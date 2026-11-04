Retiros bancarios: el aumento pasa por la tarjeta

Los techos de las Circulares 158 y 166 aumentarán el 1 de diciembre. Las sumas adicionales pasarán por pagos terminales, sin aumentar las acciones accesibles en los billetes. Para los depositantes, la distinción entre efectivo y tarjeta sigue siendo esencial. Estos mecanismos no hacen que todos los depósitos antiguos estén disponibles de inmediato. Las condiciones específicas de cada plan siguen determinando a los beneficiarios y los usos permitidos. Los techos no se pueden añadir libremente entre las dos circulares o multiplicados por el número de cuentas mantenidas.

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Los techos mensuales de las circulares 158 y 166 aumentarán a 1.200 dólares y 600 dólares a partir del 1 de diciembre de 2026. Este aumento se refiere a la cuota de tarjeta en las terminales de pago. No lleva retiros de billetes a estas dos sumas.

La distinción es esencial para los solicitantes. En la circular 158, la distribución estimada es de $800 en efectivo u otros términos y condiciones autorizados, y $400 en pagos de tarjetas en terminales mercantes. Para la Circular 166, las cantidades anunciadas son $400 para la primera parte y $200 para pagos en estos terminales.

El 3 de noviembre el Banco del Líbano aprobó esas enmiendas. Entrarán en vigor el mes siguiente. Por consiguiente, la fecha de la decisión no debe confundirse con la fecha en que se aplican los nuevos límites máximos a los pagos mensuales.

Retiros bancarios en el Líbano: dos usos separados

El total mensual reúne diferentes medios de pago. Para un beneficiario de la Circular 158, la cifra de 1.200 dólares no significa que esta cantidad pueda ser retirada en su totalidad en el contador o distribuidor. La porción $400 está destinada exclusivamente para pagos de tarjetas en un terminal de punto de venta, denominado POS.

La cuota de $800 se puede pagar en billetes, transferidos al extranjero, utilizados por tarjeta o depositados en una cuenta de dólar fresca, como se proporciona. Estas posibilidades no son sobres adicionales a añadir: describen diferentes usos de la misma fracción del pago.

La misma distinción se aplica al total de 600 dólares para la Circular 166. Los $200 reservados para las terminales de pago no son un retiro adicional de efectivo. Los $400 de la otra fracción quedan por distinguir de esta cantidad para las compras de tarjetas.

Un aumento que no eleva el techo en billetes

La medida aumenta la capacidad de gasto en las dos circulares, sin aumentar las acciones de $800 y $400 disponibles en efectivo. Por lo tanto, su alcance práctico también depende de los pagos que el solicitante puede realizar por tarjeta. Un techo general más alto no da necesariamente la misma libertad de uso como una cantidad equivalente disponible en efectivo.

Para leer una declaración bancaria o publicidad, tres informaciones deben permanecer separadas: el techo total del dispositivo, la fracción sujeta a uso en un terminal y la fecha de pago correspondiente. Un título que indica sólo « $1,200 » o « $600 » deja a un lado una restricción decisiva.

Las nuevas cantidades tampoco crean una cuota automática para cada titular de cuenta. Ambos mecanismos mantienen su acceso y sus condiciones de funcionamiento. Organizarán un retorno gradual a sus beneficiarios en el contexto de cuentas y arreglos especiales.

Dos dispositivos que no suman libremente

La circular 166 se aplica a los depósitos de divisas establecidos antes del 30 de junio de 2023, en sus términos y condiciones. Su texto abarca en particular la articulación con la Circular 158. Por lo tanto, los dos techos no pueden añadirse simplemente para anunciar una retirada mensual de 1.800 dólares por depositante.

La situación de las cuentas o cuentas conjuntas en varias instituciones no se limita a la multiplicación de la cantidad mostrada. Las normas del régimen aplicable y los derechos de los titulares deben distinguirse únicamente del límite máximo mensual. El aumento anunciado no exime esta auditoría individual.

Un reembolso parcial, no el final de las restricciones

Las circulares siguen siendo mecanismos de pago excepcionales. Su aumento no pone todos los viejos depósitos libremente disponibles y no establece el calendario para devolver el equilibrio de cada cuenta solo. Tampoco regula la distribución de las pérdidas entre las distintas partes de la crisis bancaria.

El nuevo texto de la Circular 158 prohíbe comisiones o gastos directos e indirectos en las operaciones que prevé. También recuerda que los pagos efectuados deben tenerse en cuenta en el marco legislativo para el tratamiento de los depósitos, a fin de evitar la doble contabilización.

Para los hogares interesados, el próximo plazo es el 1o de diciembre. El cambio se relaciona con un sobre mensual y cómo se utiliza. La cantidad realmente accesible en los billetes, las posibles compras de tarjetas y las cantidades que quedan bloqueadas seguirá indicando tres realidades diferentes.

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