28 octobre 2026
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El Emir Abdelkader, resistor y salvador de los cristianos

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Emir Abdelkader, resister y salvador de los cristianos, líder de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, como las masacres golpearon a los cristianos..

L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧
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Emir Abdelkader, resistor y salvador de cristianos

Jefe de la resistencia argelina, encarcelado y luego liberado por Napoleón III, Emir Abdelkader se trasladó a Damasco en 1855. En 1860, cuando las masacres golpearon a los cristianos en Damasco y el Monte Líbano, armó a sus hombres y salvó miles de vidas abriendo sus propios palacios. Philosopher y Sufi, su gesto le ganó reconocimiento global.

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