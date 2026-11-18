An-12 military transport aircraft crashed on 17 November near Iagounovo, in the Russian region of Kemerovo. El Ministerio de Defensa anuncia la muerte de los 19 ocupantes. The Investigation Committee confirms the death of persons on board and the opening of criminal proceedings. The technical failure mentioned by the Ministry remains an explanation attributed to the authorities, while the circumstances are still under investigation. La ilustración es un archivo del tipo de aeronave, no una imagen del avión de accidente.

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Las 19 personas a bordo de un ejército An-12 murieron en su accidente en la zona de Kemerovo, según el Ministerio de Defensa ruso citado por Interfax.El accidente ocurrió el 17 de noviembre de 2026 cerca de la aldea de Iagounovo, según el Comité de Investigación Ruso en una comunicación publicada en su canal oficial.

Una revisión anunciada por el Ministerio

Según la Defensa, el avión estaba en un vuelo previsto y cayó en una zona deshabitada. El registro de 19 muertes incluye tripulantes y otras personas transportadas. El envío no proporciona su distribución ni sus identidades.

El departamento se refiere a un fracaso técnico e indica que una comisión aeroespacial está trabajando en el sitio. Esta explicación sigue siendo la de las autoridades militares: no debe presentarse como la conclusión de un experto independiente o una investigación completa.

Procesos penales abiertos

El Comité de Investigación confirmó también que todos los miembros de la tripulación y pasajeros habían muerto. Su declaración, en realidad consultada en el canal oficial de la institución, data del accidente del 17 de noviembre y lo sitúa en la zona de Kemerovo, también llamada Kuzbass.

Los investigadores militares han iniciado actuaciones con arreglo al artículo 351 del Código Penal de Rusia en relación con las violaciones de las normas de robo o preparación de vuelos. La institución especifica que se están estableciendo las circunstancias. Esta calificación procesal no es una condena y no se refiere en sí misma a la persona o mecanismo responsable del accidente.

La información utilizada aquí no permite el registro del avión de accidente, su edad o la naturaleza exacta del problema técnico. Tampoco pueden atribuir el accidente a un ataque. Por lo tanto, los detalles no confirmados de un posible incendio en vuelo no se mantienen como causa establecida.

Ilustración: Un-12BK fotografiado en 2011 por Igor Dvurekov. Este dispositivo no se identifica como el de Kemerovo. Foto y vestido bajoCC BY-SA 3.0, imagen integral redimensionada y la titulación agregada fuera de la fotografía.

Fuentes

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