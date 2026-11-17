Falsas noticias, articulación de leyes e investigaciones penales: tres artículos de la Ley de medios de comunicación son objeto de una revisión propuesta.

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La ley de los medios de comunicación libaneses está en vigor, pero tres de sus artículos siguen siendo el centro de una solicitud de revisión: 104, que mantiene un delito de noticias falsas, 105, que organiza articulaciones con otras leyes penales, y 114, que se refieren a la detención preventiva. Una propuesta presentada por diez Miembros pretende cambiar este paquete. En una opinión emitida el 15 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyó la dirección de la reforma y pidió varias aclaraciones.

El tema es distinto de la constitución de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y de la elección de sus miembros. Se refiere a lo que una publicación puede todavía costar a su autor, los textos contra los cuales puede ser movilizada y las condiciones en que puede ser cuestionada.

Artículo 104: dos delitos en los mismos procedimientos

La Ley No 69 de 27 de agosto de 2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre, contiene disposiciones de carácter diferente en el artículo 104. Su primer componente castiga la incitación al conflicto religioso o la violencia contra personas o grupos por su origen, religión, confesión, color o sexo. La pena oscila entre tres meses y tres años de prisión, con una multa de cinco a quince veces el salario mínimo, o una de estas dos penas.

El texto requiere seis elementos de apreciación: contexto social y político, posición del autor, intención de incitar, contenido y forma de discurso, difusión y probabilidad de daño. Por consiguiente, la mera distribución de una declaración no se equipara con la manifestación automática de una intención penal.

La segunda parte castiga, dentro de los mismos límites, la fabricación intencional de engaños y la difusión de noticias falsas y dañinas. Es esta frase que los proponentes de la propuesta quieren borrar. Su objeción se refiere al riesgo de enjuiciamiento basado en un concepto insuficientemente definido, en particular contra las publicaciones que involucran a funcionarios públicos.

La ley vigente también prevé el endurecimiento del trabajo duro cuando los actos dan lugar a ciertas consecuencias graves, como la muerte, el daño o la destrucción grave. La propuesta elimina la referencia al trabajo forzoso pero mantiene un empeoramiento en caso de consecuencias graves. Esta retención no equivale a fijar una nueva pena.

Una propuesta que retiene la represión de la incitación

El texto de los diez Miembros, de fecha 21 de septiembre y registrado el 1 de octubre, no propone eliminar ninguna responsabilidad penal en la publicación. Reitera el delito de incitación y sus criterios, al tiempo que elimina el párrafo sobre noticias falsas. Se preparó en cooperación con la Unión de Periodistas en el Líbano.

Los signatarios son Ibrahim Mneimneh, Halimé Kaakour, Firas Hamdan, Bilal Abdallah, Osama Saad, Michel Douaihy, Mark Daou, Najat Aoun Saliba, Melhem Khalaf y Yasine Yassin. Su iniciativa sigue siendo una propuesta: el documento consultado y la opinión del 15 de noviembre no permiten que las enmiendas se presenten como ya aprobadas.

Artículo 105: Prevención del retorno de las actuaciones por otro medio

Article 105 of the Law on the Media excludes a number of general criminal provisions relating, inter alia, to defamation, contempt and certain publications. Mantiene estos textos para situaciones que permanecen fuera de este campo. Por lo tanto, no es una derogación general de todos estos delitos.

La propuesta complementa las referencias excluidas, en particular los artículos 292 y 293 del Código Penal y una referencia explícita al artículo 157 del Código de Justicia Militar. El objetivo es evitar una publicación bajo el régimen especial que se persigue mediante una calificación general que deja abierta una omisión.

Esta cuestión es diferente a la del tribunal competente. Article 113 of the current law already excludes the military court for the offences it covers. Determinar quién juzga y determinar qué disposición penal se aplica son dos transacciones jurídicas separadas.

Artículo 114: La detención ya está prohibida en el ámbito del texto

El artículo 114 prohíbe la prisión preventiva por delitos cometidos por los medios de comunicación y medios electrónicos previstos por la ley, independientemente de la calidad o profesión del autor. La propuesta mantiene esta garantía. Añade que la investigación de un profesional de los medios de comunicación en el sentido de la ley sería realizada exclusivamente por los jueces competentes del Ministerio Público.

Por consiguiente, sería incorrecto presentar la enmienda como la que crea por primera vez la prohibición de la detención preventiva. La cuestión adicional es la autoridad de interrogatorio. La definición legal del profesional se basa en una actividad mediática principal y regular de la que provienen la mayoría de sus recursos: no incluye automáticamente a nadie que publique información.

Las reservas de la Comisión de Derechos Humanos

A juicio del 15 de noviembre, la Comisión recomienda que se especifique la pena agravada y los criterios para la incitación. También pide una clara distinción entre la investigación preliminar y las etapas posteriores del procedimiento, de manera que la nueva redacción no cree ambigüedad sobre las facultades de los jueces. Insiste en la protección general contra la detención, sin reducirla a periodistas profesionales.

La Comisión recomienda un examen coordinado de las diversas propuestas relativas a la ley. Esta opinión es una recomendación institucional, no una decisión que modifique la ley aplicable. Hasta que se apruebe y entre en vigor una revisión, deben distinguirse las garantías ya consagradas en la ley, los cambios solicitados por los Miembros y las adiciones sugeridas por la Comisión.

Ilustración: Parlamento libanés en Beirut, fotografía de archivo, fecha exacta no establecida. © François el Bacha / Libnanews.

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