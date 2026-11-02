Deconstrucción de la teoría del mayor reemplazo demográfico de Francia

René Naba critica la teoría del gran reemplazo al vincular los discursos de inmigración con las guerras, las transformaciones demográficas y el declive de la dominación occidental. Este análisis, publicado por Madaniya, ofrece una lectura polémica de la historia francesa e internacional, que es el resultado de su crónica radiofónica para los oyentes en Marsella.

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Tribune — René Naba

Deconstrucción de la teoría del gran reemplazo demográfico de Francia: El gran reemplazo es el resultado de una invasión bárbara de los fundamentos del planeta, pero del belicismo occidental.

Esta crónica es una condensación de la intervención de René Naba en la cafetería asociativa « Rélighteur des Étoiles » – Martigues – Domingo, 10 de octubre de 2026.

El calendario para este ciclo de conferencias se muestra en este enlace:

Condensed for Radio Galère Marseille listeners

Crónica René Naba « Revista de prensa haal sobre temas de Haram »

Programa « Harragas », módulo animado por Kamar Idir y transmitido el jueves 15 octubre: 16h-18h

Volviendo a las tesis de Renaud Camus, iniciador del falso concepto de « la mayor sustitución de la población francesa », Eric Zemmour, el escritor francés de extrema derecha, afirmó en un canal de televisión francés, sin que se cuestionaran estas palabras, que « la generalización de los robots permitiría a Francia deshacerse de los inmigrantes ».

La generalización de los robots ciertamente les permitirá reemplazar a los humanos en muchas tareas.

No sólo Eric Zemmour no sabe que un tercio de los franceses son de origen extranjero, sino que Francia también está sufriendo un déficit demográfico, que, es cierto, está siendo llenado por la inmigración. Al punto de que el Presidente Emmanuel Macron ha pedido que el rearme de Francia rellene este déficit, una clara indicación de la gravedad del problema.

Para seguir el razonamiento de este islamofóbico rabioso, empujando este nostálgico de Argelia francesa en sus últimos cortes, la copulación de robots, en una proyección de medio siglo, puede generar humanoides, en ningún caso humanos.

Francia ya no sería Francia sino una entidad mecanizada, privada de su capacidad reproductiva. Dejaría de ser una « Res Publica », cosa pública, el bien común de todos sus conciudadanos.

Sin embargo, si se hace un análisis de las palabras de este racialista frenético, al articular el global en los locales, tendremos la siguiente observación: El gran reemplazo no es el resultado de una invasión bárbara de los fundamentos del planeta, sino del belicismo occidental. Se considera que:

Plan mundial

Durante la segunda guerra mundial, el número de muertos fue de 100 millones, en su mayoría de caucásicos, según la terminología estadounidense, es decir, blanco (alemán, francés, inglés, ruso, europeo oriental, polaco, Austria, Hungría, checoslovaquia, bálticos, etc.) Canadians, Australians, New Zealand. Una hemorragia severa.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la raza blanca representaba el 35% de la población mundial, pero controlaba 4/5 de la superficie mundial.

En 2026, la raza blanca representa ahora sólo el 21% de la población mundial y controla sólo el 30% del mundo como resultado de la independencia de todos los países asiáticos (China, India, Pakistán, Vietnam, Camboya, Indonesia, etc.), África y el mundo árabe. En otras palabras, un estrechamiento del ala occidental.

Localmente

Francia deploró la pérdida de 1.400 millones de muertos durante la Primera Guerra Mundial y 900,000 inválidos, es decir, el 11% de su población fuera de servicio.

En contrapunto, 4.2 millones de hectáreas devastadas, 285.000 casas destruidas, 500.000 dañadas, 4.800 km de vías ferroviarias y 800 km de carretera para restaurar, 22.900 plantas para reconstruir, 330 millones de m3 de trincheras para llenar.

Para este trabajo de reconstrucción de titanio, Francia importó 500.0000 argelinos.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial causó una hemorragia idéntica, veinte años después, un retraso inferior al tiempo normal de reproducción generacional. Entonces fue Indochina, Argelia, luchando en el pre-square africano (Kolwezi, Sangaris, Serval, Barkane) etc..

Una hemorragia continua, mientras que al mismo tiempo los Estados Unidos sufrieron tal hemorragia — Vietnam (15 años), Iraq (10 años), Afganistán (15 años)— con mayor endeudamiento en ambos países, cuando China fue abstinente de cualquier aventura militar fuera de sus fronteras, desde la Guerra de Corea en 1952, es decir, durante 65 años.

Como resultado de este frenesí belicista, la centralidad del hombre blanco está en proceso de evanescencia, como es el papel prescriptivo de Occidente, sancionando el final de seis siglos de hegemonía occidental absoluta en el resto del planeta.

La guerra en Afganistán (2001-2015) marcó el surgimiento de un mundo posoccidental, la guerra en Ucrania (2024), el surgimiento del « Sur Global ».

En vista de lo anterior, la generalización de los robots debe reemplazar principalmente a los cerebros perturbados del calibre de este teórico de la pacolette que encarna perfectamente a Eric Zemmour

DOS LÍNEAS:

Afganistán

René Naba — texto publicado el 2 de noviembre de 2026MadaniyaLéalo en Libnanews.

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