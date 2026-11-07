Sudán: ONU advierte sobre la escasez de albergues · Global Voices

El ACNUR y la OIM informan sobre el agotamiento de las poblaciones de desplazados internos en el Sudán. Su comunicado de 6 de noviembre estima la necesidad de refugio y bienes esenciales a 15,4 millones de personas. Sólo 936.000 ya han recibido asistencia. Los retornos a hogares destruidos sostienen la demanda a medida que se acerca el invierno. The shelter response received only 35 per cent of the $179 million required. La OIM afirma que sus almacenes están ahora vacíos.

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Es posible que no exista un refugio de emergencia en el Sudán para millones de personas desplazadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzaron esta alerta el viernes 6 de noviembre de 2026. Las necesidades están aumentando a medida que sus reservas y fondos se agotan como enfoques de invierno.

En su comunicado conjunto, los dos organismos estiman que 15,4 millones de personas necesitan alojamiento de emergencia y bienes domésticos esenciales. Sin recursos, las organizaciones humanitarias sólo pueden dar prioridad a alrededor del 10% de la población. En esta etapa, se prestó asistencia a 936.000 personas.

Por lo tanto, estos dos indicadores no describen la misma realidad. La primera corresponde a la parte de las necesidades seleccionadas para la intervención. La segunda medida ya está asistida, representando alrededor del 6% de las necesidades identificadas. La brecha sigue siendo considerable, incluso dentro del alcance limitado de la respuesta propuesta.

Refugio de emergencia en Sudán: almacenes vacíos

Desde Jartum, el jefe de misión de la OIM en Sudán, Mohamed Refaat, describió la situación en una reunión informativa de prensa de las Naciones Unidas. Su organización distribuyó más de 40.000 tiendas este año. Pero sus almacenes están vacíos, dijo.

Según él, 16 camiones llegaron a Darfur el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, llevaban las últimas acciones disponibles. La OIM busca financiación flexible para reponer sus reservas y continuar su distribución en zonas difíciles de alcanzar.

Mohamed Refaat también informó de un mejor acceso humanitario que hace un año. Esta mejora no es suficiente para resolver la escasez. Ser capaz de llegar a ciertas comunidades ya no garantiza el equipo necesario para ayudarles.

Los retornos no garantizan vivienda

La disminución gradual del número de desplazados internos no significa que las necesidades desaparezcan. La OIM informa de que 8,6 millones de personas siguen desplazadas en el Sudán y unos 5,2 millones de personas regresan. Estas cifras no deben confundirse con las de quienes necesitan refugio y suministros.

Las familias que regresan pueden encontrar casas destruidas o saqueadas. También puede faltar agua, electricidad y cuidado. According to Mohamed Refaat, some are at risk of leaving because of the lack of conditions to stay. Otros siguen huyendo luchando por segunda o tercera vez.

El frío aumenta las necesidades inmediatas

El Representante Adjunto del ACNUR en Sudán, Abubakarr Jalloh, destacó los riesgos asociados al invierno. Las noches pueden estar muy frías en Darfur. En el norte del país, las temperaturas pueden caer por debajo de 10 °C. Los niños y las personas de edad son especialmente vulnerables cuando carecen de cobertura y refugio adecuados.

El gerente también destaca la función protectora de las tiendas de campaña y el equipo básico. Un espacio cerrado trae privacidad. Una lámpara solar facilita el viaje nocturno. Estas necesidades incluyen mujeres y niños, que representan tres cuartas partes de los desplazados según los organismos.

Dos financiamientos, dos déficits separados

Según el ACNUR, la respuesta colectiva a los albergues requería 179 millones de dólares en 2026. Sólo se financió el 35% de esta suma. Este presupuesto específico difiere del plan humanitario general para el Sudán.

Este último reclama 2.900 millones de dólares para ayudar a 20 millones de personas de 33 millones de personas necesitadas. Las Naciones Unidas indican que sólo se financia alrededor del 47%. Los organismos están buscando ahora contribuciones para renovar las existencias, mientras que las familias siguen llegando a lugares de desplazamiento y regresan a hogares dañados.

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