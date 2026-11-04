Dahr al-Baidar: audiencias previstas el 5 de noviembre

Se han completado las investigaciones preliminares del caso del camión explosivo Dahr al-Baydar. Minutes, images and telephone data must complete the military prosecution file. El Magistrado Ghada Bou Alwan nombró el 5 de noviembre para interrogar al conductor y a su adjunto. Este paso no es una sentencia ni una remisión al Consejo de Justicia. La información futura tendrá que confirmar la realización de audiencias y las decisiones adoptadas, sin anticipar las responsabilidades individuales ni el alcance de las pruebas reunidas.

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Se han completado las investigaciones preliminares de las Fuerzas de Seguridad Interna sobre el caso de los explosivos Dahr al-Baydar. Los minutos técnicos deben completar el expediente de la fiscalía militar. El camionero y su asistente deben ser entrevistados el jueves 5 de noviembre.

El caso está entrando en una nueva etapa procesal. The elements transmitted include surveillance images and data extracted from telephones belonging to three persons prosecuted. Su entrega al comisionado del gobierno en el tribunal militar, Claude Ghanem, complementa los procedimientos ya iniciados.

Esta transmisión no significa que la justicia haya terminado su trabajo. Termina una fase de investigación llevada a cabo por la rama de inteligencia del ISP. The investigation must still examine the evidence gathered, hear the persons concerned and determine their scope.

Dahr el-Baidar: audiencias anunciadas el 5 de noviembre

The first military investigating judge, Ghada Bou Alwan, scheduled Thursday, 5 November, the interrogation of the two detained men: the truck driver and his attendant. En esta etapa, esta es una audiencia programada. Aún no se conocen sus progresos y las decisiones que podrían seguir.

La distinción es importante en un caso altamente expuesto políticamente. La programación de un interrogatorio no anuncia la liberación ni la condena. Tampoco prejuzga las respuestas de la gente escuchada.

Qué partes técnicas pueden establecer

La vigilancia de imágenes y el contenido telefónico se encuentran entre los materiales que deben examinarse. Su presencia en el archivo por sí sola no revela lo que demuestran. Todavía no se han evaluado su origen, integridad, contexto y relación con los hechos.

Una central telefónica puede requerir un contexto. Una imagen debe estar cerca de un lugar, horario y otros elementos. Por consiguiente, sería engañoso presentar la existencia de conocimientos especializados como prueba suficiente de todos los cargos.

Los detalles técnicos hechos públicos siguen siendo limitados. No hay transcripción completa de las comunicaciones o análisis completo de las imágenes aquí para reconstruir las responsabilidades. El tratamiento judicial del caso debe mantener esta distinción entre pruebas reunidas y hechos finalmente establecidos.

Continúa el debate sobre el Consejo de Justicia

El caso sigue siendo el centro de un conflicto político sobre su posible remisión al Consejo de Justicia. Las Fuerzas Libanesas siguen defendiendo esta remisión. El desacuerdo afectó la participación de sus ministros en las reuniones gubernamentales.

La transmisión de los minutos a la fiscalía militar no resuelve este conflicto institucional. Describe el progreso del caso en el sistema judicial en el que se encuentra. No se puede inferir ninguna remisión al Consejo de Justicia desde esta nueva etapa.

El debate político se centra en la jurisdicción y autoridad del Estado. La investigación debe establecer actos y responsabilidades individuales. Las posiciones de las partes no sustituyen las decisiones razonadas de los magistrados.

El próximo paso sigue siendo judicial

The persons prosecuted remain presumed innocent. Las diferencias entre los recuentos de sospechosos publicados anteriormente también impiden que se recuperen un total sin especificar su alcance. Los nuevos elementos disponibles se refieren principalmente a la transmisión técnica y las dos audiencias anunciadas.

La reunión del 5 de noviembre seguirá la investigación. Entonces será necesario comprobar qué audiencias han tenido lugar y qué decisiones se han tomado, en lugar de anticipar su resultado de la conclusión de las investigaciones preliminares por sí solas.

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