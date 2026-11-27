Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani y la banda palestina Sol han elegido tres canciones diferentes de Fairuz. Sus interpretaciones dicen cómo este repertorio cambia la voz y el lugar.

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Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani y la banda palestina Sol han elegido tres canciones diferentes de Fairuz. Sus interpretaciones dicen cómo este repertorio cambia la voz y el lugar.

Un piano en un hogar familiar, un homenaje a Beirut publicado en 2020, un conjunto palestino que reproduce una canción sobre Jerusalén: estas tres grabaciones no buscan reproducir la voz de Fairouz. Cada uno elige una canción y redistribuye sus roles. En un caso, la ciudad mantiene en el diálogo de un pianista con su propia voz. En otro, un cantante ensaya una canción pasada del concierto a la canción árabe. En el tercero, un grupo asume una dirección cantada en Jerusalén.

« Ya Hawa Beirut », la elección de Bachar Mar-Khalifé

Franco-Líbano ha colocado su toma de posesión Ya Hawa Beirut al final de su álbum On/Offpublicado en octubre de 2020. Sus créditos vinculan la canción a Assi y Mansour Rahbani y la presentan explícitamente como una cubierta de Fairouz. El álbum fue grabado en la casa familiar en Líbano, lejos de un estudio parisino. En la versión de vídeo emitida en su canal oficial, filmada en Jaj en diciembre de 2019, el escenario doméstico es parte de la lectura de la canción: el piano no es una decoración y el arreglo no busca el alcance de una orquesta.

« Li Beirut », otro camino a la ciudad

La cantante libanesa Maritta Hallani ha publicado en su propio canal una interpretación de Li Beirut en 2020, identificado como una recuperación de Fairouz. El título, pasado al repertorio del cantante durante la guerra civil, sigue un camino diferente Ya Hawa BeirutSu melodía toma el lento movimiento del Concierto de Aranjuez por Joaquín Rodrigo. El aire pasó del concierto de guitarra a una dirección árabe en Beirut, antes de ser tomado por una nueva generación de cantantes. Ambas pistas responden, pero no comparten la misma melodía o historia.

« Zahrat al-Madaen », Jerusalén cantada por el grupo Sol

Reanuda el Grupo Palestino Zahrat al-Madaen en un video transmitido en diciembre 2019 por el canal que publicó la interpretación. La canción de Fairuz, del repertorio de los hermanos Rahbani y asociado con la era post-1967, canta los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén. La versión de Sol no reemplaza la oración con otro texto: la repiten otros intérpretes, palestinos esta vez.

Estas tres ocasiones son grabaciones separadas hechas en diferentes fechas. Estos no son los títulos de un concierto conjunto ni tres homenajes publicados para el último aniversario de Fairouz.

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