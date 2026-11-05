Dahr al-Baidar investigation: two arrest warrants

The hearing on 5 November in the Dahr al-Baydar explosives case resulted in two arrest warrants against already detained Ali al-Kourdi and Haytham Amhaz. El juez Ghada Bou Alwan los entrevistó en presencia de su abogado. Las audiencias de otras personas acusadas se aplazarán hasta el 17 de noviembre, tras la presentación de excepciones procesales. El fiscal militar debe dar su opinión antes de que el juez tome una decisión. Este paso no es una condena y no prejuzga responsabilidades.

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In the Dahr al-Baydar investigation, the first military investigating judge issued two arrest warrants on Thursday, 5 November 2026. Ghada Bou Alwan tomó esta decisión tras entrevistar a Ali al-Kourdi y Haytham Amhaz. Ambos hombres ya estaban detenidos en el caso del envío de explosivos incautados en esa zona.

Los interrogatorios tuvieron lugar en presencia de su abogado, Maan Assaad. The Lebanese official agency and several media reported this stage of the investigation. The warrants were issued in the presence of the persons concerned. No son una condena.

Investigación Dahr al-Baidar: seguimiento del 17 de noviembre

The magistrate postponed the interrogation of other accused persons who are not detained until 17 November. Su abogado hizo excepciones procesales. La oficina del fiscal militar debe examinarlos y dar su opinión.

El juez tendrá que decidir sobre estas excepciones. La información disponible no prejuzga su decisión sobre las objeciones planteadas por la defensa.

Esta audiencia se esperaba después de que concluyeran las investigaciones preliminares realizadas por la rama de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Interna. El archivo transmitido a la fiscalía incluía imágenes de vigilancia y datos telefónicos. Su existencia no es suficiente para establecer responsabilidades individuales.

The judicial appointment announced on 5 November therefore took place for the two men detained. El nuevo punto es la emisión de mandatos en su contra. Las otras audiencias siguen por venir.

The persons prosecuted remain presumed innocent. El informe oficial de la agencia no publica las declaraciones completas de los dos hombres ni las razones detalladas de las órdenes. La próxima audiencia está programada para el 17 de noviembre.

Fuentes y referencias

Ilustración: sede de la corte militar en Beirut, fotografía de archivos Libnanews, fecha de tiroteo y fotógrafo no especificada. Aderezo editorial asistido por IA de esta fotografía real. La imagen no representa la audiencia del 5 de noviembre de 2026.Foto de origen.

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