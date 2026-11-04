Qab Elias abre la estación de carga eléctrica

La Asociación Comercial Qab Elias ha anunciado el lanzamiento de una primera estación de carga eléctrica en el municipio, en asociación con MEDCO. La ubicación se proporcionó gratuitamente al Centro Al-Hawli. Se invita a los motoristas a retirar su tarjeta de carga de Vetico, junto a la estación, donde están disponibles los términos de uso. Sin embargo, el comunicado de prensa emitido el 3 de noviembre no especifica tarifas, potencia, conectores ni tiempos de acceso. Estos detalles siguen siendo revisados antes del uso.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Qab Elias tiene una primera estación de carga para vehículos eléctricos, según la asociación comercial local. Anunció su lanzamiento con MEDCO en un comunicado de prensa transmitido el martes 3 de noviembre. La iniciativa añade un servicio a los motoristas en este municipio de Bekaa.

Carga eléctrica llega a Qab Elias

El lanzamiento tuvo lugar en presencia de Salah Taleb, presidente del municipio de Qab Elias-Wadi el-Delm y de la Unión de Municipios de la Bekaa Central. La asociación agradece al municipio y a los propietarios del centro de Al-Hawli, quienes proporcionaron gratuitamente la instalación.

Para utilizar el servicio, se invita a los conductores a retirar una tarjeta de carga en la tienda Vetico, situada al lado de la estación. Los términos de uso también están disponibles, afirma la asociación.

Quedan por especificar los arreglos prácticos

El comunicado de prensa no da el precio, la potencia de carga, o los tipos de conectores disponibles. Los tiempos de acceso tampoco se especifican. Por lo tanto, esta información debe obtenerse en el lugar antes de que se planifique la recarga.

Los comerciantes presentan esta instalación como un medio para desarrollar servicios locales y acompañar las necesidades cambiantes. Su anuncio es sobre la primera estación de la ciudad, no una Bekaa o el Líbano primero.

Credit Line

Estación de recarga en el Reino Unido, fotografiada el 17 de junio de 2025. Imagen del archivo: Esta foto no representa la estación o el equipo de Qab Elias. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews