Camp Eisenkot atribuye a Netanyahu varios requisitos para un gobierno de unidad. El Likud impugna los detalles de las discusiones, pero reclama la gestión de la firma. Detrás de esta controversia están la sucesión política, la conscripción del ultraortodoxo, la investigación el 7 de octubre y la continuación de las reformas judiciales ya adoptadas.

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Los funcionarios del Camp Eisenkot atribuyen varias demandas a Netanyahu por un gobierno de unidad, informa Yuval Karni en Ynet el 18 de noviembre. El Likud impugna los detalles de estas discusiones, pero confirma que quiere dirigir la firma.

Cinco condiciones centrales, seguidas de principios adicionales

El texto distingue cinco condiciones principales y luego principios complementarios. Este no es un programa aceptado por los negociadores:

Una presidencia gubernamental de Netanyahu durante unos cuatro años, sin alternancia.

Un texto sobre la exención del servicio militar de mujeres ultraortodoxas según la fórmula de Boaz Bismuth, con el acuerdo de sus partes.

La ausencia de una comisión estatal de investigación el 7 de octubre.

La participación de Itamar Ben-Gvir en el gobierno.

Mantener las leyes de reforma judicial adoptadas por el Knesset anterior.

Entre los principios adicionales comunicados figuran el mantenimiento de posiciones militares en los distintos frentes hasta que la amenaza desaparezca y la ausencia de cambios en las condiciones de detención de miembros de la élite de Hamás Nukhba. El texto también menciona la negativa de un Estado palestino y la afirmación de Israel como Estado nacional del pueblo judío.

Lo que niega Likud

Una fuente de Likud citada por Ynet describe los debates preliminares, sin ningún debate detallado del 7 de octubre conscripción o investigación. Otros estados que la rotación no se trató. Sin embargo, el partido confirmó su demanda de dirigir el gabinete. Estas respuestas no permiten que toda la lista sea concedida o llegue a un acuerdo.

Mayoría que se construirá después de las elecciones

La controversia viene después de las elecciones legislativas del 27 de octubre. La presidencia israelí anunció el 7 de noviembre su elección para confiar a Eisenkot la formación del gobierno, con un aplazamiento del mandato previsto para el día siguiente. Las consultas habían incluido 67 recomendaciones a favor de Netanyahu, en comparación con 46 para Netanyahu; siete parlamentarios no habían recomendado a nadie. El procedimiento prevé un período inicial de 28 días, posiblemente prorrogado en 14 días.

Estas recomendaciones no son una coalición ya formada. Juntan a partes que pueden diferir en el servicio militar, las instituciones y la composición del gabinete. La diferencia entre nombrar a un candidato y apoyar a su gobierno explica por qué la ventaja obtenida del presidente no regula las negociaciones.

El 17 de noviembre, Matan Kahana, aliado de Eisenkot, fue elegido Presidente del Knesset por 66 votos contra 52 para Ofir Katz. Esta votación, reportada por Associated Press, da al campo opuesto Netanyahu una ventaja parlamentaria adicional. Sin embargo, no es un voto de confianza para un nuevo gobierno.

Discordements over authorities, not just departments

The points raised concern several levels of power. La alternancia determinaría quién dirige al ejecutivo. La conscripción se refiere a la relación entre las partes ultraortodoxas y sus socios. La investigación del 7 de octubre plantea la cuestión de la rendición de cuentas, mientras que las leyes judiciales equilibran las instituciones. Por lo tanto, un compromiso sobre la asignación de cartera no sería suficiente para resolver esas diferencias.

Para el Líbano, el principio de mantener posiciones militares debe leerse con especial cautela: es un elemento de una negociación israelí cuyo contenido se discute, no un nuevo orden militar establecido o un acuerdo diplomático. No se puede deducir el calendario de retiro.

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