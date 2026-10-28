El Emir Abdelkader, resistor y salvador de los cristianos

Emir Abdelkader, resister y salvador de los cristianos, líder de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, como las masacres golpearon a los cristianos..

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Emir Abdelkader, resistor y salvador de cristianos

Jefe de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, cuando las masacres golpearon a los cristianos en Damasco y el Monte Líbano, armó a sus hombres y salvó miles de vidas abriendo sus propios palacios. Philosopher y Sufi, su gesto le ganó reconocimiento global.

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews