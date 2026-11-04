Dakar: Thea Obeid quinto de la cervecería de 100 m

Thea Obeid terminó quinto en la final femenina de 100 metros en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar. Su tiempo de 1 minuto 12 segundos 53 mejora en 2,14 segundos que logró en serie, donde había obtenido el octavo tiempo acumulativo. El libanés fue de 2,20 segundos de la medalla de bronce. Es ahora uno de los metales de 50 metros, programado para el jueves 5 de noviembre, con un lugar en la final aún por conquistar.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Thea Obeid terminó quinto en la final femenina de 100 metros en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar el martes 3 de noviembre. El nadador libanés hizo 1 minuto 12 segundos 53, después de un día en el que mejoró significativamente su tiempo entre la serie y la final.

La final reunió a ocho nadadores. Obeid ganó tres lugares en comparación con su rango en el ranking acumulativo de calificaciones.

Thea Obeid en Dakar: dos carreras, dos veces

En serie, Obeid cambió en 1 minuto 14 segundos 67. Había tomado el tercer lugar en su serie, un ranking que no debería confundirse con la clasificación acumulativa de calificaciones. En toda la serie, ella era octava, la última conduce a la final.

Su tiempo de 1 minuto 12 segundos 53 en la final representa una mejora de 2,14 segundos en comparación con esta primera carrera. La ganancia se relaciona con sus dos pasajes del 3 de noviembre.

La final fue ganada por la Mana Ishikawa japonesa en 1 minuto 8 segundos 81. Sudafricano Chanel Veldsman ocupó el segundo lugar en 1 minuto 9 segundos 48, por delante de Wui Kiu Man de Hong Kong, tercero en 1 minuto 10 segundos 33.

Obeid terminó así 2.20 segundos de la tercera vez, a los pies de los primeros cuatro lugares en esta final.

La cerveza de 50 metros planeada el 5 de noviembre

El próximo plazo anunciado para el libanés es la cerveza femenina de 50 metros, jueves 5 de noviembre. Se presenta en la quinta serie, programada a las 10:34 a.m. en Dakar, o a las 12:34 a.m. en Beirut. El final está programado para el mismo día a las 15:29 en Dakar, sujeto a calificación.

Para unirse a esta nueva final, tendrá que clasificarse de nuevo de la clasificación acumulativa de la serie.

Sin embargo, el resultado del 3 de noviembre da una marca concreta antes de esta próxima cita: la octava de las clasificaciones, Obeid terminó la quinta parte de la carrera decisiva con un tiempo significativamente menor. El resto de su viaje en Dakar se medirá en la distancia más corta de latón.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews