Super Tucano: retiro en Estados Unidos, apuestas en Líbano

La retirada de los tres aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos plantea preguntas para Líbano, que recibió seis aeronaves en 2017 y 2018. La decisión estadounidense se refiere a una prueba de escuela piloto. No demuestra el abandono del programa libanés. El apoyo terrestre, las armas guiadas, la capacitación, el mantenimiento y el apoyo de los Estados Unidos anunciaron en 2025: los documentos disponibles proporcionan una clara indicación de las capacidades adquiridas, los límites de la aeronave y la información todavía necesaria para evaluar su disponibilidad real.

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La retirada de los tres Super Tucano A-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, confirmada a principios de noviembre de 2026, plantea una pregunta en el Líbano: ¿qué se convierte en un programa proporcionado y apoyado por Washington cuando el Ejército de Estados Unidos renuncia a su propio avión? Los documentos disponibles describen dos trayectorias distintas. La elección americana se refiere a una prueba de escuela piloto. El Líbano recibió seis aeronaves de apoyo terrestre y reconocimiento, cuyo apoyo fue notificado en julio de 2025.

Tres Super Tucano eliminado de una escuela de pruebas

El anuncio americano no se refiere a una gran flota de combate. Cubre tres aviones asignados a la Escuela Piloto de Pruebas de la Fuerza Aérea, con sede en Edwards, California. El 3 de noviembre de 2026, un portavoz de la base explicó a la prensa especializada estadounidense que la evaluación no había confirmado su idoneidad para los usos previstos de la escuela.

Una notificación de contrato emitida el 29 de octubre prevé su apoyo terrestre. Describe tres aeronaves almacenadas, sin regresar al vuelo previsto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los beneficios incluyen fugas de fluidos, neumáticos y remolque. No son un programa de re-servicio.

Estos aviones se habían unido por primera vez al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. After a change of needs, they were transferred to Edwards in 2024. En julio de 2025, la escuela anunció su integración para enseñar el abandono, el giro y la evaluación de los sistemas de misión. Por lo tanto, el retiro se hace después de un intento de conversión educativa.

Las revelaciones públicas no especifican los criterios técnicos detallados que dieron lugar a esta decisión. No establecen una prohibición general del robo del modelo ni una suspensión del apoyo a los usuarios extranjeros.

En Líbano, seis aeronaves entregadas en 2017 y 2018

El programa libanés responde a otra lógica. Washington proporcionó seis Super Tucano para fortalecer las capacidades del ejército libanés. Los dos primeros llegaron a Hamat el 9 de octubre de 2017. Los cuatro siguientes fueron recibidos el 28 de mayo de 2018, antes de una ceremonia el 12 de junio.

Diseñado por el grupo brasileño Embraer, el avión libanés siguió una cadena industrial estadounidense. Las seis copias fueron producidas en Jacksonville, Florida, y luego modificadas por Sierra Nevada Corporation, ahora SNC, en Centennial, Colorado. El paquete también incluía capacitación, piezas de repuesto, equipo de apoyo y logística.

Esta cronología evita una confusión frecuente: el Super Tucano libanés no participó en la batalla de Fajr al-Jouroud de agosto de 2017. Su llegada es posterior. Las capacidades aéreas empleadas durante esta batalla incluían Cessna, drones y coordinación de artillería.

Seis dispositivos entregados no significan, sin embargo, seis dispositivos inmediatamente disponibles. No hay una declaración pública suficientemente precisa en los documentos consultados para cuantificar su disponibilidad actual, horas de vuelo o número de equipos operativos.

Una capacidad de huelga, no una defensa aérea completa

El Super Tucano pertenece a la categoría de aviones turboprop ligeros. Sus misiones incluyen un apoyo aéreo estrecho, un reconocimiento armado, vigilancia y capacitación. Proporciona a las fuerzas terrestres un medio de observar una zona y, cuando las condiciones lo permitan, recibir apoyo preciso.

En el caso libanés, la capacidad declarada supera el equipo teórico de un catálogo. El ejército confirmó en 2024 la presencia de cohetes APKWS y bombas guiadas por láser en su A-29B. Los APKWS son cohetes con un sistema de orientación, no misiles de defensa aérea.

El valor de esta precisión depende de toda una cadena: identificación objetiva, designación, comunicaciones y coordinación con unidades terrestres. El ejército libanés ha desarrollado a partir de 2019 un sistema de integración aire-tierra, el LAGI, diseñado específicamente para organizar este trabajo conjunto.

Estas capacidades no permiten que el Super Tucano sea presentado como una respuesta completa a las violaciones del espacio aéreo libanés. El equipo documentado no demuestra la capacidad de enfrentar aviones de combate modernos o de lograr superioridad aérea. Apoyar la unidad terrestre y sostener el cielo nacional requiere diferentes medios.

La documentación pública también confirma la capacitación. El 23 de junio de 2020, Super Tucano participó con Gazelle en un ejercicio real en Akoura. Este episodio da fe de un trabajo de maniobra; no constituye un registro de misiones de combate.

El apoyo estadounidense de 2025, un elemento esencial

El documento más directamente pertinente para el futuro libanés data del 11 de julio de 2025. Washington entonces aprobó una posible venta de apoyo A-29 para un estimado de $100 millones. El caso anterior se refería a 43,7 millones. Los $100 millones representan la nueva estimación total, no una cantidad que se añadirá automáticamente a la cantidad anterior.

El perímetro cubre componentes de motores, piezas, consumibles, reparaciones, equipos de tierra, software y servicios técnicos. Esta lista muestra que la capacidad militar se basa en un mantenimiento continuo. La entrega inicial de aeronaves no es suficiente para garantizar su uso durante años.

La notificación vincula explícitamente el apoyo a las misiones de apoyo aéreo e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. También lo asigna al papel del ejército libanés en la aplicación de la cesación de las hostilidades de noviembre de 2024. Este marco político no prueba que se hayan realizado huelgas precisas en el Sur.

También es necesario distinguir entre la autorización y la ejecución. Una posible notificación de venta no atestigua la firma de todos los contratos, el pago completo de fondos o la entrega de cada servicio. Sin embargo, es un elemento documentado de continuidad del programa libanés, distinto del retiro decidido en Edwards.

Mantenimiento y capacitación: condiciones reales de duración

El programa de capacitación iniciado en Moody (Estados Unidos) incluyó inicialmente 12 pilotos libaneses y 22 técnicos libaneses. El 22 de marzo de 2017 tuvo lugar una primera liberación con un estudiante libanés al mando. Una segunda promoción piloto había completado su curso poco antes de la entrega final en 2018.

Estas cifras describen la construcción del programa. No proporcionan información sobre personal cualificado en noviembre de 2026. Mantenerlos requiere mantener habilidades, renovar cualificaciones y asegurar una formación suficiente.

A fin de evaluar las posibles consecuencias de la retirada de los Estados Unidos, sería necesario conocer los contratos de mantenimiento vigentes en el Líbano. Los plazos de reparación, inventario de piezas y acceso a la cuenta de asistencia técnica son más que la única presencia del modelo en el inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La desaparición de la pequeña flota estadounidense puede justificar la vigilancia en la organización del apoyo industrial. Sólo que no demuestra una perturbación de la oferta. Embraer continúa produciendo el Super Tucano para otros clientes: su primer trimestre 2026 balance menciona cuatro entregas, en particular para Portugal y Uruguay.

Costos y tendencias a no confundir

La evaluación financiera exige la misma cautela. La suma de 462 millones de dólares, anunciada en junio de 2015, fue una estimación de una posible venta. El perímetro incluía aeronaves, motores adicionales, armamentos, sistemas de protección, capacitación y apoyo. Esta cantidad no puede presentarse como la factura final de los seis aviones.

Divide un sobre general en seis para obtener el precio de un avión sería engañoso. Una evaluación del programa requiere gastos, financiación y beneficios reales. Las pruebas públicas examinadas no permiten esta evaluación exhaustiva.

Las nuevas misiones propuestas por el fabricante también permanecerán separadas de las capacidades del Líbano confirmadas. En noviembre de 2025, Embraer presentó una evolución contra drones, basados en sensores, enlaces de datos y armamentos adaptados. Esta oferta industrial no demuestra que Líbano haya adquirido o calificado esta configuración.

Al 5 de noviembre de 2026, ninguna decisión encontrada en los documentos consultados vinculaba la retirada de las tres aeronaves estadounidenses a una escala A-29 libanesa. Los puntos a establecer siguen siendo concretos: ejecución del apoyo anunciado en 2025, disponibilidad real de aeronaves, mantenimiento de tripulaciones y financiación para los próximos años.

Referencias

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