El Cairo y Doha siguen coordinando. Los datos de las Naciones Unidas muestran lo que separa los compromisos de ayuda de los partos efectivos.

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Egipto y Qatar siguen coordinando sus actividades de desescalificación, sin anunciar un nuevo acuerdo para Gaza. Si bien El Cairo está trabajando en la transición a la segunda fase del plan de cesación del fuego, las operaciones humanitarias siguen obstaculizadas. El último examen de las Naciones Unidas es una medida de una semana de duración de la diferencia entre el suministro de bienes ingresados y enviados.

Dos mediadores, varios interlocutores

On 22 November, Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty met with Qatari Prime Minister bin Abdelrahmane Al Thani. Según el ministerio egipcio, discutieron los esfuerzos conjuntos para contener la escalada en la región. El informe no menciona un calendario para Gaza ni un acuerdo sobre las modalidades de la segunda fase.

El 13 de noviembre se hicieron públicos enfoques más específicos para Gaza. Badr Abdelatty discutió con el enviado de la Unión Europea Christophe Bigot la consolidación de la tregua y la implementación de la próxima fase. En Nueva York, Qatar, junto con Jordania y el Reino Unido, pidió acceso humanitario inmediato y sin restricciones. The interlocutors differ, but the two approaches concern commitments that the mediators do not themselves apply.

Qué datos de acceso pueden controlar

Del 16 al 23 de noviembre, el grupo logístico de las Naciones Unidas identificó 527 camiones y asociados de las Naciones Unidas registrados para entrar en la Franja de Gaza. According to the humanitarian bulletin of 26 November, 405 were discharged from the Israeli side of Kerem Shalom, 111 of whom arrived from Egypt. La cifra de 405 no es solo para los camiones egipcios ni la ayuda total que entonces llegó a los beneficiarios. La descarga en un punto de cruce y el transporte dentro de Gaza son dos etapas diferentes.

En una declaración conjunta emitida en agosto, Doha, El Cairo y Ankara exhortaron a Israel a cumplir sus compromisos y a dejar sin trabas la asistencia humanitaria y médica. El texto indicaba que Hamas y las demás facciones palestinas habían anunciado que aceptarían una hoja de ruta para la continuación de la tregua. No observó la aplicación de las medidas correspondientes.

Los anuncios de los mediadores y el boletín del 26 de noviembre documentan así dos realidades distintas: contactos diplomáticos continuos y entregas que siguen sujetos a restricciones de acceso. Ningún calendario conjunto publicado esta semana establece una fecha para la implementación de la segunda fase.

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