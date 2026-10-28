El Emir Abdelkader, resistor y salvador de los cristianos

Emir Abdelkader, resister y salvador de los cristianos, líder de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, como las masacres golpearon a los cristianos..
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Emir Abdelkader, resistor y salvador de cristianos
Jefe de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, cuando las masacres golpearon a los cristianos en Damasco y el Monte Líbano, armó a sus hombres y salvó miles de vidas abriendo sus propios palacios. Philosopher y Sufi, su gesto le ganó reconocimiento global.
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