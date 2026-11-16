Tunnel Chatila: trabajar esta noche de 9 a 10.30 horas

El túnel de Chatila estará bajo mantenimiento e iluminación el lunes 16 de noviembre, de las 9.00 a las 10.30 horas, hora de Beirut. El tráfico será interrumpido sucesivamente en ambas direcciones. Los vehículos serán desviados a la carretera superficial, en la rotonda de Chatila, temporalmente.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las obras de mantenimiento e iluminación están planificadas en el túnel de Chatila, frente a la mezquita de Khashoggi, el lunes 16 de noviembre de 2026,9.00 a 10.30 horas Hora de Beirutanunció las Fuerzas de Seguridad Interna.

Una desviación por la carruaje superficial

La intervención se refiere a ambas direcciones de tráfico. El paso dentro del túnel será interrumpido sucesivamente durante la obra. Los vehículos serán desviados a la carretera por encima del túnel de la rotonda de Chatila, en una dirección como en la otra.

Los motoristas que usan este eje durante este nicho tendrán que seguir esta desviación. Las Fuerzas de Seguridad Interna les piden que cumplan las instrucciones de los oficiales y las señales temporales establecidas para el lugar de construcción.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews