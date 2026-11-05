Cristiano Ronaldo anuncia su jubilación internacional el 5 de noviembre de 2026, a la edad de 41. El portugués tiene 234 selecciones y 146 goles después de 23 años con su país. Su partida fue después de la crisis con Jorge Jesús y abrió una nueva etapa para la selección, comprometida con la Liga de las Naciones.

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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro internacional. El huelguista portugués de 41 años formalizó su decisión el jueves 5 de noviembre de 2026 en un video publicado en su cuenta de Instagram. Termina un curso iniciado en agosto de 2003, después de 23 años bajo la camiseta nacional. En el momento de este anuncio, tenía 234 selecciones y 146 goles, dos discos en el fútbol internacional masculino. Su salida abre una nueva etapa para Portugal, unas semanas después de su conflicto con el criador Jorge Jesús.

El mensaje se dirige primero a los portugueses, incluidos los que viven en el extranjero. Ronaldo presenta su partida como una difícil decisión personal. Vuelve al enlace construido con los partidarios, sus socios y los equipos que lo acompañaron. La publicación tiene una fórmula sencilla: « Portugal siempre estará en mí ».

Este anuncio se refiere a la selección nacional. No es un anuncio de salida inmediato de Al-Nassr, su club en Arabia Saudita. Los dos plazos deben permanecer distintos: el capitán portugués deja el fútbol internacional, mientras que la continuación de su carrera del club es otro calendario.

Ronaldo anuncia la jubilación después de 23 años de selección

En su video, el jugador utiliza la camiseta número 7 para evocar la transmisión a las generaciones posteriores. Agradeció a entrenadores, gerentes, personal médico, personal de selección y su familia. También reconoce las derrotas y los tiempos en que no cumplió las expectativas del público.

El tono del mensaje contrasta con el de su comunicado de octubre, dedicado a sus desacuerdos con Jorge Jesús. Esta vez, Ronaldo vuelve a su viaje colectivo. Insiste en la gente que conoció y en lo que el himno nacional representaba antes de las reuniones.

Su anuncio llega antes de las próximas dos reuniones de Portugal en la Liga de las Naciones. La selección es recibir Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y luego viajar a Gales el 17 de noviembre en Cardiff. Ninguno de estos partidos se puede presentar, únicamente sobre la base del calendario, como reunión de despedida del jugador.

Una decisión precedida por la crisis de septiembre

La cuestión de su futuro internacional ha adoptado otra dimensión el 30 de septiembre. Ronaldo había dejado el rallye portugués en Copenhague en vísperas de un partido contra Dinamarca. Tres días antes, había permanecido en el banco durante la victoria contra Noruega en Oslo, a pesar de su calentamiento.

El 6 de octubre, el jugador entregó su versión de las conversaciones con Jorge Jesús. Se quejó al criador que no había cumplido sus compromisos en su uso. También se disculpó con los partidarios y reconoció que no debería haber dejado el rallye.

Para esa fecha, Ronaldo seguía excluyendo una jubilación inmediata. Dijo que estaba disponible para la selección, sujeto a su condición física y después de una posible sanción. También explicó que había considerado un comienzo después del Mundo 2026. El presidente de la federación, Pedro Proença, lo invitó a continuar.

Por lo tanto, el anuncio del 5 de noviembre marca un cambio de esta posición. Terminó la incertidumbre sobre su voluntad de continuar con el equipo nacional. Sin embargo, no permite que la decisión sea atribuida a una sola causa ni reconstituir los últimos intercambios privados entre el jugador y los funcionarios portugueses.

234 selecciones y 146 metas en el momento de la salida

La evaluación de Ronaldo muestra la medida de esta transición. Con 234 apariciones, tiene el récord mundial de selección de hombres. El 23 de marzo de 2023 había superado la marca anterior del Bader Al-Mutawa kuwaití contra Liechtenstein. Había acompañado este registro con dos objetivos.

Su total de 146 logros es también la referencia en el fútbol masculino internacional. Ronaldo había tomado la delantera en esta clasificación solo el 1 de septiembre de 2021. Su doble contra la República de Irlanda le permitió superar a Ali Daei iraní.

Su longevidad supera estas dos cifras. Después de su debut sin goles en 2003, anotó para Portugal cada año de 2004 a 2026. Esta serie abarca 23 años civiles consecutivos. Muestra la posición a largo plazo del huelguista en la selección, más allá de los cambios de entrenador y socios.

Tres títulos con Portugal

Su curso internacional incluye tres trofeos principales con la selección: el Euro 2016, luego las Ligas de Naciones 2019 y 2025. Estos éxitos acompañaron la transición de Portugal de un equipo que funcionaba regularmente en las vueltas finales a una selección capaz de ganar finales.

El primer liro sigue siendo el del 10 de julio de 2016 en la Stade de France. Injuriado, Ronaldo había dejado la final contra los franceses en el minuto 25. Sin embargo, sus socios habían ganado la reunión, gracias al objetivo de Eder en extensión. El capitán entonces levantó el primer gran trofeo en la historia del equipo nacional.

La última victoria en la Liga de las Naciones, en junio de 2025 en Munich, la había colocado nuevamente en el centro del resultado. Ronaldo anotó contra España en un final terminado en 2-2 después de la extensión. Portugal había ganado el tiroteo en la meta, cinco victorias en tres. A los 40 años, el atacante seguía siendo decisivo en una final internacional.

Luego jugó el Mundo 2026. Sus dos goles contra Uzbekistán le hicieron el primer jugador en anotar en seis ediciones de la Copa Mundial. Sin embargo, este último no había traído a Portugal el título mundial desaparecido.

La selección debe organizar la continuación

La partida de Ronaldo también se refiere al funcionamiento del equipo y su liderazgo. Durante la crisis de octubre, Bruno Fernandes defendió su lugar en la historia del fútbol portugués. El 3 de octubre, la comunidad rechazó la idea de divisiones en el grupo y pidió respeto a los distintos partidos. Estos comentarios precedieron al anuncio de jubilación.

Jorge Jesús tiene ahora una decisión pública de prepararse para seguir trabajando. La selección aborda esta transición defendiendo su título en la Liga de las Naciones. Las reuniones de Braga y Cardiff observarán sus opciones ofensivas y la división de responsabilidades después de la partida de su capitán histórico.

Cover Credit: photo of Portuguese-Iran archives, 25 de junio de 2018, Mahdi Zare / Fars News Agency, Fars Media Corporation.Fotografía de origenmenorescC BY 4.0 license. IA-assisted editorial framing and dressing: Libnanews.

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