Cuenta remota: garantías y límites en el Líbano

Abrir una cuenta remota en el Líbano implica más que una aplicación y una foto de identificación. El marco bancario revisado del 9 de enero de 2026 requiere autorización previa para la identificación electrónica de nuevos clientes. También establece requisitos para firmas, datos y monitoreo de operaciones. El límite máximo para las cuentas de pago abiertas por este método no constituye un derecho automático a una cuenta bancaria completa. Intermediate Circular 750 sustituyó los artículos operativos y anexos sobre transacciones bancarias y financieras electrónicas. Retiene su referencia histórica, la Decisión 7548 y la Circular Fundamental 69. Lea sólo su fecha de 2000, por lo tanto perdería la retransmisión de enero de 2026.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Abrir una cuenta remota en el Líbano implica más que una aplicación y una foto de identificación. El marco bancario revisado del 9 de enero de 2026 requiere autorización previa para la identificación electrónica de nuevos clientes. También establece requisitos para firmas, datos y monitoreo de operaciones. El límite máximo para las cuentas de pago abiertas por este método no constituye un derecho automático a una cuenta bancaria completa.

Intermediate Circular 750 sustituyó los artículos operativos y anexos sobre transacciones bancarias y financieras electrónicas. Retiene su referencia histórica, la Decisión 7548 y la Circular Fundamental 69. Lea sólo su fecha de 2000, por lo tanto perdería la retransmisión de enero de 2026.

Otra decisión, 13790 del mismo día, organiza proveedores de servicios de pago electrónicos. Ambos textos se complementan, pero sus destinatarios difieren. Para conocer las garantías de un servicio, es necesario identificar primero la institución que la proporciona y el carácter jurídico de la cuenta.

Cuenta remota: aprobación para el KYC

El KYC se refiere a la verificación electrónica de la identidad del cliente. Para los bancos e instituciones financieras, su oferta requiere el acuerdo previo del Banco del Líbano. Las técnicas, mecanismos y software utilizados deben incluirse en el archivo presentado a esa autoridad.

Las transacciones electrónicas que no requieren autorización previa están sujetas a notificación al BDL. The electronic money service of financial institutions remains subject, like the KYC, to a specific authorisation. El texto prevé 90 días antes de la puesta en marcha o promoción del servicio en cuestión. Por lo tanto, el KYC no es una mera declaración comercial. Un banco no puede presentar la descarga de su aplicación como prueba suficiente de la autorización de este procedimiento.

Las instituciones deben publicar el número de licencia BDL en su sitio y aplicación. Esta indicación ayuda a identificar al reclamante. No lo exime de leer las condiciones del producto propuesto o comprobar qué servicio cubre la aprobación.

Lo que significa el umbral de $10.000

Article 4 allows banks and financial institutions to accommodate new customers by e-KYC form. Tiene por objeto abrir cuentas de pago con un valor no superior a 10.000 dólares, así como las transacciones bancarias y financieras correspondientes, según proceda y bajo autoridad.

Esta cantidad no debe convertirse en un techo universal para todas las cuentas digitales. El texto describe un procedimiento específico y un producto. También dispone que el BDL puede aceptar excepcionalmente un techo superior para un banco. Esta excepción requiere una solicitud razonada del establecimiento y aprobación: no es adquirida por cada usuario.

Elemento Regla que se mantendrá Cliente nuevo identificado Persona física en el dispositivo Artículo 4 Cuenta de pago abierta por e-KYC Valor no superior a 10.000 dólares en el marco descrito Techo bancario superior Excepcional aprobación en solicitud razonada Actualización de una carpeta existente El formulario e-KYC también puede renovar o modificar el KYC

El Reglamento no promete aceptación de cada solicitud. Los controles de cumplimiento siguen siendo aplicables. Para una persona menor o privada con plena capacidad contractual, sigue siendo necesaria la intervención del representante legal.

La identidad debe ser verificada y seguida

The procedure must apply enhanced vigilance to identification and verification. También debe incluir sistemas de identidad digital apropiados y una clasificación de clientes según su nivel de riesgo. Por lo tanto, el formulario no reemplaza el análisis del archivo.

El control continúa después de la apertura. Deben vigilarse las transacciones electrónicas, en particular en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los techos mismos pueden indicar los riesgos a tener en cuenta. La ausencia de viaje a una agencia no significa la ausencia de pruebas o cheques.

El establecimiento debe notificar rápidamente al cliente los detalles de una operación realizada. El texto prevé una notificación de solicitud, correo electrónico o SMS. También requiere, cuando sea necesario, un registro electrónico mensual detallado de las transacciones. Estos trazos permiten conciliar una acción solicitada, su ejecución y la transacción realizada en la cuenta.

La firma no se limita al código recibido

El dispositivo reconoce la contraseña de un solo uso, o OTP, como firma electrónica del cliente. Pero esta disposición está en un conjunto de condiciones acumulativas. Debe obtenerse el consentimiento del cliente a los riesgos asociados, y deben aplicarse medidas de seguridad adecuadas.

La firma debe estar unida al firmante y permitir su identificación. Los datos utilizados para crearla deben permanecer bajo su control. Cualquier cambio posterior en los datos firmados debe ser detectable. Un código recibido por teléfono no permite que estas otras garantías sean consideradas opcionales.

Datos hospedados en el Líbano

Los bancos y las instituciones financieras interesadas deben mantener datos sobre clientes y transacciones realizadas en el Líbano. El texto les había dado seis meses para cumplir con este requisito de alojamiento local. Este período de transición no debe confundirse con permiso permanente para almacenar carpetas en cualquier lugar.

El acceso a los datos personales debe limitarse a las necesidades profesionales. Cuando un tercero interviene para su tratamiento, el cliente debe ser informado y dar consentimiento explícito y escrito para fines definidos. El contrato debe regir el uso y la protección de datos. El banco o institución financiera conserva su responsabilidad con el cliente.

Por último, el Reglamento prevé una política detallada de protección del cliente. Debe especificar las medidas de confidencialidad, las categorías de honorarios y comisiones y el mecanismo de solución de controversias. El cliente debe ser capaz de identificar el servicio responsable de recibir una queja.

Una cartera de pagos tiene su propio estatus

En el caso de los proveedores comprendidos en la Decisión 13790, la cuenta de pago se utiliza exclusivamente para la ejecución de los pagos. El texto lo distingue explícitamente de una cuenta de depósito, incluyendo ahorros. Afirma que su usuario no se beneficia del esquema del Instituto Nacional de Garantía de Depósito en esta cuenta.

Esta distinción prohíbe la promesa de igual protección a todos los equilibrios visibles en una aplicación. Antes de una apertura remota, los documentos de servicio deben identificar al proveedor, la categoría de cuenta, los límites de uso, los honorarios y el interlocutor responsable de las controversias.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews