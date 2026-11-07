Claude, ChatGPT: ¿Qué oficios reemplaza IIA?

Claude y ChatGPT van más allá de la conversación para asumir tareas administrativas, análisis y desarrollo informático. Sus nuevas ofertas acercan el uso, lejos de una separación entre asistente personal y desarrollador. Los estudios de la OIT, la OCDE y los investigadores muestran por qué la exposición a la inteligencia artificial, el aumento de la productividad y la pérdida de empleo deben seguir siendo distintos. El apoyo al cliente, los servicios externos, la contratación de jóvenes y la vigilancia de los resultados hacen posible comprender lo que realmente cambia en el trabajo.

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Claude asistente personal, desarrollador de ChatGPT? Las novedades de noviembre muestran sobre todo que las dos plataformas se están acercando. Antrópico anunció el 5 de noviembre de 2026, una función de análisis de finanzas personales. Tres días antes, OpenAI presentó una prueba sobre tareas diarias. Detrás de esta competencia, el desafío de la relación entre AI y comercios se vuelve más concreto: estas herramientas retoman las operaciones de oficina, sin su automatización permitiendo contar directamente los trabajos abolidos.

La frontera se vuelve menos visible para el usuario. El mismo asistente puede buscar información, examinar archivos, producir una tabla y preparar un mensaje. Con el acceso necesario, también puede actuar en software. La empresa ya no vende una sola respuesta: se propone delegar parte del trabajo que sigue la pregunta.

Esta evolución afecta a tareas divididas en varias profesiones: asistencia administrativa, servicio al cliente, escritura, análisis y desarrollo informático. Puede ahorrar tiempo, reducir ciertos pedidos o cambiar el reclutamiento. Sin embargo, los estudios disponibles describen situaciones diferentes. La demostración comercial, la experiencia de productividad y las estadísticas de empleo no miden el mismo fenómeno.

Claude y ChatGPT avanzan en el mismo terreno

El lanzamiento de Finanzas Personales ilustra la ambición de Antrópico. La función, anunciada en versión beta en los Estados Unidos para las suscripciones Pro, Max y Ultra, conecta las cuentas a través de Plaid. Claude puede revisar los saldos y transacciones, clasificar los gastos o identificar los honorarios. Su acceso sigue limitado a la lectura: no puede mover ni invertir dinero.

Esta oferta acompaña un cambio más amplio. El 16 de septiembre, Antrópico anunció la reunión de Claude Cowork y la conversación clásica. Las funciones de trabajo multietapa forman así parte de una interfaz común. La empresa también presentó Claude Docs y Claude Slides, en versión beta, para preparar y modificar documentos y presentaciones.

Estos anuncios no hacen de Claude una herramienta exclusivamente administrativa. Claude Code sigue siendo un agente de programación. Su documentación describe la lectura de un repositorio de código, modificación de archivos y ejecución de comandos. Puede participar en una corrección, construyendo una característica o preparando pruebas.

La situación es simétrica en OpenAI. El Codex tiene como objetivo el desarrollo y las tareas técnicas. ChatGPT Trabajos sobre investigación, documentos, hojas de cálculo o presentaciones. Presentada el 9 de julio, esta oferta utiliza herramientas conectadas y puede seguir operaciones largas. Por lo tanto, la elección entre las dos marcas no corresponde a la división entre secretario e informatista.

Existen diferencias en modelos, interfaces, integraciones y condiciones de acceso. Las capacidades anunciadas no están disponibles en todas partes de la misma manera. Suscripción, derechos de empresa y software conectado también determinan lo que el asistente puede hacer.

La novedad: apoyar varios pasos

El cambio se entiende a escala de una tarea. Pedir una fórmula de hoja de cálculo lo deja al usuario para encontrar el archivo, aplicarlo y controlar el resultado. Confusar un análisis a un agente puede causarle que realice parte de esta cadena. El valor del servicio entonces depende del resultado entregado, no sólo de la calidad de la frase producida.

Tomemos un ejemplo de trabajo administrativo, sin presentarlo como un caso de negocio observado. Un gerente debe preparar una reunión de negocios. Por lo general reúne intercambios, identifica archivos tardíos, actualiza una tabla y escribe una síntesis. Un asistente conectado puede apoyar algunas de estas operaciones. El gerente todavía necesita determinar qué datos es fiable y qué compromisos puede hacer.

Este corte explica por qué un comercio puede cambiar antes de desaparecer. La preparación física disminuye, mientras que el control y el arbitraje siguen siendo necesarios. En una estructura pequeña, una persona puede reanudar una operación previamente confiada a un proveedor. En otro caso, la misma ganancia permite más aplicaciones.

La supresión de una posición requiere una decisión adicional: reorganizar el trabajo restante, mantener la calidad esperada y aceptar los riesgos. La capacidad técnica para elaborar un documento por sí sola no cumple estos tres requisitos.

IA y comercios: funciones administrativas altamente expuestas

El índice publicado el 20 de mayo de 2025 por la Organización Internacional del Trabajo y NASK nos permite situar esta exposición. Alrededor de uno de cada cuatro trabajadores trabajan en un comercio expuesto, en diferentes grados, a la AI general. La categoría de máxima exposición representa el 3,3% del empleo mundial. Las funciones administrativas son las primeras.

El método comienza con una clasificación de casi 30.000 tareas. La encuesta de 1.640 trabajadores abarca 2.861 tareas. Las evaluaciones de expertos y la extrapolación asistida por AI completan el análisis. Clasifican actividades según su potencial de transformación. No enumeran empleados ya reemplazados.

Por lo tanto, el resultado no significa que una cuarta parte de los trabajos desaparezcan. La OIT considera más probable la transformación de los oficios que su automatización completa. Un puesto administrativo incluye, por ejemplo, la incautación, pero también intercambios, excepciones y decisiones relacionadas con el funcionamiento real de una organización.

Esta distinción también se aplica a las ocupaciones calificadas. Producir una primera síntesis legal no significa representar a un cliente. Preparar una tabla financiera no se trata de certificar cuentas. La AI puede reanudar una operación importante sin asumir las responsabilidades asociadas con el comercio.

En soporte al cliente, aumento de productividad medido

El servicio al cliente proporciona un sólido ejemplo de asistencia al trabajo. Un estudio de Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond, publicado en 2025, analiza 5.172 agentes y alrededor de tres millones de conversaciones. La introducción de un asistente general aumenta el número de problemas resueltos por hora en un 15% en promedio.

La herramienta sugiere respuestas que los empleados pueden aceptar o rechazar. El beneficio menos experimentado más. Ayuda a difundir prácticas útiles dentro del equipo. Por lo tanto, el trabajo humano no desaparece del protocolo: permanece en el centro de la relación con el cliente.

El contexto cuenta. El despliegue estudiado fue principalmente en otoño 2020 e invierno 2021, en una compañía de software estadounidense. Los agentes trabajan principalmente en Filipinas. Los investigadores comparan los desarrollos previos y posteriores a la liquidación con los de agentes no equipados, ya sea temporalmente o durante todo el período observado.

Este resultado no mide el desempeño de Claude o ChatGPT en noviembre de 2026. Tampoco demuestra una reducción del 15% del personal. Una empresa puede utilizar esta ganancia para absorber más demandas, mejorar el servicio o reducir su necesidad de trabajo. El estudio de productividad no se divide automáticamente entre estas opciones.

Los proveedores pueden verse afectados antes de que los empleados

Una encuesta de la OCDE arroja luz sobre otro canal. A finales de 2024, con más de 5.000 pequeñas y medianas empresas en siete países, examina su uso de la IA general. De las empresas de usuarios, el 83% reportó una necesidad total para el personal sin cambios. Una disminución se reporta en un 9,1%, en comparación con un aumento del 5,5%.

El uso de proveedores externos tiene una señal distinta: el 14,3% de los usuarios informan que han reducido su uso gracias a la AI general. La encuesta abarca Austria, Canadá, Alemania, Irlanda, Japón, Corea y el Reino Unido. Publicado en noviembre de 2025, se ocupa de las declaraciones de la empresa, no de un experimento.

Estas respuestas no establecen una serie de despidos causados por la AI. Muestran por qué la plantilla interna no es suficiente para observar el cambio. Una misión puede reanudarse internamente, no se puede renovar un contrato o se puede absorber una nueva necesidad sin contratación.

Para un independiente, la diferencia es importante. La desaparición de una orden afecta su actividad, incluso si ningún empleador anuncia una supresión de empleo. Sin embargo, es necesario medir los volúmenes e ingresos de que se trata para hablar de una disminución del empleo, en lugar de deducirlo de una sola posibilidad técnica.

Código más no significa ofrecer un mejor software

El desarrollo concentra esta tensión. Los agentes pueden leer múltiples archivos, proponer cambios y realizar pruebas. Pero una prueba exitosa no garantiza que el programa cumpla con la necesidad, resiste el uso inesperado o protege adecuadamente los datos. El examen del resultado sigue siendo una tarea separada de su producción.

Las medidas de productividad también dependen del contexto. Un experimento METR, realizado entre febrero y junio de 2025, incluyó a 16 desarrolladores experimentados y 246 tareas. Los participantes estaban trabajando en proyectos de código abierto que conocían bien. El acceso a las herramientas de IA aumentó su tiempo de funcionamiento en un 19%.

Este resultado no debe convertirse en un veredicto permanente. El 24 de febrero de 2026, el METR explicó que su seguimiento ya no permitía una estimación fiable. Algunos desarrolladores se negaron a participar si tenían que trabajar sin IA. Las tareas seleccionadas y el uso paralelo de varios agentes también complicaron la comparación.

La organización consideró una mejora plausible desde principios de 2025, sin poder cuantificarla firmemente. Por lo tanto, el punto útil para una empresa sigue siendo práctico: medir sus propios plazos, errores y tiempo de auditoría. El número de líneas generadas describe la producción intermedia, no el valor del software entregado.

El reclutamiento de jóvenes merece especial atención

Los datos sobre el empleo proporcionan otra escala de observación. En un estudio publicado el 5 de marzo de 2026, los economistas de Antrópico cruzan una descripción de las profesiones americanas, los usos de Claude y las estadísticas públicas. No detectan un aumento sistemático del desempleo en las ocupaciones más expuestas desde finales de 2022.

However, they report a signal on entry into employment. En el grupo de 22-25 años, los autores estiman una disminución relativa del 14% en la tasa de acceso a nuevos empleos en las profesiones expuestas. Comparan el período siguiente al lanzamiento de ChatGPT con 2022 y con la evolución de profesiones no expuestas. Este resultado apenas es estadísticamente significativo. Los autores destacan varias interpretaciones posibles, incluyendo un cambio de profesión, un retorno a la escuela o retención en una posición existente.

Por lo tanto, el estudio no permite la asignación de cada trabajo perdido a AI. Su medición de exposición también depende del uso de una sola plataforma y opciones de clasificación. Una actividad observada en Claude no representa todo el trabajo realizado en una profesión.

El riesgo organizativo sigue siendo comprensible: a menudo se utilizan tareas sencillas para aprender. Si se delegan en gran medida, las empresas deben organizar la formación de principiantes de manera diferente. Esto plantea una cuestión de la transmisión de aptitudes, incluso cuando la fuerza laboral total permanece estable.

Un asistente confiable también debe saber cuándo parar

Las herramientas diarias hacen que la cuestión del control sea más urgente. OpenAI presentó LifeVal el 2 de noviembre para evaluar tareas personales, como preparar un presupuesto o acceder a servicios públicos. La empresa afirma haber construido esta evaluación desde encuestas de uso temporal y una encuesta de 3.995 personas.

Este trabajo muestra la ampliación del mercado objetivo. No es una medida independiente de empleos reemplazados. Tampoco garantiza el éxito de cada paso real, con sus documentos perdidos, sus reglas locales y sus decisiones atractivas.

La confianza entonces depende de capacidades de escritura menos espectaculares que rápidas: recuperar el origen de una cantidad, señalizar la ambigüedad y pedir validación. Un error en una nota preparatoria sigue siendo correcto. El mismo error, propagado en un pedido o archivo administrativo, puede costar tiempo y dinero.

El acceso debe seguir esta diferencia. Permitir la lectura de los documentos no equivale a permitir su difusión. Preparar un mensaje no equivale a enviarlo. Para un empleador, la productividad real debe incorporar controles, la seguridad de los datos y la recuperación necesaria después de un desempeño deficiente.

En el Líbano, las cifras extranjeras no son suficientes

Los resultados internacionales no permiten cuantificar los trabajos libaneses suprimidos por Claude o ChatGPT. Un estudio del Banco Mundial-OIT publicado el 17 de marzo de 2026 abarca 135 países. Muestra que las tareas de la misma profesión y acceso a la tecnología digital varían mucho dependiendo de la economía.

Aplicar un índice uniforme en todas partes puede sobreestimar algunas exposiciones. Pero la conexión insuficiente o las herramientas inaccesibles también pueden impedirle disfrutar de las ganancias. Por lo tanto, la brecha digital no es una simple protección: puede limitar la capacidad de adaptación de los trabajadores.

Para evaluar una actividad local, se debe examinar sus operaciones, idiomas de trabajo, documentos y clientes. La producción de texto o código puede ser técnicamente accesible. El tratamiento de excepciones, el conocimiento del archivo y la responsabilidad al cliente requieren una evaluación separada.

Las nuevas misiones de vigilancia, integración o capacitación tampoco demuestran la creación de empleos netos. Pueden convertirse en empleos, pero también añadir a las obligaciones de los empleados ya presentes. El balance dependerá de la contratación, salidas, órdenes y el volumen de trabajo efectivamente procesado.

La novedad de Claude ya proporciona un límite concreto a esta delegación. Su herramienta financiera puede explicar las transacciones, pero su lanzamiento sigue siendo americano y su acceso bancario sigue siendo solo leído. Antrópico pide comprobar las cifras importantes con el banco. Entre la síntesis producida y la decisión vinculante, aún queda un cheque por hacer.

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