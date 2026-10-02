Transporte público: 1.450.800 millones de libras para contener choque de combustible durante tres meses

El Gobierno libanés está movilizando 1.450.800 millones de libras para apoyar a los conductores de transporte público durante tres meses frente a los aumentos de combustible. Esta ayuda temporal pretende contener la conmoción de profesionales y usuarios, sin constituir una reforma estructural del sistema de transporte colectivo en el Líbano.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El gobierno de Nawaf Salam ha decidido movilizarlibras libanesaspara apoyar a los conductores de transporte público de pasajeros durante tres meses. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el 1o de octubre de 2026, responde directamente al aumento de los costos de combustible. Toma la forma de una consignación adicional a la Ley de Finanzas 2026 y tiene por objeto limitar las consecuencias inmediatas de los precios más altos de la energía en un sector cuyos costos afectan directamente al movimiento diario de la población.

La decisión es sobre todo una medida de emergencia. Su duración se limita explícitamente a tres meses. No reforma la organización del transporte público ni la estructura de los precios del combustible. Se trata de evitar que un choque energético cause otro aumento agudo de los costos de transporte. Al mismo tiempo, el Gobierno modificó el subsidio de viaje diario para los empleados. Las dos decisiones muestran la misma preocupación: el precio de la energía se ha vuelto lo suficientemente pesado como para obligar al Estado a intervenir con profesionales del transporte y empleados que tienen que visitar su lugar de trabajo a diario.

Más de 1.450 millones de dólares en financiación de emergencia

El Consejo de Ministros aprobó la apertura de una consignación adicional1.450 millones y 800 millones de libras libanesasen el presupuesto 2026. Esta cantidad está destinada específicamente a apoyar a los conductores de transporte público de pasajeros durante tres meses. La justificación dada es el aumento de los precios del combustible, que se ha convertido en una carga directa para el funcionamiento diario de los vehículos.

El carácter temporal de la medida es esencial. El Estado no introduce, en los elementos disponibles, un nuevo sistema permanente de financiación del transporte público. En cambio, compra un período de tres meses durante el cual el sector debe poder absorber más fácilmente el aumento de sus gastos. Esta distinción nos permite entender tanto la utilidad como el límite del dispositivo. La asistencia temporal puede prevenir una crisis inmediata. No puede garantizar la estabilidad del sector si los precios siguen siendo altos después de su vencimiento.

Las fuentes del 2 de octubre de 2026 no especifican la fórmula exacta por la que se distribuirán 1.450.800 millones de dólares entre los beneficiarios. Tampoco dan el número definitivo de conductores interesados, la cantidad individual de ayuda o la frecuencia exacta de los pagos. Por lo tanto, sería incorrecto calcular una asignación promedio por conductor de datos que no están disponibles. El importe total y el período de tres meses se determinarán. Los arreglos de distribución detallados no están en el corpus.

Esta falta de precisión será uno de los primeros puntos a seguir. Un sobre grande tiene un efecto económico real sólo si su mecanismo de pago es rápido, identificable y suficientemente transparente para asegurar que la ayuda llegue efectivamente a los profesionales interesados.

El combustible ahora representa una parte central del costo del transporte

La decisión llega en un momento en que la estructura de los precios del combustible es en sí misma el centro de un debate. Los representantes del sector informan de que una placa de gas llega al Líbano a un costo aproximado23 dólares, incluyendo envío y seguro. A esta suma se añaden más que$6en el caso de las importaciones procedentes de otros Estados Miembros, se tendrá en cuenta la cuantía de los impuestos pagados por el Estado, incluidos los impuestos y el impuesto sobre el valor añadido, antes de tener en cuenta el transporte de las empresas importadoras a las estaciones de servicio.

Esta estructura explica por qué el aumento del combustible se está propagando rápidamente en la economía. Para un conductor profesional, la gasolina o el diesel no es un gasto ocasional. Esto es un costo de producción diario. Cuanto más funciona un vehículo, más la variación del precio por litro afecta directamente a la rentabilidad del negocio.

El profesional entonces tiene pocas opciones. Puede absorber parte del aumento y reducir sus ingresos. Puede aumentar sus tarifas y transferir el costo a los pasajeros. También puede reducir su actividad si ciertas razas se vuelven insuficientemente rentables. Cada una de estas respuestas tiene consecuencias económicas y sociales.

Es precisamente este mecanismo que el gobierno busca frenar durante tres meses. Al apoyar a los conductores, intenta evitar que todo el choque sea transferido inmediatamente a los pasajeros. Sin embargo, las fuentes no especifican si la ayuda irá acompañada de un compromiso arancelario. Por lo tanto, sería prematuro afirmar que sólo garantiza su estabilidad.

El gobierno se niega a resolver el problema con una reducción general de impuestos

El debate sobre el combustible no se trata sólo de ayudar a los conductores. Otra opción es reducir los gravámenes aplicados al precio final. El tema se planteó públicamente, en particular en el contexto de un300.000 librasa gasolina. Los representantes del Distribuidor cuestionaron la capacidad del gobierno para eliminar esta carga.

La dificultad es presupuestaria. Una reducción general de los impuestos beneficia a todos los consumidores de combustible, pero simultáneamente reduce los ingresos del gobierno. La ayuda dirigida también cuesta dinero público, pero teóricamente puede centrarse en las categorías que el gobierno considera más expuestas.

La elección de los 1 450.800 millones de créditos demuestra que el poder ejecutivo favorece, al menos inmediatamente, una indemnización selectiva por el transporte público en lugar de una abolición general de los impuestos. Este enfoque preserva algunos de los ingresos del combustible utilizando el presupuesto para reducir el impacto en un sector particular.

Sin embargo, produce una paradoja obvia. El Estado recauda ingresos procedentes del combustible y luego moviliza parte de sus recursos para compensar las consecuencias de los precios más altos del combustible. Esta lógica puede ser defendida como medida temporal. Se hace más difícil sostener si continúa indefinidamente.

El apoyo del conductor se suma a la nueva prestación de transporte de empleados

El gobierno no se ocupó en aislamiento con los profesionales. En la misma sesión, cambió el valor de la prestación diaria de transporte pagadera a los empleados por su presencia en su lugar de trabajo. El nuevo mecanismo corresponde al valor de5 litros de gasolina al díacon un mínimo500.000 librasmáximo800.000 libras.

La elección de indexar el subsidio en una cantidad de combustible es reveladora. Hace posible cambiar la cantidad con el precio oficial de la gasolina en lugar de mantener una cantidad fija que rápidamente pierde su valor en tiempos de aumento. El cálculo utilizará el precio oficial promedio de la placa de gasolina.

Ambas decisiones responden así a ambas partes del mismo desplazamiento. El conductor está sujeto a un aumento en el costo de proporcionar el servicio. El empleado está sujeto a un aumento en el costo de utilizar un medio de transporte y unirse a su empleo. Por consiguiente, el Estado interviene simultáneamente en la oferta y parte de la demanda.

Esta arquitectura también muestra el alcance del problema. Cuando el transporte diario requiere intervención en los ingresos de los trabajadores y apoyo específico para los profesionales, el aumento de la energía deja de ser una mera fluctuación en el mercado. Se convierte en cuestión de política social.

Tres meses: un plazo breve que ya pospone la siguiente pregunta

La duración de la ayuda es probablemente su punto más frágil. Tres meses pueden permitir un período de fuerte ascenso. No constituyen una estrategia si las condiciones que causaron la intervención permanecen inalteradas.

Cuando el esquema expira, varios escenarios serán posibles. Los precios pueden haber caído y reducido la necesidad de nueva ayuda. Pueden seguir siendo altos, obligando al gobierno a elegir entre una extensión, un aumento de las tasas o una nueva fórmula. Aún pueden aumentar y hacer insuficiente el sobre inicial.

Las fuentes no dan reglas automáticas para decidir qué sucederá después de los tres meses. Por lo tanto, no es posible decir que se renovará el apoyo. El gobierno se ha dado un período limitado. El futuro dependerá de la evolución de los precios y de las opciones presupuestarias.

Esta temporalidad también puede interpretarse como un deseo de evitar la creación inmediata de una subvención permanente. El Líbano apenas está saliendo de un modelo en el que varios precios han sido apoyados por mecanismos que, en última instancia, han ponderado fuertemente en las finanzas públicas. Un esquema de tiempo limitado permite mantener un margen de reevaluación.

Pero crea incertidumbre para los profesionales. Un conductor debe tomar decisiones diarias sobre su actividad. Una ayuda cuya duración se conoce pero que no se define después no necesariamente le permite planificar durante varios meses.

La cuestión decisiva será la de los beneficiarios

La cantidad general atrae naturalmente la atención, pero la eficacia del plan dependerá de la identificación de los beneficiarios. El transporte público libanés se basa en profesionales cuyas situaciones pueden ser diferentes. Para que la ayuda específica funcione, el Estado debe tener criterios para determinar quién puede recibirla.

Las fuentes disponibles no detallan estos criterios. Sólo indican que el crédito es para conductores públicos que transportan pasajeros. Por consiguiente, los arreglos administrativos tendrán que especificar las condiciones para la admisibilidad y los procedimientos de pago.

Este paso es esencial para evitar dos problemas opuestos. Un mecanismo excesivamente complicado puede excluir a los profesionales que realmente necesitan ayuda o retrasar los pagos hasta que el período de tres meses casi termine. Por el contrario, un mecanismo de control insuficiente puede allanar el camino para los beneficiarios que no cumplan el objetivo del programa.

Por consiguiente, la velocidad debe conciliarse con la verificación. En una medida de emergencia, el apoyo prestado varios meses después de que el choque pierda gran parte de su utilidad. Pero un sobre de más de £1450 mil millones también requiere reglas de control.

Ayuda indirectamente protege a los usuarios más dependientes del transporte público

La medida apunta formalmente a los conductores. Sin embargo, su objetivo económico es más amplio. Las personas que utilizan el transporte público diariamente a menudo tienen menos alternativas. No pueden utilizar necesariamente un coche de pasajeros, soportar todos los gastos asociados con un vehículo o pagar servicios de transporte más caros.

Por consiguiente, un aumento pronunciado de los aranceles puede afectar directamente el acceso al trabajo, la educación y los servicios. El transporte se convierte en un gasto incompresible para parte de los hogares. Si su costo aumenta más rápido que los ingresos, algunos viajes pueden reducirse o abandonarse.

El nuevo subsidio de transporte intenta resolver este problema para los empleados interesados. Pero no todos los usuarios se benefician necesariamente de este mecanismo. Los estudiantes, trabajadores en situaciones especiales y otras categorías pueden seguir dependiendo en gran medida de las tarifas cobradas.

Mantener un sector de transporte público en funcionamiento, por lo tanto, tiene una función social que va más allá de proteger los ingresos de los conductores. También es una forma de preservar la movilidad mínima en una economía donde el costo de los viajes es pesado para los hogares.

El plan todavía no constituye una política de transporte público

Sin embargo, el sobre de 1 450,8 mil millones debe colocarse dentro de sus límites. No crea una red pública integrada. No moderniza los vehículos. No reorganiza las líneas. No aborda problemas de congestión o infraestructura. Está tratando un choque de costos.

Esta distinción es importante porque una sucesión de ayudas temporales puede eventualmente absorber recursos significativos sin mejorar estructuralmente el servicio. Si el gobierno quiere reducir el impacto de los precios del combustible de forma sostenible, también tendrá que considerar la eficiencia del sistema de transporte.

Una red colectiva más organizada puede transportar a más personas con un uso más eficiente de los recursos. Pero esa transformación requiere inversiones, planificación y capacidad administrativa que vayan mucho más allá de la medida adoptada el 1o de octubre.

No hay evidencia de que el crédito ya forma parte de una reforma integral de esta naturaleza. Debe considerarse como una respuesta social y económica a una situación inmediata.

Un gasto importante como el Estado busca restaurar su disciplina presupuestaria

También se presta apoyo en un contexto particular para las finanzas públicas. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de presupuesto 2027 y el Gobierno está tratando de restablecer el orden presupuestario en sus conversaciones con las instituciones financieras internacionales.

Por consiguiente, cada gasto excepcional debe conciliarse con el objetivo de controlar las finanzas públicas. Un sobre de £1450.8 mil millones no es neutral, incluso cuando responde a una emergencia social. Precisamente por esta razón es necesario evaluar su duración, su selección y su eficacia.

El Gobierno debe demostrar que puede proteger las categorías afectadas por los aumentos sin volver a los mecanismos generales y permanentes que no pueden financiarse. Por lo tanto, el apoyo de los conductores es una prueba de la nueva política fiscal: intervenir rápidamente, pero de manera específica y temporal.

Si la ayuda tiene el efecto deseado durante tres meses, el gobierno tendrá un modelo para otras intervenciones especiales. Si los precios siguen siendo altos y el esquema debe ser renovado indefinidamente, su lógica tendrá que ser revisada.

La fecha real terminará tres meses

La decisión del 1o de octubre responde a una emergencia identificable. El combustible aumenta el costo de los conductores y amenaza con afectar a los pasajeros. Por lo tanto, el Gobierno está abriendo un préstamo de 1.450.800 millones de libras y también está ajustando el subsidio de transporte de empleados. La intervención es importante en términos de su tamaño y el número de viajes que busca proteger indirectamente.

Pero sólo mueve la pregunta principal de tres meses. Si el precio de la energía sigue siendo elevado, el Líbano tendrá que elegir entre varias opciones difíciles: mantener la compensación, reducir ciertos impuestos, aceptar un aumento de los aranceles o reorganizar más el transporte público.

Las estacas van más allá de los conductores. Se refiere a la capacidad de los empleados para volver al trabajo, la de los hogares para absorber los gastos diarios y la del Estado para financiar las protecciones sociales sin recrear subvenciones permanentes.

El£1,450.8 billionasí que, sobre todo, compremos tiempo. Su eficacia se medirá por la estabilidad del sector durante los tres meses cubiertos, la velocidad de los pagos y la capacidad del gobierno de utilizar esta vez para decidir qué reemplazará el esquema si la crisis del combustible continúa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews