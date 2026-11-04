Trichinellosis: los controles vuelven a la cadena

El Ministro de Salud declara que revisa los casos de trichinellosis sin presentar una evaluación nacional detallada. La alerta sanitaria va acompañada de un chequeo de los circuitos de carne: el Ministro de Economía pide en 48 horas un censo de los almacenes autorizados o no. Se debe verificar el origen, el almacenamiento y el transporte. Los resultados esperados deben distinguir pacientes, muestras de alimentos y infracciones. Las autoridades también recuerdan las precauciones sobre la carne cruda o subcocida y la importancia de la consulta en caso de síntomas sospechosos.

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El Ministro de Salud Rakan Nassereddine afirma que los ensayos de laboratorio documentan casos de trichinellosis en el Líbano. En una entrevista publicada el 4 de noviembre, el Ministro da un nombre específico al riesgo de salud que provocó la movilización de las autoridades: una enfermedad parasitaria, no una simple intoxicación alimentaria no diferenciada. Sin embargo, sus declaraciones no están acompañadas de una evaluación nacional detallada de pacientes, muestras y resultados.

Esta distinción cuenta en la lectura del archivo. La alerta del Ministerio, publicada el 30 de octubre, cubrió casos sospechosos y anunció investigaciones epidemiológicas y biológicas. El Ministro está hablando de resultados que confirman las infecciones. Esto no hace posible presentar cada informe como caso confirmado o atribuir todas las enfermedades reportadas al mismo origen.

Trichinellosis y controles alimentarios: dos investigaciones conexas

El componente de salud busca identificar a los afectados y reconstruir sus exposiciones dietéticas. El componente de control abarca los productos, su origen y las condiciones de su circulación. Estos pasos deben unirse para establecer un vínculo documentado entre una comida, mucha carne y contaminación.

Rakan Nassereddine evoca prácticas de mezcla de carne y denuncia fraude. These accusations remain to be linked to the results of the investigation in order to identify the products and officials concerned. No justifican la designación indiscriminada de restaurantes, carniceros o todo un sector.

El Ministro también destacó la necesidad de volver antes de preparar la comida. Pide más controles en almacenes y mataderos. La limpieza visible de un restaurante no informa en sí misma toda la ruta de la carne que recibe.

Cuarenta y ocho horas para identificar almacenes

On 3 November, the Minister of Economy and Trade, Amer Bissat, asked the consumer protection officers for immediate intervention. Los ha fijado un límite de 48 horas para transmitir los nombres de los depósitos de carne, autorizados o no, y la información disponible sobre sus actividades.

Los cheques solicitados se refieren al origen de la carne, su almacenamiento, refrigeración y validez en carnicerías, restaurantes y tiendas. También incluyen la recopilación de información sobre los mataderos y el transporte sospechosos de no cumplir las condiciones requeridas.

Los datos deben ponerse a disposición de la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria en coordinación con las autoridades pertinentes y bajo la supervisión de la Fiscalía General. Por lo tanto, el plazo anunciado es para recibir información. No prueba que todos los sitios ya han sido visitados o que ha habido una revisión de las infracciones.

Precauciones recordadas por el Ministerio

La trichinellosis se transmite a través del consumo de carne contaminada cruda o insuficientemente cocida. El Ministerio de Salud recuerda que no pasa directamente de una persona a otra. Recomienda que se evite la carne cruda o mal cocida y que se produzcan suministros de circuitos controlados.

Freezing, salting and smoking should not be considered as a guarantee against the parasite. Trastornos gastrointestinales, seguidos de fiebre, dolor muscular o inflamación alrededor de los ojos pueden causar una consulta después de una sospecha de exposición dietética. Estos signos por sí solos no son suficientes para hacer un diagnóstico.

The Ministry invites the persons concerned to consult a doctor and stresses the interest of early care. La alerta no hace posible concluir que un producto está contaminado por su propio aspecto o por un rumor sobre su lugar de venta.

Resultados aún por determinar

Rakan Nassereddine reconoce un número insuficiente de inspectores de salud. Presenta la cooperación entre las administraciones como medio de fortalecer la prevención en lugar de limitar las medidas al cierre de un establecimiento después de que se produzcan casos.

La siguiente evaluación debe distinguir entre pacientes sospechosos y confirmados, muestras de alimentos positivas, sitios inspeccionados y medidas adoptadas. Sin estos elementos, la alerta justifica la vigilancia y los controles, pero no mide la extensión exacta del episodio o establece públicamente responsabilidades individuales.

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