Marco Rubio dijo que no vio una amenaza inminente contra Washington después de la investigación de CNN sobre planes para atacar Irán. El canal se basa en siete funcionarios anónimos de Estados Unidos y en sí mismo describe incertidumbres acerca de un posible cambio a actuar. The White House had told him that no credible threat was identified at this stage. Teherán lo negó. Este seguimiento distingue entre la nueva declaración del Secretario de Estado, las reacciones anteriores y las limitaciones de las pruebas hechas públicas en este caso.

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Marco Rubio declaró el 18 de noviembre en Manila que no creía en una amenaza inminente contra Washington.Según Reuters, el Secretario de Estado respondió a una pregunta sobre la investigación de la CNN sobre posibles planes iraníes para atacar. Su respuesta es una posición adicional de Estados Unidos, no la validación del supuesto escenario.

Rubio agregó que las autoridades seguían atentas a las amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Estas palabras vienen después de nuestra17 de noviembre sobre la negación iraní y la reacción de Donald Trump.

Lo que informa la CNN, y lo que sigue siendo incierto

La encuesta del 16 de noviembre de la CNN cita a siete funcionarios estadounidenses no designados. Informan sobre opciones para altos funcionarios administrativos, con un dispositivo radiológico o arma química en Washington. Sin embargo, el canal describe un debate sobre la capacidad y voluntad de Irán para implementarlos.

Las fuentes entrevistadas presentan estos supuestos preparativos como la búsqueda de opciones en lugar de la señal de un ataque inminente. La CNN también informa que Lauren Bis, vocero de la Casa Blanca, le dijo que en esta etapa no se identificó ninguna amenaza creíble para el territorio estadounidense.

Por consiguiente, hay que separar tres elementos: la información descrita por interlocutores anónimos, la evaluación pública de las autoridades y la existencia real de un proyecto operacional. La narrativa periodística por sí sola no proporciona una demostración independiente de este último punto.

Negación iraní, advertencia condicional de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó los cargos el 17 de noviembre. Cuando se cuestionó el mismo día, Trump dijo que tomó la información en serio y amenazó a Irán con consecuencias si se produjo un ataque, sin confirmar su inminencia.

La declaración de Rubio trata precisamente de esta inminencia. No hace posible afirmar que se ha demostrado una conspiración o concluir que se terminaría una investigación. No hay aviso de arresto o desmantelamiento en las declaraciones discutidas aquí.

Ilustración: retrato oficial de Marco Rubio en 2018, Senado de Estados Unidos, dominio público. Este archivo no representa su intercambio con la prensa en Manila.

Fuentes

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