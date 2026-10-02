Documentos administrativos publicados por Al Sharq plantean preguntas sobre los depósitos asignados a Coral. La correspondencia ministerial indicaría que no se había otorgado autorización jurídica a las instalaciones de que se trata. However, their current status, possible regularisations and actual level of safety still need to be established by the competent authorities.

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El archivo de los tanques asignados a Coral tiene una dimensión que va más allá de un simple conflicto entre una empresa y un periódico. En su edición del 2 de octubre de 2026,Al Sharqpublica la primera parte de una encuesta sobre estas instalaciones y afirma que la correspondencia administrativa implica directamente su situación jurídica. La parte central de la publicación es una respuesta oficial del ministerio competente que indica, según el documento reproducido y citado por el diario, que no se habría concedido autorización legal para las instalaciones correspondientes. Esta revelación es específica para Al Sharq en el cuerpo consultado y por lo tanto debe ser atribuida a él. Sin embargo, no constituye un juicio definitivo sobre Coral o una opinión experta que establezca la existencia de un peligro inmediato.

Sin embargo, la apuesta es considerable. Si los documentos son auténticos y siguen siendo aplicables, ya no es sólo cuestión de determinar si todas las formalidades administrativas se han completado correctamente. Es necesario comprender cómo podrían haberse construido o desarrollado instalaciones de almacenamiento cuando un departamento hubiera determinado que no se requería autorización. También es necesario determinar qué administraciones se han informado, qué medidas han adoptado y cuál es el estado exacto de los embalses hoy en día. Por último, una pregunta separada se refiere a su seguridad. En este último punto, el material publicado no permite repetir como un hecho la espectacular comparación con « Chernobern » utilizada por el periódico. Sólo los conocimientos técnicos completos pueden medir objetivamente el riesgo.

Un documento departamental coloca la cuestión de las autorizaciones en el centro del archivo

Según la encuesta publicada porAl Sharq 2 octubre 2026el departamento de que se trate habría dejado claro que no se había concedido autorización legal a Coral para las instalaciones de que se trata. El periódico se basa en la correspondencia administrativa y reproduce documentos para apoyar esta reclamación. Esta pieza cambia la naturaleza del caso. Una acusación que emana sólo de un medio puede ser impugnada en el campo periodístico. Una respuesta de una administración requiere, si se interpreta correctamente, un examen de la condición jurídica del proyecto y las decisiones adoptadas por los servicios competentes.

La cronología presentada por Al Sharq refuerza esta pregunta. El diario incluye documentos de fecha 19 de enero, 16 de febrero y 24 de febrero de 2026. El caso habría sido señalado a la atención de varias autoridades varios meses antes de la publicación del expediente en octubre. Se hace necesario determinar qué pasó entre estos intercambios administrativos y la situación descrita por el periódico ocho meses después. Entretanto, podría haber habido algún ajuste. También podrían haberse presentado apelaciones. Por el contrario, las instalaciones podrían haber permanecido en la situación controvertida descrita a principios del año. Los documentos disponibles en el corpus no permiten decidir entre estos escenarios.

Este límite debe permanecer en el centro de cualquier lectura del archivo. Una carta por la que se establece la ausencia de un permiso en una fecha determinada no basta para determinar la situación jurídica varios meses después. Para establecer el 2 de octubre, sería necesario conocer todos los procedimientos administrativos realizados desde febrero. La primera parte de la investigación no proporciona todos estos elementos. Por lo tanto, abre una pregunta seria sin traer todas las piezas para cerrarla.

Cargo de trabajo ilegal que debe definirse con precisión

Al Sharq no cuestiona la existencia de un permiso. His investigation states that operations around the reservoirs would be illegal and that this situation would have been brought to the attention of the authorities. Una vez más, se trata de una declaración específica del periódico y su interpretación de documentos administrativos. Ninguna sentencia judicial final reproducida en el cuerpo califica a los funcionarios de Coral como culpables de delito. Por lo tanto, sería incorrecto convertir la redacción de la vida cotidiana en una convicción adquirida.

La distinción entre ausencia de autorización, irregularidad administrativa y delito penal es fundamental. Una empresa puede impugnar la jurisdicción de una administración, invocar otro régimen de licencias, iniciar un recurso o argumentar que el trabajo en cuestión no requiere dicho permiso. No hay nada en el corpus disponible para determinar si Coral hace alguno de estos argumentos. Por el contrario, si el ministerio competente considera que es necesaria una autorización y que no se ha expedido, la administración debe explicar cómo ha aplicado esa posición.

Es precisamente a este nivel que el caso se convierte en un asunto estatal. Una regulación sólo tiene alcance real si las autoridades tienen los medios para hacerla cumplir. Si un departamento encuentra una irregularidad y una actividad continúa a pesar de este hallazgo, deben identificarse las razones de esta situación. Pueden ser legales, administrativos o judiciales. También pueden provenir de un conflicto de competencia. En ausencia de partes adicionales, ninguna hipótesis debe presentarse como cierta.

Detrás de Coral, cuestión de la cadena de responsabilidades administrativas

La investigación plantea implícitamente otra pregunta: ¿cuántas autoridades pueden intervenir en un proyecto de almacenamiento de energía y que tiene el máximo poder de autorizarlo o detenerlo? Esta cuestión es esencial porque el funcionamiento administrativo libanés suele dividir las competencias entre varios organismos. Una autorización con arreglo a un ministerio puede coexistir con obligaciones municipales, ambientales, técnicas o de seguridad. Por consiguiente, la ausencia de un documento determinado no permite automáticamente la reconstrucción de todo el procedimiento.

El cuerpo proporcionado no contiene el registro administrativo completo de Coral. Por lo tanto, sería imposible establecer seriamente una lista definitiva de los permisos que la empresa debía obtener y que faltaban. Por otro lado, la correspondencia de Al Sharq justifica una solicitud de transparencia. Las autoridades pueden especificar qué permisos se requerían, que se solicitaron, que se concedieron o rechazaron y qué inspecciones se realizaron efectivamente. Esa publicación permitiría eliminar el caso cara a cara entre las acusaciones de los medios de comunicación y los posibles desafíos privados.

Esa transparencia también protegería las administraciones. Si finalmente se han seguido todos los procedimientos, los documentos pueden demostrarlo. Si ciertas medidas siguen siendo incompletas, las autoridades pueden explicar las medidas adoptadas. Por el contrario, el silencio mantiene sospechas y da más peso a las preguntas planteadas por la correspondencia publicada.

El riesgo industrial no puede establecerse mediante comunicado de prensa

La primera página de Al Sharq presenta la investigación bajo una fórmula extremadamente alarmante, comparando los embalses con « Chernobern en Líbano ». Tal comparación tiene una fuerza editorial obvia, pero no puede repetirse como conclusión técnica. El corpus no contiene estudios científicos que establezcan un riesgo comparable a un desastre nuclear o demuestren la inminencia de un accidente industrial importante. Por lo tanto, la fórmula cae bajo la elección editorial del periódico.

Esto no significa que las preguntas sobre seguridad sean secundarias. Por el contrario, la existencia de dudas sobre las autorizaciones hace esencial la aclaración técnica. Sin embargo, debe basarse en criterios mensurables: la naturaleza de las sustancias almacenadas, la capacidad de los embalses, las distancias con vivienda e infraestructura, sistemas de contención, sistemas de detección, medios de control de incendios, acceso al rescate, estudios de peligro y procedimientos de evacuación. Estos datos son necesarios para pasar de alerta periodística a una evaluación real del riesgo.

Una instalación puede presentar una irregularidad administrativa sin constituir una amenaza inmediata. También puede tener autorizaciones al presentar deficiencias técnicas. Por lo tanto, las dos preguntas nunca deben confundirse. En el caso de Coral, el archivo disponible permite hacer seriamente la pregunta legal. Aún no es posible cuantificar el peligro científicamente.

Meses entre la primera correspondencia y la publicación de la encuesta

La cronología es probablemente el aspecto más sensible del archivo. Los documentos referidos hasta la fecha a principios de 2026, mientras que la primera parte de la encuesta se publicó el 2 de octubre. Si las autoridades ya habían determinado un problema en enero o febrero, qué decisiones se adoptaron en los meses siguientes. La existencia de ese intervalo no demuestra negligencia, ya que los procedimientos administrativos y judiciales pueden tomar tiempo. Pero requiere una explicación.

Varios escenarios siguen siendo posibles. La labor puede suspenderse y reanudarse después de que se obtengan autorizaciones adicionales. Se iniciaron procedimientos de regularización. Coral fue capaz de desafiar la interpretación del departamento. Otras jurisdicciones pueden haber considerado que las autorizaciones realizadas eran suficientes. Por último, la situación notificada a principios del año puede no haberse resuelto nunca. Ninguno de estos escenarios puede ser elegido arbitrariamente con los únicos elementos disponibles.

Esta incertidumbre da particular importancia al seguimiento anunciado por Al Sharq. El diario presenta su archivo como primera parte. Por lo tanto, es posible que otros documentos completen la cronología. Hasta que estos elementos estén disponibles, es necesario atenerse a lo establecido por la publicación: existe correspondencia administrativa y el periódico afirma que muestran la ausencia de una autorización requerida en el momento en que fueron emitidos.

La versión de Coral todavía falta del archivo disponible

Una investigación de esta gravedad también requiere una comprensión precisa de la posición de la empresa. Sin embargo, los archivos fuente del 2 de octubre no proporcionan una respuesta detallada de Coral a cada una de las acusaciones hechas en la primera parte publicada por Al Sharq. Esta ausencia impide un debate adversario completo. Nunca debe interpretarse como una confesión.

Varias preguntas específicas deben poder recibir una respuesta documental. ¿Coral tiene permisos que el periódico no reprodujo? ¿Se ha presentado una solicitud de regularización? ¿La empresa impugna la jurisdicción del departamento que responde? ¿Están en funcionamiento los tanques, en construcción o no utilizados? ¿Han sido sometidos a inspecciones técnicas? ¿Hay un estudio de seguridad o evaluación de impacto? ¿Fueron impugnadas las decisiones administrativas ante un tribunal?

Las respuestas a estas preguntas determinarían si el caso se basa en una ausencia total de autorización o en una controversia jurídica más compleja respecto de la naturaleza de los permisos requeridos. Hasta que se documente esta versión, debe haber una clara separación entre lo que afirma Al Sharq, lo que dice el documento ministerial presentado por el periódico y lo que queda por establecer.

Los cargos de corrupción requieren un nivel diferente de prueba

El autor de la encuesta también coloca su trabajo bajo el signo de la lucha contra la corrupción. Esta dimensión debe manejarse con mayor precaución. La posible existencia de trabajo sin autorización no es suficiente para probar la corrupción. Tal calificación implica elementos adicionales: intervención indebida de una persona responsable, ventaja concedida a cambio de una consideración, falsificación, abuso de poder u otra conducta que pueda ser calificada como tribunal.

En esta etapa no hay pruebas de que se haya tipificado ese delito. El periódico puede preguntar legítimamente por qué habría continuado una situación que considera irregular. Podrá publicar los documentos en su poder y exigir responsabilidades a las autoridades. Pero sólo una investigación competente puede determinar si existe responsabilidad penal.

Esta distinción también protege la fuerza del archivo. Cuanto más graves sean los cargos, más es necesario separar lo que está documentado de lo que todavía se sospecha. El Documento Ministerial sobre Autorización es una ventaja concreta. La corrupción, por su parte, sigue siendo una hipótesis que requeriría pruebas específicas.

El caso se convierte en una prueba de prevención para el estado

La enseñanza principal del dossier no es en última instancia la comparación espectacular elegida por Al Sharq. Es en la capacidad del Estado responder antes de que un posible incidente convierta una controversia administrativa en una crisis. Si las instalaciones son compatibles y seguras, la verificación independiente puede demostrarlo. Si hay deficiencias, se pueden corregir antes de producir consecuencias.

Por consiguiente, una inspección técnica completa permitiría distinguir entre la legalidad y la seguridad. Al mismo tiempo, las administraciones podrían publicar la cronología de las autorizaciones y decisiones tomadas desde enero de 2026. Coral podría proporcionar sus propios documentos y posición. Si hay irregularidades penales, el caso puede ser llevado ante las autoridades judiciales.

El punto central revelado exclusivamente porAl Sharq 2 octubre 2026por lo tanto, según los documentos administrativos presentados por el periódico, el ministerio competente habría indicado que no se había concedido la autorización legal necesaria para las instalaciones correspondientes. Todo lo demás debe ser establecido ahora. La situación actual de los tanques, los posibles ajustes, su nivel real de seguridad y las responsabilidades administrativas siguen siendo cuestiones abiertas. Es su aclaración, más que las fórmulas alarmantes, que determinarán el verdadero alcance del caso Coral.

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