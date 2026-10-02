Salam Government: Why Attempts to Change Confront a Political and Diplomatic Lock

El gobierno de Nawaf Salam resiste los intentos de cambiar a pesar de la oposición de Hezbollah y la Corriente Patriótica Libre. Su mayoría parlamentaria es un primer bloqueo. El apoyo de los Estados Unidos, la Arabia Saudita y Qatar también fortalecería su estabilidad, mientras que quedan abiertas varias cuestiones políticas, de seguridad y económicas.

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El gobierno de Nawaf Salam sigue bajo fuertes presiones políticas, pero los intentos de provocar su partida no han producido hasta ahora ningún cambio institucional. Hezbollah está en conflicto frontal con varias decisiones del Consejo de Ministros, en particular las relativas a la exclusividad de las armas en manos del Estado. Por su parte, el Movimiento Patriótico Libre ha tratado de traducir su oposición al campo parlamentario. Sin embargo, la firma permanece en su lugar. Según la información patentada publicada por Ad Diyar el 2 de octubre de 2026, esta resistencia no sólo se explica por las relaciones internas de poder. El gobierno también se beneficiaría del apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar, lo que haría que su sustitución fuera particularmente difícil en las circunstancias actuales.

Esta reclamación se basa en fuentes políticas citadas por Ad Diyar y no ha sido confirmada oficialmente por Washington, Riyadh o Doha. Por lo tanto, debe ser visto como detrás de las escenas. Sin embargo, es de particular importancia después del aplazamiento de las elecciones parlamentarias. Un plazo que normalmente habría abierto un nuevo ciclo gubernamental ha desaparecido del calendario inmediato. Por lo tanto, la cuestión de la duración del gabinete Salam surge desde una nueva perspectiva.

Dos oposiciones al gobierno, pero dos estrategias diferentes

El desafío del gobierno no forma un bloque homogéneo. Dos fuerzas han expresado una oposición particular, pero no siguen el mismo método ni necesariamente los mismos objetivos.

La Corriente Patriótica Libre ha elegido terreno parlamentario. En la secuencia del 15-16 Septiembre 2026 dedicada al gobierno, el gabinete obtuvo 68 votos a favor entre los 81 diputados presentes. Doce miembros del Bloc del Líbano votaron en contra.

Hezbollah ha adoptado una actitud diferente. Su bloque parlamentario, fiel a la resistencia, se retiró y no participó en el voto. El partido sigue representado en el gobierno que critica.

Esta situación crea una contradicción política importante. Hezbollah rechaza algunas de las decisiones fundamentales del Consejo de Ministros, pero una salida del ejecutivo haría perder su presencia directa en la institución que adopta estas decisiones.

Ad Diyar cree que estos datos explican en parte la estrategia del partido. Esta interpretación pertenece al periódico. Hezbollah no ha presentado formalmente su participación gubernamental en estos términos.

Sin embargo, el resultado político sigue siendo claro. El gobierno no fue derrocado en el Parlamento y las diversas oposiciones no lograron construir una mayoría común alrededor de una alternativa.

Las armas archivan en el corazón de la ruptura

La principal fuente de confrontación sigue siendo la cuestión de las armas de Hezbollah.

Desde 2025, el Gobierno ha adoptado varias decisiones para dedicar la exclusividad de armas a las instituciones jurídicas. Esta orientación afecta directamente al estado militar de Hizbullah y su capacidad para mantener un arreglo armado autónomo.

El partido rechaza esta lógica en condiciones actuales. En particular, vincula la cuestión de sus armas con la presencia israelí, las operaciones militares en el Sur y la capacidad del Estado para defender el territorio.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, ha tomado repetidamente una posición muy crítica hacia el gobierno. La confrontación ha alcanzado un nivel suficientemente alto para indicar la posibilidad de movilización política contra el gabinete.

Sin embargo, no llevó a su caída.

El Presidente Joseph Aoun también defiende el principio de las armas exclusivas en manos de las fuerzas jurídicas. Pero combina esta orientación con la negativa de un enfrentamiento interno. Por consiguiente, el objetivo declarado es fortalecer gradualmente la autoridad del Estado sin causar un enfrentamiento entre el ejército y Hezbolá.

Esta limitación limita gravemente las opciones disponibles.

El Consejo de Ministros puede adoptar una decisión política. Sin embargo, su aplicación sobre el terreno depende de un entorno político y de seguridad mucho más complejo.

Garantías externas levantadas detrás de escenas

Es en este contexto que la información más sensible publicada por Ad Diyar entra en juego.

Según el diario del 2 de octubre de 2026, el gobierno de Salam se beneficiaría de un importante apoyo internacional y árabe. Según se informa, se transmitieron garantías a un alto funcionario político libanés. Ellos indicarían que Washington, Riyadh y Doha no quieren que el gobierno caiga o reemplace inmediatamente.

El periódico va hasta presentar a la firma como una « línea roja » para estos socios.

Esta formulación no debe entenderse como una posición oficial de las tres capitales. Ninguna declaración reproducida en el corpus reproduce estos términos. Esta información se atribuye a fuentes políticas.

Sin embargo, el razonamiento acompañante es preciso. Según esas fuentes, ninguna alternativa garantizaría actualmente la continuación de las orientaciones prioritarias de los asociados internacionales del Líbano.

Entre ellas cabe mencionar la afirmación de la autoridad del Estado, en particular sobre las armas y la decisión sobre la guerra y la paz.

Por lo tanto, la estabilidad del gobierno tendría una función. Evitaría la apertura de una nueva crisis institucional en un momento en que se deben abordar simultáneamente varias cuestiones importantes.

Por qué Washington debe mantener a Salam

El Líbano está llevando a cabo una compleja negociación de seguridad con Israel bajo mediación estadounidense. Una nueva reunión se celebrará en Tampa, Florida, en un entorno militar-técnicamente dominante.

Beirut está buscando progresos en la retirada israelí, el cese de las operaciones y el despliegue del ejército. Washington también está pidiendo medidas sobre las armas de Hezbollah.

En este contexto, la estabilidad del ejecutivo se convierte en una parte funcional del proceso.

Un gobierno dimitido o un largo período de consulta para nombrar un nuevo Primer Ministro complicaría las negociaciones. Los interlocutores extranjeros considerarían más difícil conseguir compromisos políticos sostenibles.

El mismo razonamiento se aplica a los asuntos económicos.

El Gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Debe liderar la reestructuración bancaria, abordar la brecha financiera y poner las finanzas públicas en un camino más estable.

El cambio de equipo gubernamental podría frenar estos procesos.

Por lo tanto, Washington puede ejercer una fuerte presión sobre Nawaf Salam mientras desea mantenerlo. No hay necesariamente una contradicción entre las dos actitudes.

El apoyo no significa satisfacción

Las discusiones estadounidenses en Nawaf Salam también muestran que el posible apoyo político que disfruta no equivale a una aprobación de sus resultados.

El archivo de armas sigue siendo un punto de fricción.

Los funcionarios estadounidenses piden al Líbano medidas concretas. Al mismo tiempo, Beirut espera que Washington obtenga nuevos pasos de retirada de Israel.

Esta diferencia en el orden de acciones es uno de los principales problemas actuales.

El Líbano considera que una retirada israelí adicional fortalecería al Estado y facilitaría el despliegue del ejército. El enfoque estadounidense presentado en varias fuentes es, por el contrario, exigir anticipos de armas libaneses antes de pedir nuevas retiradas de Israel.

Por lo tanto, el gobierno Salam está atrapado entre dos presiones.

En el exterior, debe demostrar su capacidad para aplicar sus decisiones.

En su interior, debe evitar la aplicación forzada causando confrontación.

Mantener el gobierno no resuelve esta contradicción. Sólo impide que una crisis gubernamental se añada a ella.

Nabih Berri, un jugador clave en equilibrio

El Presidente de la Sala, Nabih Berri, ocupa una posición central en esta arquitectura.

Ad Diyar atribuye el fracaso de un intento de llevar al gobierno a la calle a la falta de apoyo de Berri para esta opción. De nuevo, esta es la información política atribuida al periódico.

Sin embargo, el papel del Presidente de la Cámara va más allá de esta secuencia.

Berri sigue siendo uno de los principales canales institucionales entre Hezbollah y otros centros de poder. También tiene una experiencia significativa en la gestión de compromisos entre actores que ya no hablan directamente.

Una ruptura completa entre Hezbollah y el gobierno reduciría estos espacios de mediación.

Mantener el partido dentro del ejecutivo y el partido Berri en el centro del juego parlamentario por lo tanto ayuda a mantener canales políticos a pesar de la violencia de desacuerdos.

Esto no significa que exista un compromiso sobre las armas. No hay evidencia en las fuentes.

Más bien, el sistema sigue funcionando a pesar de la falta de acuerdo sobre la cuestión más delicada.

Aplazamiento de los cambios legislativos en el calendario

La duración potencial del gobierno de Salam también fue modificada por el aplazamiento de las elecciones parlamentarias.

La elección fue inicialmente para abrir un nuevo ciclo institucional. Después de las elecciones, el gobierno habría dimitido y habría que celebrar nuevas consultas parlamentarias.

Este escenario no tuvo lugar.

El mandato de la Cámara se prorrogó durante dos años por razones relacionadas con el entorno de seguridad. Por lo tanto, el gobierno ha perdido el plazo que habría interrumpido automáticamente su ejercicio normal.

Ahora surge una pregunta: ¿Puede Nawaf Salam permanecer Primer Ministro hasta 2028?

No se puede dar respuesta automática.

El gobierno puede caer antes de esa fecha. El Primer Ministro puede renunciar. Puede alcanzarse un nuevo plazo electoral. Una crisis política también puede imponer una nueva configuración.

Pero, en ausencia de estos acontecimientos, el aplazamiento de la elección extiende objetivamente el horizonte del gabinete.

Ad Diyar señala que Nawaf Salam podría haber seguido siendo un candidato serio para su propia sucesión aunque las elecciones hubieran tenido lugar.

El periódico presenta su candidatura como beneficiado de un entorno internacional favorable después de la elección de Joseph Aoun a la presidencia de la República en enero de 2025. Esta lectura es la de la publicación y sus fuentes. No debe confundirse con el procedimiento constitucional para nombrar al Primer Ministro, que requiere consultas parlamentarias obligatorias.

La estabilidad política que no resuelve la crisis social

Sin embargo, el problema de Nawaf Salam no se limita a las relaciones de poder parlamentario.

El costo de la vida sigue siendo una fuente importante de insatisfacción. Los precios de la energía afectan a hogares y empresas. La electricidad y el agua también permanecen en el centro de la crítica de los servicios públicos.

El Consejo de Ministros trató de dar varias respuestas en su reunión del 1o de octubre.

Queda aprobado el proyecto de presupuesto para 2027. El Gobierno también ha modificado el cálculo de la prestación de transporte diario. Este debe ser el valor de cinco litros de gasolina por día de asistencia, que van desde 500.000 a 800.000 libras.

También se aprobó una consignación adicional de 1.450.800 millones de libras esterlinas para apoyar a los conductores de transporte público durante tres meses debido al aumento de los precios del combustible.

También se han modificado las prestaciones familiares.

Estas decisiones muestran que el gobierno está tratando de contener la presión social mientras continúa su programa financiero.

Sin embargo, no constituyen una respuesta estructural a la crisis del poder adquisitivo.

Un gabinete puede sobrevivir a un voto parlamentario mientras se debilita gradualmente por la situación económica.

El crítico también se centra en la eficacia de los ministros

Según la información política reportada por Ad Diyar, el apoyo externo del gobierno no significaría que su funcionamiento se consideraría satisfactorio en todas las áreas.

Se criticaría la eficacia de algunos ministros, en particular en las esferas relacionadas con los servicios esenciales.

Esta distinción es importante.

La preferencia por la continuidad institucional puede coexistir con una evaluación estricta del desempeño ejecutivo.

Un socio internacional puede considerar que un cambio de gobierno sería más costoso que mantener al equipo actual, sin considerar que este equipo está trabajando perfectamente.

Esta es probablemente una de las claves de la situación actual.

El gobierno de Salam no parece protegido porque todos sus problemas habrían sido resueltos. Podría ser porque la alternativa parece aún más incierta.

El debate electoral sigue siendo el principal desconocido institucional

El aplazamiento de la legislación no cierra el expediente electoral.

El Vicepresidente de la Sala, Elias Bou Saab, pidió que se reanudara la labor relativa a la ley electoral. Este debate puede ser decisivo.

Varias fuerzas políticas, incluidas las cristianas, atribuyen gran importancia a las normas de representación. Una enmienda a la ley o un acuerdo para celebrar elecciones antes del plazo ampliado podría cambiar el calendario del gobierno.

Por el contrario, la falta de compromiso probablemente prolongaría la situación actual.

El gobierno está así suspendido de varios relojes.

El primero es seguro y depende del Sur.

El segundo es diplomático y se refiere a las negociaciones con Israel.

El tercero es financiero y depende de reformas y discusiones con el Fondo Monetario Internacional.

El cuarto es político y se refiere a las armas de Hezbolá.

La quinta es la elección.

Cada uno puede cambiar la vida de la firma.

Falta de alternativa más que ausencia de oposición

Por lo tanto, la fuerza actual del gobierno no debe interpretarse como la ausencia de adversarios.

Hezbollah se opone a una parte central de su política. La Corriente Patriótica Libre le negó su confianza. El crítico afecta su trabajo económico y social. La cuestión de las armas sigue sin resolverse.

Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ninguna coalición alternativa.

El voto parlamentario en septiembre da la indicación más concreta. El gobierno ha mantenido una clara mayoría entre los Miembros presentes.

La información exclusiva de Ad Diyar añade una segunda dimensión: los principales actores internacionales también preferirían la continuidad.

Estos dos factores se refuerzan mutuamente sin ser de la misma naturaleza.

La mayoría parlamentaria permite que el gobierno exista constitucionalmente. El posible apoyo externo le da un entorno diplomático más favorable.

Pero tampoco garantiza su duración.

Nawaf Salam tiene principalmente una ventaja política: sus oponentes saben lo que son desafiantes, pero no parecen estar de acuerdo todavía en lo que debería reemplazar a su gobierno.

En un Líbano enfrentado simultáneamente a la cuestión del Sur, las armas de Hezbolá, la reconstrucción y la crisis financiera, esta falta de alternativa podría, por el momento, ser la principal garantía de la supervivencia de la firma.