Según un informe de Al-Mahatta, las personas enmascaradas, representadas como libanesas, están presentes junto con soldados israelíes en las represas del sur del Líbano. Un periodista local proporcionó información similar a Libnanews. Quedan por establecer lugares, fechas, identidades y funciones. No hay pruebas de una nueva milicia ni de un vínculo con el antiguo ejército del sur del Líbano. El acento notificado no constituye prueba de nacionalidad o afiliación.

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Según un informe atribuido a Al-Mahatta, las personas enmascaradas que se presentan como libanesas están presentes junto con soldados israelíes en las represas del sur del Líbano. Se informó de información similar a Libnanews. Su identidad, papel y posible pertenencia a una organización siguen siendo desconocidos.

La historia atribuida a Al-Mahatta describe a los individuos presentes con soldados en las presas israelíes que controlan las entradas y salidas de las aldeas ocupadas en el sur del Líbano. Según esta cuenta, hablarían árabe con acento libanés. However, it does not provide any evidence to establish their identity.

François El Bacha dijo que escuchó una historia similar unos días antes de un periodista de la región.

In South Lebanon, identities and a role to be established

El carácter libanés del acento es, en esta etapa, la evaluación comunicada por la fuente. No basta con establecer una nacionalidad, un lugar de residencia o una afiliación. The alleged presence on the side of soldiers also makes it impossible to determine a function: interpretation, local assistance or participation in controls remain undemonstrated possibilities.

La hipótesis de ayuda a las fuerzas israelíes por personas que viven en el Líbano sigue sin confirmarse. Un conocimiento de la tierra por sí solo no permitiría distinguir entre los actuales habitantes de antiguos residentes.

Referencia del antiguo Ejército del Líbano Meridional

La referencia a un nuevo « Ejército de Lahad » se refiere al Ejército del Sur del Líbano (SLA), la milicia aliada de Israel, comandada por Antoine Lahad. Financiado y equipado por Israel, participó en el control de la zona ocupada antes de su colapso durante la retirada israelí en mayo de 2000. Algunos de sus miembros y sus familias habían ganado a Israel.

Este precedente histórico no establece ninguna conexión con el pueblo mencionado hoy. No hay pruebas de la presencia de antiguos miembros del SLA ni de una nueva milicia.

Ilustración: Ras Naqoura, una fotografía de archivo de Libnanews, que ha estado presente desde 2019. Una fecha de tiro sin establecer. Esta imagen no muestra las presas ni las personas mencionadas en el artículo. © François el Bacha / Libnanews.

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