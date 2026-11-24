El Líbano sigue negociando con Qatar sobre los aranceles y garantías de su proyecto eléctrico. Un medio de comunicación presta un emisario saudí una advertencia relacionada con las armas de Hezbollah. Ningún documento oficial consultado establece tal condición. El Consejo de Ministros validó un plan, no un contrato.

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El Líbano aún no ha aprobado el contrato eléctrico que se examina con Qatar. Una historia de medios lista para el emisario saudí Yazid bin Farhan una advertencia que vincula el programa del proyecto con el archivo de armas de Hezbollah. No existen tales condiciones en las decisiones públicas del Gobierno libanés: se refieren al asunto a una negociación sobre aranceles y garantías.

A reported warning, not a written condition

En un episodio publicado el 20 de noviembre, los medios libaneses Al Mahatta informaron, sobre la base de fuentes políticas y diplomáticas libanesas sin nombre, de que el Príncipe Yazid bin Farhan había pedido a varios funcionarios que no dieran su luz verde final a la propuesta de Qatar con demasiada rapidez. Según la cuenta, el representante de Riyadh había invocado la situación interna y regional y situó la cuestión de las armas de Hezbolá en la vanguardia de las dificultades.

In his interviews, the envoy also reportedly brought Hizbullah close to the Houthis in Yemen by submitting the two movements as armed groups that escape the authority of the States concerned. La misma cuenta exige una mayor presión política. También atribuyó a Nawaf Salam, después de una entrevista con el príncipe, una agitación frente a demandas que, según él, no serían acompañadas de medidas concretas de Riad. Ni una declaración pública de Salam ni un informe saudí consultado confirman esto. It is not established that Riyadh has put an ultimatum, asked Qatar to suspend its project or obtained from Beirut that it delays it.

El Consejo de Ministros validó un plan, no el contrato de Qatar

El 13 de noviembre, el Consejo de Ministros del Líbano aprobó las directrices presentadas por el Ministro de Energía y Agua, Joe Saddi: suministro de gas, producción, transporte, distribución y recogida de facturas. It was informed of the projects and capacities proposed by Qatar, which cover power plants, facilities for the import and regasification of liquefied natural gas, renewable energy and Battery storage. Estos dos actos no tienen el mismo alcance: aprobar una política eléctrica no es equivalente a firmar todas las operaciones que puedan implementarla.

El mandato dado a Joe Saddi establece lo que queda por negociar: el arancel, las garantías para el Líbano y la forma de un acuerdo entre gobierno y gobierno. El Ministro debe regresar al Consejo de Ministros a raíz de sus deliberaciones. Un enfoque implicaría a los operadores privados diseñar, construir y operar instalaciones antes de transferir la propiedad al Estado. Mientras el contrato, la remuneración del operador y las garantías no se rescindan, no es posible deducir una disminución de la factura o nuevas horas de corriente en una fecha determinada.

Lo que Doha ha confirmado

On 15 November, Nawaf Salam met in Doha with his Qatari counterpart, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar confirma que los debates se centraron en la energía y la cooperación económica, así como los esfuerzos diplomáticos para desescalar la región. Recuerda el apoyo de Doha a la soberanía del Líbano y sus instituciones. El comunicado no menciona ningún contrato firmado o condición de desarme final.

La Presidencia del Consejo Libanés presentó varios puntos de debate: el acceso al gas y la electricidad a través de Siria, desde centrales eléctricas en el Líbano, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, y un posible acuerdo de suministro para el gas natural licuado durante 20 años. El tránsito por Siria no debe confundirse con la llegada de gas por mar. Las dos soluciones no dependen de la misma infraestructura o acuerdos. En Deir Ammar, el gobierno está planeando a corto plazo la llegada de gas a través del gasoducto árabe para reemplazar el diesel en la central eléctrica existente. Esta es una orientación aprobada, no el anuncio de una entrega.

On 21 November, the Serail still indicated that these discussions were ongoing. Recordó que, según su diagnóstico, las plantas existentes no pueden cubrir más de un tercio de la demanda, incluso cuando el combustible está disponible. Su objetivo de unos 3.500 megavatios se refiere a todo el plan nacional, no a la única propuesta de Qatar. El estado del sistema de transmisión y la recogida de facturas siguen siendo dos condiciones distintas para transformar la producción en servicio.

El archivo de armas ya sigue un camino separado

En el Consejo de Ministros el 22 de octubre, Nawaf Salam reafirmó que la carga de armas por las fuerzas autorizadas y la decisión sobre la guerra y la paz eran responsabilidad del Estado. En la misma sesión, había anunciado avances en las conversaciones con Qatar sin presentar estas dos cuestiones como términos de intercambio. La advertencia se atribuye a las preocupaciones emisarias sauditas, si se confirma la historia, el momento y el contexto político de una decisión libanesa. No es una condición pública del proyecto eléctrico.

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