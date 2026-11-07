Crédito Mutuel Arkéa recupera parte de los fondos

El crédito Mutuel Arkéa recuperó parte del dinero desviado durante el ataque cibernético revelado el 4 de noviembre. Daniel Baal anunció el viernes 6 de noviembre, sin especificar la cantidad recuperada. El grupo había reconocido un orden de magnitud de más de 100 millones de euros. Quedan por distinguir los fondos bloqueados, los importes devueltos y las pérdidas permanentes. El banco asegura que los activos de sus clientes sean preservados y niegue una intrusión de Fortuneo. The judicial investigation continues under the leadership of the Anti-Crime Office.

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El crédito Mutuel Arkéa recuperó parte del dinero robado durante el ciberataque revelado el miércoles 4 de noviembre. Daniel Baal, presidente de la Confederación Nacional de Crédito Mutuel, anunció el viernes 6 de noviembre en televisión. No especificó la cantidad recuperada ni la proporción de fondos recuperados. El banco había reconocido una desviación de más de 100 millones de euros. Por lo tanto, queda por establecer la lesión definitiva.

« Crédit Mutuel Arkéa ya ha recuperado una parte de ella », dijo Daniel Baal, según una agencia de noticias. La palabra « hoy » se refiere al viernes 6 de noviembre el día de su discurso. Este anuncio marca un paso adelante en los esfuerzos por encontrar el dinero. No constituye un balance financiero del ataque.

El crédito Mutuel Arkéa todavía no cuantifica sus pérdidas

El gerente confirmó que las cantidades robadas excedían de 100 millones de euros en orden de magnitud. La cifra más exacta de 118 millones de euros circula en la prensa francesa. Sin embargo, Arkéa no lo validó como una cantidad exacta. En sus aclaraciones publicadas el 4 de noviembre, el grupo aceptó sólo el orden de magnitud de esta estimación.

Todavía hay que distinguir tres elementos: transacciones fraudulentas, fondos encerrados y recuperaciones reales. Tan temprano como el miércoles, el banco informó que había obtenido el bloqueo de parte del dinero. Está adoptando nuevas medidas para recuperarla. La declaración del viernes no nos permite saber si los fondos mencionados por Daniel Baal corresponden a las sumas ya bloqueadas.

Esta distinción es pertinente para la evaluación del daño. Una cantidad desviada no se convierte necesariamente en una pérdida permanente si se pueden devolver fondos. Por el contrario, el anuncio de recuperación parcial no proporciona información sobre la totalidad de las sumas solicitadas. Ningún porcentaje de recuperación puede deducirse de la información disponible públicamente.

Arkéa afirma que las cantidades involucradas no amenazan su salud financiera. El grupo no acompañó esta evaluación por una cuenta detallada de los fondos liberados, bloqueados y recuperados. La publicación de dicho examen contribuirá a medir el efecto de los enfoques en curso.

La cuenta del banco fue utilizada para transferencias

En su comunicado complementario de 4 de noviembre, Arkéa describió las transferencias efectuadas desde su propia cuenta a otras instituciones bancarias. El grupo afirma que los atacantes no utilizaron las cuentas de los clientes de sus federaciones o filiales.

El banco coloca el punto de entrada en la plataforma de un proveedor. No se llama. Niega una intrusión de Fortuneo, su subsidiaria bancaria online, contrariamente a las primeras noticias de la prensa. También difunde un error humano dentro de él y describe un ataque desde fuera.

Estos detalles establecen la versión del establecimiento. No constituyen las conclusiones de la investigación. Queda por aclarar el papel exacto del proveedor y el mecanismo para efectuar las transferencias. No existe una base pública para asignar responsabilidad penal a una persona o empresa nombrada.

Arkéa también evoca una posible conversión de dinero en criptomoneda, después de su transferencia a otros actores bancarios. El texto elegido sigue siendo condicional. No es suficiente establecer que todos los fondos desviados han seguido esta ruta, ni identificar su destino final.

Transferencias retrasadas, activos conservados según Arkéa

El grupo suspendió algunas transacciones después de detectar el ataque. Presenta esta medida como medida cautelar diseñada para evitar nuevos movimientos fraudulentos. Para los clientes, el resultado anunciado fue un retraso en la ejecución de transferencias.

En su comunicación del 4 de noviembre, el banco indicó que casi todas las operaciones se habían reanudado por la mañana. Afirmó que había realizado controles y reforzado sus medidas de seguridad antes de la reanudación. Esta situación no constituye un registro en tiempo real de cada servicio o operación.

Arkéa asegura que el incidente no haya tenido consecuencias sobre los activos de sus clientes. Daniel Baal asumió este seguro el viernes, recordando que ninguna cuenta privada había sido afectada según el banco. La información disponible se refiere así al fraude contra los fondos del grupo, no a un impuesto general sobre los ahorros de los clientes.

El perímetro debe ser especificado. Crédit Mutuel Arkéa incluye las federaciones de Crédit Mutuel de Bretagne y Crédit Mutuel du Sud-Ouest, así como Fortuneo. La Confederación Nacional de Crédit Mutuel, presidida por Daniel Baal, supervisa las diversas federaciones. Las dos estructuras no están confundidas.

La investigación continúa, sin un premio anunciado

La sección de cibercrimen de la Fiscalía Pública de París abrió una investigación después de una denuncia presentada el miércoles, según información judicial reportada por la prensa francesa. Las investigaciones se refieren a la violación de un sistema automatizado de procesamiento de datos organizado. They were entrusted to the Anti-Cybercrime Office.

Daniel Baal dijo el viernes que no podía decir si el ataque era francés o extranjero. Por consiguiente, no se puede inferir ningún origen geográfico de sus declaraciones. Arkéa dijo que trabajara con las autoridades judiciales y policiales para reconstruir el origen y la conducta de las operaciones.

El banco también mantiene una advertencia preventiva contra el phishing. Recuerda a sus clientes nunca comunicar sus IDs, contraseñas, números de tarjetas o códigos de validación recibidos por SMS. En sus aclaraciones, explica esta advertencia por el riesgo de estafas explotando la actualidad del ataque. Esta advertencia no constituye la confirmación de una fuga de datos del cliente.

Los detalles futuros previstos se relacionan con la cantidad realmente recuperada y los fondos aún solicitados. La recuperación parcial anunciada el 6 de noviembre deja abiertas estas dos cifras.

Foto de la sede de Relecq-Kerhuon, 21 de septiembre de 2023: FJaffres / Focale fijo, a través de Wikimedia Commons. Cobertura asistida por la fotografía real. Fotografía y adaptación bajoCC BY-SA 4.0.Fotografía de origen.

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