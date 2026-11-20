Dos accesos costeros cerca de Nahr el-Kalb serán cerrados el sábado a las 15.00 horas. El Palacio Real de Bélgica especifica la visita de Philippe al Líbano. Se informó de ataques en Haddatha y Gaza, mientras que Francia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad después de los nuevos ataques en Ucrania.

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Sábado 21 de noviembre de 2026, edición de medianoche en Beirut. La carretera costera será cortada esta tarde en dos lugares cerca de Nahr al-Kalb para levantar la bandera. El Palacio Real belga especifica el programa de Philippe en Líbano. En Gaza, dos exámenes se divergen después de una huelga en Al-Bureij, mientras que Francia pide una reunión de la ONU sobre Ucrania.

Nahr al-Kalb: dos accesos costeros cerrados a partir de las 15.00 horas

Para la ceremonia de levantamiento de banderas, las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron dos cierres en la carretera costera desde las 15.00 horas hasta el final de la ceremonia. Se refieren al viaje desde el cuartel de Fohud hasta Nahr al-Kalb y la fábrica de Zuk hasta el túnel. Los coches pueden seguir utilizando la carretera. No se ha anunciado tiempo fijo para reabrir la carretera costera.

Una medida separada prohíbe los camiones en ambas direcciones entre el Casino del Líbano y Beirut, de las 16.00 a las 9.00 horas. Quedan exentos los vehículos y camiones militares o los servicios de seguridad, independientemente de su tipo y categoría, así como los vehículos de los bomberos libaneses e internacionales, la defensa civil y la Cruz Roja Libanesa. La Presidencia anunció un mensaje de Joseph Aoun a las 18.00 horas, transmitido en directo. Este horario no es el de reapertura.

El rey Felipe esperaba en Beirut y Tibnin

El rey Felipe se espera en el Líbano los días 4 y 5 de diciembre, por invitación de Joseph Aoun, con el Ministro de Relaciones Exteriores belga Maxime Prévot. El Palacio anuncia conversaciones con el Jefe de Estado, el Primer Ministro Nawaf Salam y el Presidente de la Sala, Nabih Berri. En Tibnin, el rey debe reunirse con las autoridades locales, visitar un hospital creado con el apoyo de Bélgica, entre otros, y rendir homenaje a cuatro soldados belgas que murieron durante su despliegue en la FPNUL. El Palacio no llama al hospital.

En Jordania, donde se espera que hable los días 6 y 7 de diciembre, Philippe se ocupará del pleno de la conferencia del 7 de diciembre sobre derecho internacional humanitario. En el programa anunciado también figura una visita al campamento de refugiados sirio de Zaatari.

Líbano meridional: informes a Haddatha y Khiam

The National Information Agency reported on Friday evening new Israeli air strikes on Haddatha, distinct from the explosions it reported earlier in the day. Un corresponsal de la agencia también asignó al ejército israelí para que gruñe olivos en Khiam. Los envíos no dan una evaluación humana y no permiten un recuento independiente de las huelgas.

Gaza: Los resultados difieren después de una huelga en Al-Bureij

La agencia palestina WAFA, citando fuentes médicas, informó de dos muertes y varias lesiones tras un ataque israelí el viernes por la noche en el campamento de Al-Bureij, en la Franja de Gaza central. Funcionarios del hospital citados por otra agencia reportaron cuatro muertes por la huelga. Los dos dígitos se relacionan con el mismo evento y no suman. No se estableció un balance definitivo en el cierre.

Ucrania: París solicita la reunión del Consejo de Seguridad

Wharf Orsay solicitó una reunión del Consejo de Seguridad el viernes después de los ataques rusos en Ucrania. Se distinguió entre los ataques del 19 de noviembre contra Kiev y la noche siguiente, que afectó una vez más a los civiles y la infraestructura, en particular en Kiev y Lviv. París también informó de daños a las embajadas de Austria y los Países Bajos. Viena convocó al embajador ruso y no presentó su representación como objetivo directo. La solicitud francesa no significa que el Consejo se haya reunido.

En Bruselas, una declaración conjunta sobre el Líbano

Al final de la cumbre del 20 de noviembre, la Unión Europea y el Reino Unido reafirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Su declaración también condenó la violencia de los colonos y la expansión de los asentamientos en la Ribera Occidental, y pidió que se coordinara la asistencia humanitaria y la reconstrucción en Gaza. El texto no anuncia una decisión sobre post-FINUL.

El fondo de riqueza soberana de Qatar está destinado a nuevas inversiones en Alemania

Tras las conversaciones entre Friedrich Merz y Tamim ben Hamad Al Thani en Berlín, la declaración conjunta indica la intención de la Autoridad Inversión de Qatar de invertir más de 15 mil millones de euros en Alemania durante cinco años. El texto establece que estas inversiones dependen de las decisiones específicas de los inversores interesados. No menciona las cantidades ya pagadas o la distribución entre sectores.

Fútbol: Cuatro victorias para libaneses menores de 17 años

Ya calificado para la Copa Asiática Under-17, Líbano venció a Bahrein 2-1 Viernes en Salalah, según la Confederación Asiática de Fútbol. Terminó el grupo de calificación G con doce puntos en cuatro reuniones. El resultado termina la fase de grupo; no constituye una nueva calificación.

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