Una venta de acciones de Nvidia declaradas por Donald Trump revive preguntas sobre sus intereses financieros y decisiones estadounidenses sobre fichas. La investigación, los documentos oficiales y la ley aplicable de CNBC permiten distinguir las cantidades declaradas, la gestión de carteras, el conflicto aparente y el comercio interno, que no se establece aquí.

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Las inversiones de Donald Trump en Nvidia pusieron la separación entre los activos presidenciales y las decisiones públicas a la vanguardia. The CNBC investigation published on 16 November 2026 raises a question of apparent conflict of interest. It does not make it possible to present an insider offence as established. La primera distinción esencial es que la cantidad de hasta 1 millón de dólares es una venta declarada, no todas las acciones realizadas.

Una venta documentada, una cantidad por tranche

El informe de transacción financiera presidencial publicado por la Casa Blanca en junio de 2026 permite verificar directamente la transacción. En la página 28, la línea 873 se refiere a una venta de valores NVIDIA CORP el 18 de mayo de 2026, en el rango de $500,001 a $1,000,000.

Por lo tanto, este documento no da un precio exacto de venta de un millón. Tampoco especifica, en esta línea, el número de acciones vendidas, su precio de compra o cualquier beneficio realizado. Una receta de ventas no es un valor excedente: para calcular este último, se necesita saber el costo de los valores transferidos. Presentar esta rebanada como enriquecimiento neto sería inexacto.

Lo que informa la CNBC

Según el análisis de Luke Fountain para CNBC, las cuentas de Trump han hecho al menos 103 compras o ventas de valores de Nvidia desde su regreso a la presidencia, por una cantidad acumulada de entre $27 millones y $97.5 millones. Este total agrega transacciones; no mide un beneficio neto o riqueza.

CNBC se acerca a la venta del New York Times del 18 de mayo que Marco Rubio había informado a Trump de la relación de Jensen Huang con una mujer sospechosa de espiar a China. Trump negó el 16 de noviembre que había recibido esta información. Esta información permanece aquí una revelación atribuida al NYT, reportada por CNBC, no un hecho verificado independientemente por Libnanews.

La Casa Blanca respondió a la CNBC que asesores independientes gestionaron las inversiones sin la intervención del Presidente. La cadena declara que no encontró en las declaraciones de pruebas que ordenó esas transacciones o que los administradores tuvieran acceso a información clasificada. También incluye compras más pequeñas alrededor de la venta.

¿Por qué importan las decisiones de flea

El vínculo entre el poder público y la actividad de Nvidia está documentado por las autoridades estadounidenses. The Bureau of Industry and Security, attached to the Department of Commerce, announced on 13 January 2026 a review of the export regime to China. Las solicitudes de licencias para Nvidia H200, MI325X AMDs y productos comparables pueden considerarse caso por caso en condiciones de seguridad. El comunicado de prensa vincula este desarrollo con el anuncio presidencial del 8 de diciembre de 2025.

El dispositivo no es una autorización general y sin control. En particular, los solicitantes deben demostrar que las exportaciones no reducen la capacidad de producción a disposición de los clientes estadounidenses. Los compradores chinos deben tener procedimientos de cumplimiento, y los productos deben someterse a pruebas independientes en los Estados Unidos.

Económicamente, estas decisiones pueden alterar el acceso al mercado de un fabricante, las perspectivas de ventas y las expectativas de los inversores. Este mecanismo explica la importancia del control público cuando la toma de decisiones también tiene un interés financiero. It does not demonstrate that such authorization was designed to promote its portfolio. Debe hacerse una distinción entre el posible efecto de una política industrial y la intención personal dada a la persona que la decide.

El Presidente no está sujeto a todas las normas ordinarias

La ley americana tiene una característica importante. El artículo 208 del Título 18 del Código de los Estados Unidos prohíbe, con sujeción a las excepciones previstas, la participación personal y sustancial de un funcionario ejecutivo en determinados casos en que tenga un interés financiero conocido. Sin embargo, la sección 202 c) excluye expresamente al Presidente y al Vicepresidente de las definiciones aplicables a varias disposiciones, incluida la presente sección 208.

Por lo tanto, sería engañoso decir que la mera detención de acciones de Nvidia es suficiente para establecer una violación de esta norma por Trump. Por el contrario, esta exclusión específica no constituye una autorización general de ninguna práctica financiera y no exime el examen de ninguna otra norma pertinente.

The question of an insider offence is distinct. El marco de la Comisión de Valores y Valores incluye transacciones basadas en información importante y no pública, en violación de un deber de confianza o confidencialidad. La proximidad entre dos fechas no es suficiente para establecer estos elementos. Debe examinarse la información, su circulación, las personas que deciden ordenar y las condiciones para su ejecución.

La gestión independiente y la separación de intereses no son sinónimos

Confiar las inversiones a un administrador puede separar al propietario de la decisión de compra o venta diaria. Esto no elimina en sí mismo su interés económico en los activos. También es apropiado no utilizar automáticamente el término confianza ciega para calificar gestión delegada.

La Oficina de Ética Gubernamental explica que una confianza calificada, ciega o diversificada está sujeta a un procedimiento específico y que sólo tiene la autoridad de certificación. Las pruebas mencionadas en este artículo no permiten que dicha certificación se conceda al arreglo invocado en este caso.

Por lo tanto, la cuestión pública no se reduce a la cantidad de una transacción o a una acusación penal. Cubre la posibilidad de verificar la separación entre las decisiones gubernamentales, la información confidencial y los intereses privados. Los registros financieros establecerán transacciones notificadas; Ellos no restablecen en sí mismos la cadena de decisiones que los produjeron. Es esta diferencia entre transparencia patrimonial y evidencia de comportamiento que debe guiar la lectura del registro.

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