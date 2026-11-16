Echmoun: lo que sostiene la memoria digital del templo

Cerca de Saida, el Santuario de Echmoun tiene encuestas digitales realizadas en enero de 2017. Fotogrametría y escáner láser documentan los restos sin reemplazar su estudio arqueológico. Este archivo nos permite comprender las posibilidades de la conservación digital, sus limitaciones y el papel esencial de los profesionales locales en la transmisión del patrimonio.

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El Santuario de Echmoun, cerca de Saida, tiene un archivo tridimensional de una campaña realizada en enero de 2017. Estas encuestas documentan una condición del sitio. No reemplazan sus piedras ni la obra de arqueólogos, sino que dan otra manera de estudiar esta herencia fenicia.

En Echmoun, la historia se lee en muros de apoyo, cuencas y construcciones sucesivas. También se mantiene en forma de datos. El santuario cerca de Saida fue encuestado digitalmente del 16 al 18 de enero de 2017. Publicado en abril de 2018 en la plataforma 3D Open Heritage, siguen siendo identificados por una referencia documental estable. Por lo tanto, no es un descubrimiento reciente, sino un fondo dedicado a un importante sitio libanés.

Esta campaña ha asociado fotografía terrestre, disparo aéreo y escáner láser. Se enumeran dos sets: 27,7 gigabytes para encuestas láser y 149,53 gigabytes para fotogrametría. Estos volúmenes por sí solos no miden la exactitud de la encuesta. Sin embargo, dan una idea del material detrás de las opiniones accesibles al público.

Echmoun, un santuario construido alrededor del agua

El templo estaba dedicado al dios sanador Echmoun, cerca de Asclepios en la tradición griega. La elección de la ubicación se debe en particular a la presencia de agua. Las cuencas, las tuberías y las zonas de culto permiten acercarse a la arquitectura y las prácticas religiosas.

El dossier presentado por el Líbano a la lista indicativa del patrimonio mundial describe un conjunto de 3,6 hectáreas, en Bqosta, en la costa sur de Awwali. Dos podios, templos helenísticos, instalaciones romanas y una iglesia bizantina dan testimonio de una larga sucesión de ocupaciones. Las inscripciones reales también proporcionan información sobre las construcciones y ampliaciones del santuario.

Esta superimposición explica el valor de la documentación precisa: una fotografía general no es suficiente para hacer relaciones entre todos los niveles y volúmenes. La lista indicativa, en la que se presentó el expediente el 11 de julio de 2019, no debe confundirse con una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

Capacitación en el Líbano

La documentación digital de Echmoun es parte del proyecto Anqa. CyArk, ICOMOS y el Instituto Yale de Preservación del Patrimonio Cultural participaron en este proceso, junto con las administraciones de antigüedades interesadas. Un taller celebrado en enero de 2017 en la sede de la UNESCO en Beirut capacitó a profesionales del patrimonio libanés y sirio.

La ambición superó la producción de modelos de búsqueda remota. El programa también pretendía transferir habilidades e herramientas a los equipos locales. En una región donde el acceso a investigadores extranjeros puede ser difícil, la capacidad de documentar in situ es un problema concreto. Posteriormente, el proyecto Anqa documentó varios monumentos en Damasco.

Esta dimensión humana está incluida en la labor científica sobre el programa. Los investigadores señalan que la digitalización de un edificio no es suficiente para restaurar su historia. Los usos, transformaciones y valores adjuntos al lugar deben acompañar los datos geométricos. Sin esta interpretación, el visitante ve un volumen, pero no entiende necesariamente lo que representa.

Un archivo fechado, no un estado permanente

Lasers y fotografías registran superficies accesibles en el momento de la encuesta. Por lo tanto, un archivo de 2017 por sí solo no puede establecer el estado actual del santuario. No prueba la presencia o ausencia de degradación desde entonces. Una comparación requiere nuevos estudios y un análisis adecuado.

Del mismo modo, un modelo digital no reconstituye automáticamente las partes desaparecidas. Representar lo que queda y proponer la aparición de un edificio antiguo son dos operaciones diferentes. El segundo requiere argumentos arqueológicos, cuyo grado de certeza debe permanecer visible.

La consulta pública finalmente está acompañada de condiciones de uso. El conjunto de datos Echmoun se propone bajo licencia con restricción al uso comercial. El acceso a una imagen o modelo no da todos los derechos de reproducción. La fotografía documental del sitio, la encuesta científica y su difusión siguen reglas separadas.

Para los investigadores y los curiosos, estos archivos ofrecen un punto de entrada adicional a Echmoun. Su valor reside precisamente en lo que son: una documentación localizada en el tiempo, para reunir inscripciones, vestigios e investigaciones dedicadas al santuario.

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