Líbano se enfrenta a Bahrein el miércoles 25 de noviembre al mediodía, hora de Beirut, en los cuartos de final de la Copa de Fútbol de la Playa de Asia. Dos victorias de primer grupo calificaron al libanés. El ganador jugará la semifinal el viernes contra Irán o Arabia Saudita en Phang Nga, Tailandia. Líbano ganó contra Vietnam y Afganistán antes de inclinarse ante Irán. Bahrein ganó el segundo lugar en su grupo al vencer a Iraq.

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Líbano se enfrentará a Bahrein el miércoles 25 de noviembre en los cuartos de final de la Copa de Fútbol de la Playa de Asia. El lanzamiento se sitúa a las 17 horas en el Ban Nam Khem Beach Arena de Phang Nga, Tailandia, al mediodía en Beirut. La selección libanesa terminó segundo en su grupo y regresó a los cuartos de final por segunda edición consecutiva.

Fútbol de playa: dos victorias llamadas Líbano

Líbano construyó su calificación en sus dos primeros partidos. Ganó 7-4 contra Vietnam, luego 5–0 contra Afganistán. Estos seis puntos le permitieron permanecer segundo en el Grupo B después de su derrota el lunes contra Irán, con el título y primero en el grupo. En contra del Afganistán, Ali Hallal rechazó varias ocasiones antes de que el Líbano se fuera al final del juego. El capitán Mohamad Merhi anotó dos veces.

A medida que se acercaba el trimestre, Ahmad El Khatib cree que la derrota contra Irán no socavaba la confianza del grupo. El jugador ve un partido equilibrado y destaca los resultados de Bahréin en la primera fase. Ya no se trata de gestionar un ranking de grupo: el ganador continúa, el perdedor deja el torneo.

Bahrein ganó su lugar contra Iraq

Bahrein terminó segundo en el Grupo A detrás de Japón. Beat by the Japanese in their first game, the selection then won the shots against Thailand. Obtuvo su calificación al vencer a Irak 1–0. Así que, como Líbano, tomó un cuarto con dos victorias, pero una de las suyas fue jugada después del juego.

El calendario de competición reserva al ganador de Bahréin-Líbano una semifinal el viernes 27 de noviembre al mediodía, hora de Beirut. Allí encontrará al ganador de Irán – Arabia Saudita.

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