¿Lo sabías? El pino parasol mantiene sus conos durante unos tres años antes de la madurez. En el mismo árbol hay varios cultivos en preparación. Las gables de la cocina libanesa son semillas de este largo ciclo.

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¿Lo sabías? Las tuercas de pino parasol no se forman en una sola temporada. Los conos dePinus pinamadura durante unos tres años. El mismo árbol puede por lo tanto llevar simultáneamente conos de primer, segundo y tercer año: una cosecha lista para ir y dos más en preparación.

Un calendario visible en las ramas

La silueta de sombrilla es familiar en paisajes mediterráneos. El tronco tiene una corona de propagación, mientras que las agujas están agrupadas por dos. Los Reales Jardines Botánicos de Kew colocan la zona natural de la especie del sur de Europa al Líbano. Describen conos que persisten durante varios años y maduran durante el tercero.

Por lo tanto, su tamaño varía según su edad. En su presentación de 2012 de la industria libanesa, la FAO describe un pequeño cono de primer año, seguido de un cono de segundo año, el tamaño de una tuerca, antes del desarrollo final. Las diferentes dimensiones observadas en un árbol no reflejan necesariamente un crecimiento pobre: pueden corresponder a pasos sucesivos.

El gable no es una nuez

La gable es una semilla en el sentido botánico. La parte clara consumida en la cocina está dentro de un sobre duro, protegido en el cono. Por lo tanto, es necesario abrir el cono, separar las semillas y quitar su casco antes de preparar las pequeñas gables.

La nota de la FAO destaca su lugar en platos libaneses, desde la preparación de carnes o pescados hasta verduras y dulces. Tiene una parte significativa de esta actividad en Metn y la región de Jezzine. El pino de sombrilla produce así un recurso alimenticio sin que el árbol tenga que ser cortado por su madera.

La cosecha comienza varios años antes de la cosecha

Este largo ciclo tiene una consecuencia: la cosecha de un año depende no sólo de las condiciones de los últimos meses. Un estudio publicado en 2021 enBosquesdatos revisados de 24 sitios en los distritos de Baabda y Jezzine recogidos entre 2008 y 2017. Los investigadores estudiaron las condiciones del año de maduración y las de años anteriores.

Sus resultados sugieren una combinación de factores climáticos y daños en fallosLeptoglossus occidentalisen la disminución observada de los rendimientos. No reducen este fenómeno a una sola causa. Estos datos históricos no constituyen una evaluación de la cosecha actual.

Por lo tanto, la presencia de muchos conos no garantiza tantos brotes consumibles: algunas semillas pueden estar vacías o dañadas. La larga obra del árbol se extiende por la de las cosechadoras y talleres de clasificación.

Mirando un pino de sombrilla, ves una sola corona. Pero sus ramas albergan varios calendarios a la vez.

Fuentes:KewPinus pina;FAO, nota de 2012, páginas 12-14;estudio de producción libanés, 2021.

Foto de cubierta: vista aérea del bosque de pino en Beirut, archivos. © François el Bacha / Libnanews.

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