinero, qué derechos tecnológicos se comparten y si los créditos sirven a las necesidades estadounidenses, israelíes o comunes. Un nuevo sobre industrial sólo pagaría los viejos plazos si los textos y los acuerdos lo permitieran expresamente.

El próximo paso serán las consignaciones realmente votadas por el Congreso y las condiciones para un posible nuevo acuerdo bilateral. Los plazos de pago para los contratos actuales serán igualmente decisivos. Las órdenes hacen una salida rápida cara y compleja. No hacen inevitable la continuación de los subsidios legalmente. Entre los dos, aún queda por distribuir una factura, parte de la cual va más allá de 2028.

Archivo fotográfico: refugiar un F-35 israelí durante su traslado a Israel, 6 de diciembre de 2016. Primer Teniente Erik D. Anthony / Fuerza Aérea de los Estados Unidos, vía DVIDS. Dominio público. Diseño editorial Libnanews asistido por IA desde esta fotografía real.Fotografía original y derechos. La aparición de la información visual del Departamento de Guerra de los Estados Unidos no implica ni constituye sueño DoW.

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