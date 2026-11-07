Paraguay está empezando a indemnizar a clientes del Banco Ueno, bajo techo y condiciones. En el Líbano, siete años después de la congelación de depósitos, los ahorradores siguen esperando un resultado completo. Este editorial enfrenta la velocidad de los primeros pagos paraguayos con el reembolso libanés racionado, sin confundir dos crisis bancarias de naturaleza diferente. Santiago Peña fue despedido tras una renuncia no aceptada. Sus lazos pasados con Ueno Holding no prueban ninguna culpabilidad criminal. Los nuevos límites del Líbano anunciados para diciembre no hacen que todos los ex depósitos estén disponibles libremente.

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Malas noticias para los teóricos de espera: comenzaron los primeros reembolsos en Paraguay. Desde el jueves 5 de noviembre, los clientes de Ueno Bank han estado recuperando dinero. José Maciel, Jefe del Fondo de Garantía de Depósito, confirmó el inicio de los pagos. En el Líbano, los depósitos bloqueados desde 2019 continúan su brillante estadía bajo arresto domiciliario: existen en los registros, pero su dueño todavía lucha por disponer de ellos.

El espectáculo tiene algo indeciso. Un banco se está desmoronando, las autoridades intervienen, un mecanismo de garantía activo. Todo en la misma semana. Los funcionarios libaneses deben ser advertidos: en algún lugar, los colegas toman la palabra « emergencia » al pie de la carta. Esto podría crear un precedente desafortunado.

Primeros reembolsos en Paraguay: el escándalo del hormigón

Sin embargo, guardemos las cifras, incluso en un editorial. El Banco Central del Paraguay inició la resolución Ueno el 2 de noviembre. Anunció un primer avance de hasta 10 millones de guaraníes. El primer grupo incluye depositantes sin deuda a la institución, que tienen una cuenta en otro banco y cuyos depósitos no exceden esa cantidad.

El Fondo de Garantía cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona por establecimiento, es decir, 75 salarios mínimos. Este techo no se multiplica con las cuentas. Por lo tanto, los anticipos no significan una restitución general inmediata o un reembolso garantizado de todas las cantidades superiores. Los ahorradores paraguayos todavía tienen razones para preocuparse.

Pero un detalle merece nuestra admiración provincial: el esquema ya produce pagos. No sólo una promesa de un calendario precedida por una consulta sobre el método de organización de la próxima reunión. El dinero cambia las cuentas. En nuestra región, esta operación rudimentaria casi podría justificar un simposio internacional.

Un presidente deja el poder, en realidad

La cronología política también merece algo mejor que un atajo. Santiago Peña anunció su renuncia el 5 de noviembre. El Congreso no lo aceptó; el Senado lo despidió al día siguiente. Pedro Alliana lo logró. Los primeros reembolsos habían comenzado antes de la eliminación. Así que no son un milagro personal del nuevo presidente.

Peña había mantenido acciones en Ueno Holding, una estructura vinculada al grupo bancario, y declaró que estaba separado de él en marzo de 2025. Una comunicación de la empresa documenta la decisión de devolver y cancelar los valores correspondientes. Presentarlo como el accionista actual del banco sin un grado sería inexacto. En cuanto a las responsabilidades criminales, son una cuestión de justicia, no de nuestro humor.

Esta curiosidad institucional sigue siendo: una crisis bancaria puede costar al jefe de estado su silla. Para un depositario libanés, la escena parece una ficción extranjera mal traducida. En casa, la silla a menudo parece mejor garantizada que el depósito. Tal vez deberíamos abrir una cuenta en nombre de la silla.

En el Líbano, la retirada se ha convertido en una especialidad académica

También seamos precisos acerca del Líbano: decir que nadie ha recibido nada desde 2019 sería falso. Las circulares 158 y 166 permiten reembolsos parciales, sujetos a condiciones. El Banco del Líbano anunció los techos mensuales de 1.200 dólares y 600 dólares para el 1o de diciembre. Su aumento se refiere a la parte usable por tarjeta, no billetes.

En el primer arreglo, $800 se encuentra en el efectivo y otra cuota disponible, y 400 está en la cuota de tarjeta. En el segundo, la distribución es de $400 y $200. Ambos sobres no suman libremente. Se necesita casi un grado para entender cómo gastar una fracción de su propio dinero.

Estos pagos cuentan para familias. Minimizarlos sería desprecio. Presentarlos como regresar a un banco normal sería tan insultante. Un ahorro disponible cuando sea necesario sigue siendo diferente de una ración mensual sujeta a condiciones. El solicitante quería preparar su jubilación; Se le ofreció formación continua en regulación bancaria.

Dos crisis diferentes, siete años reales

La quiebra de una institución paraguaya no se confunde con el colapso sistémico libanés, combinando bancos, bancos centrales y finanzas públicas. Los recursos, las pérdidas y las monedas difieren. Copiar un techo de garantía no llenaría agujeros. Esta diferencia explica la dificultad; No convierte siete años de espera en un desempeño administrativo.

La comparación real se refiere a la prioridad otorgada al solicitante. Protección de las pequeñas economías, establecimiento de responsabilidades, asignación de pérdidas y rendición de cuentas: este es el programa. Es menos espectacular que una conferencia, pero tiene una ventaja comercial considerable: el cliente puede eventualmente pagar sus compras después. No hay diferencia en el sistema bancario que exime de decir quién pagará, qué reglas y cuándo. Este calendario sigue desaparecido de solicitantes libaneses.

En el Paraguay sigue siendo necesario verificar la continuación de los pagos y el destino de las sumas no cubiertas. En el Líbano, el próximo evento concreto sigue siendo la elevación de los techos en diciembre. Otro mes para esperar a saber cuánto dinero se nos permitirá usar. Gracias por esperar: sus ahorros son importantes para nosotros.

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