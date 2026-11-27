Serum & Solutions y Meridian firmaron en Sarin. La planta ya produce infusiones; los productos, horario y presupuesto de la nueva línea no son públicos.

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El 26 de noviembre, el fabricante libanés Serum & Solutions y la empresa turca Meridian firmaron un acuerdo de cooperación industrial sobre una línea de producción conjunta en Sarin, llanura de Bekaa. The signature was held in the presence of Deputy Bilal Abdallah, Chairman of the Parliamentary Health Committee, Turkish Ambassador Murat Lütem and Governor of Baalbek-Hermel, Bachir Khodr. Las revelaciones públicas no indican qué productos saldrán de esta línea o cuándo estarían en servicio.

Una planta existente, no un sitio anunciado desde cero

Serum & Solutions fabrica soluciones intravenosas de gran volumen en Sarin, principalmente electrolitos empacados en bolsillos. El registro del Ministerio de Salud libanés ya asocia al fabricante con una solución para la inyección de cloruro de sodio de 0,9% en un formato de un litro. Este listado identifica un producto de la actividad existente: no proporciona información sobre los productos elegidos en el acuerdo con Meridian.

Una delegación turca visitó las instalaciones con ocasión de la firma. El MP Bilal Abdallah, que patrocinó la reunión, presentó la asociación como medio de fomentar la inversión y el trabajo industrial en el Líbano. El acuerdo no establece en la información pública la distribución de las contribuciones entre las dos empresas, el volumen de producción previsto o los mercados a los que se destinaría la línea.

Un acuerdo industrial no se aplica a un producto medicinal

La base del departamento es la referencia fabricante, producto, formulación, embalaje y registro. Si los firmantes eligen un producto que no está ya registrado bajo la configuración elegida, su entrada en el mercado requiere los pasos reglamentarios correspondientes. La existencia de soluciones fabricadas en Sarin no demuestra que la nueva línea ya haya sido autorizada o que sus productos estén registrados.

Para hospitales y distribuidores, los datos esperados son la lista de productos, capacidad anual, fecha de los primeros lotes y mercados servidos. En el caso del empleo en Bekaa, en esta etapa no se informó de nuevos puestos de línea ni de las cantidades de inversión.

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