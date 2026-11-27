En Neighbors-le-Bretonneux, la Asociación Nos Neighbors du Liban presenta su apoyo a una escuela en Bekaa. Una feria de juguetes extiende la solidaridad del fin de semana, con la posibilidad de dar a los no vendidos.

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En Neighbors-le-Bretonneux, la Asociación Nos Neighbors du Liban presenta su apoyo a una escuela en Bekaa. Una feria de juguetes extiende la solidaridad del fin de semana, con la posibilidad de dar a los no vendidos.

En Neighbors-le-Bretonneux, Yvelines, una asociación decidió centrar su apoyo en una escuela en el Valle de Bekaa. El Centro Alfred de Vigny, que da la bienvenida a Nuestros vecinos del Líbano el viernes 27 de noviembre, presenta este establecimiento como el principal beneficiario de la asociación. El nombre de la escuela, el número de alumnos interesados y la cantidad de apoyo no se incluyen en el anuncio.

Los intercambios entre jóvenes aún por construir

La reunión del viernes debería permitir que la gente hable con testigos y donantes. La asociación quiere ampliar su apoyo a otras escuelas y crear intercambios entre Yvelines y la juventud libanesa. Se trata de proyectos: el centro no anuncia ninguna asociación con un nuevo establecimiento o fecha para un primer intercambio.

El programa combina danza libanesa, literatura y gastronomía. La reunión se anuncia de las 19.00 a las 18.00 horas a la hora local, con entrada gratuita en el Centro Alfred-de-Vigny, 24 avenida de Lycée.

Domingo, una segunda vida para juguetes no vendidos

El mismo centro alberga una feria de juguetes el domingo 29 de noviembre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. El municipio afirma que los expositores podrán, si así lo desean, dar a sus no vendidos al final del día en beneficio de Nuestros vecinos del Líbano y la asociación J aprenden para mi futuro (JAPMA).

Son los juguetes dados los que alimentarán esta acción, y no, según el programa anunciado, un impuesto sobre las ventas. El municipio no especifica el destino final de los juguetes: el apoyo proporcionado a la escuela Békaa y el regalo ofrecido a los expositores son dos aspectos distintos del fin de semana.

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