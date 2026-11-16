Tunnel Chatila: trabajar esta noche de 9 a 10.30 horas

Las obras de mantenimiento e iluminación están planificadas en el túnel de Chatila, frente a la mezquita de Khashoggi, el lunes 16 de noviembre de 2026,9.00 a 10.30 horas Hora de Beirutanunció las Fuerzas de Seguridad Interna.
Una desviación por la carruaje superficial
La intervención se refiere a ambas direcciones de tráfico. El paso dentro del túnel será interrumpido sucesivamente durante la obra. Los vehículos serán desviados a la carretera por encima del túnel de la rotonda de Chatila, en una dirección como en la otra.
Los motoristas que usan este eje durante este nicho tendrán que seguir esta desviación. Las Fuerzas de Seguridad Interna les piden que cumplan las instrucciones de los oficiales y las señales temporales establecidas para el lugar de construcción.
Comentarios