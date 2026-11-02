Elecciones israelíes: ¿qué efectos para el Líbano?

Las negociaciones después de las elecciones israelíes dejaron abierta varias formas de gobierno, sin ofrecer al Líbano una garantía de descalificación. Netanyahu está buscando una mayoría y Eisenkot está explorando su apoyo. Las diferencias entre partidos complican las alianzas, mientras que algunas orientaciones de seguridad pueden persistir. Los análisis publicados el 2 de noviembre distinguen entre los cambios en el liderazgo y las decisiones militares. La confrontación con Irán sigue siendo una variable importante, sin hacer automáticamente una extensión del conflicto en el Líbano o una guerra inminente.

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Las negociaciones abiertas después de las elecciones israelíes no dan al Líbano una clara perspectiva de descalificación. Los periódicos del 2 de noviembre de 2026 describen varias formas de formar un gobierno. También distinguen esta competencia política de las opciones de seguridad que pueden persistir. Por lo tanto, el posible reemplazo de Benjamin Netanyahu no sería suficiente para romper la política en el Líbano.

Esta cautela es particularmente evidente en el análisis de Ali Haidar publicado por Al Akhbar. Según él, las diferencias entre los dirigentes israelíes también se refieren a los medios y el momento de la acción. No necesariamente significan abandonar el objetivo de debilitar a Hezbollah. Sin embargo, el bloqueo del gobierno tampoco prueba que una guerra es inminente.

Resultados que dejan las alianzas abiertas

Al Joumhouria del 2 de noviembre de 2026 informa que el Likud sigue siendo el primer partido, con 27 asientos. Benjamin Netanyahu, sin embargo, debe tener una mayoría de 61 puestos para gobernar. El diario describe una debilitada coalición saliente y alianzas difíciles de compensar. La concesión de un mandato presidencial a Netanyahu no se presenta como adquirido.

El artículo, firmado por Isabel Kershner, examina dos grandes posibilidades para el líder de Likud. Podría buscar deserciones en el campo opuesto. También podría probar una fórmula de unión nacional con Gadi Eisenkot. Este último lidera Yashar, presentado como la principal formación del bloque hostil a Netanyahu.

Sin embargo, la proximidad de ciertas posiciones políticas no es suficiente para concluir una alianza. Los compromisos con los votantes y los desglose personal complican las negociaciones. Parties must also agree on the conditions for participation. Por consiguiente, sigue siendo central la brecha entre una posible mayoría aritmética y una coalición que gobierna eficazmente.

Al Binaa, por su parte, reporta una hipótesis del gobierno minoritario liderada por Eisenkot. La cuenta contiene información atribuida a Amir Ettinger, del periódico israelí Yediot Aharonot. La fórmula dependería en particular de la actitud de las formaciones árabes y ultraortodoxas durante la inauguración. Sigue siendo una posibilidad discutida, no una coalición terminada.

El soporte externo es un punto de fricción

Las negociaciones también incluyen el apoyo que no implicaría la participación directa en el gobierno. Las formaciones pueden considerar la posibilidad de facilitar una nominación mientras permanecen fuera de la coalición. Otros se niegan precisamente que la mayoría depende de esta configuración. Estas diferencias hacen que los cálculos políticos sean particularmente inestables.

Al Akhbar reporta así una disposición en la Lista Común para recomendar a Eisenkot sin unirse a su gobierno. El periódico también menciona las posiciones de Avigdor Lieberman. Este último rechaza una fórmula dependiente de los partidos árabes. Al Binaa también observa sus objeciones a la dependencia de las formaciones ultraortodoxas.

El archivo de conscripción pesa mucho sobre las relaciones con este último. Las solicitudes presupuestarias y legislativas también forman parte de los debates. Según las cuentas publicadas, algunas partes considerarían el apoyo externo condicional. Pero las mismas condiciones pueden contravenir los compromisos de otros miembros de la oposición.

Por último, la competencia se refiere al funcionamiento de las instituciones parlamentarias. Al Binaa informó de discusiones sobre la presidencia de Knesset. También mencionó varias propuestas políticas o legislativas. Estas iniciativas indican una lucha para organizar un cambio de poder. No son, en esta etapa, reformas que ya han entrado en vigor.

Los antiguos socios de Netanyahu no están disponibles aliados

Al Joumhouria destaca las tensiones con Naftali Bennett y Avigdor Lieberman. Su entrenamiento puede parecer compatible con Likud sobre ciertos temas. Sin embargo, sus líderes han degradado profundamente las relaciones con Netanyahu. La historia de las alianzas pasadas explica parte de esta dificultad.

Bennett trabajó con Netanyahu antes de liderar una coalición formada para eliminarlo en 2021. Esta coalición reunió a partidos muy diferentes, incluyendo una formación árabe islámica. Lieberman también participó en varios gobiernos encabezados por Netanyahu. Sus informes se han roto reiteradamente, en particular sobre cuestiones de seguridad y de religión.

Eisenkot también cooperó con Netanyahu en un entorno particular. Después de los ataques del 7 de octubre de 2023, se unió al gabinete de guerra con Benny Gantz. Al Joumhouria recuerda su partida ocho meses después. En particular, denunciaron la falta de una estrategia de salida y un proyecto político para Gaza.

Por consiguiente, la cooperación ulterior exigiría más que un acuerdo especial sobre los escaños. En el artículo se examinan las posibles concesiones sobre políticas controvertidas, incluidos los planes de transformación judicial. Estos temas se refieren al equilibrio interno israelí. No dan en sí mismos una indicación de las decisiones futuras en el Líbano.

En el Líbano, es necesario examinar por separado la continuidad de la seguridad

En su análisis, Ali Haidar cree que varios objetivos van más allá de los límites electorales. He cites the use of force and freedom of military action in Lebanon. También se refirió a la ocupación de zonas descritas por Israel como zonas seguras. Estas convergencias limitarían los cambios esperados de una alternancia.

El autor no argumenta, sin embargo, que todos los líderes defienden exactamente los mismos métodos. Se distingue entre los medios, el tiempo y las opciones tácticas. Presentó a Eisenkot como favorable al debilitamiento de Hezbolá, con un enfoque que podría combinar varios instrumentos. Esto incluiría presiones financieras, económicas, políticas, de medios de comunicación y de seguridad.

Esta lectura sigue siendo la de un analista de Al Akhbar. Nos permite examinar la posible continuidad, sin anunciar las decisiones de un gobierno todavía incierto. Sobre todo, evita la idea de que una nueva personalidad en el poder debe ser asimilada a una garantía de retirada o paz. Las intenciones dadas a los líderes no reemplazan las acciones que realmente toman.

El mismo razonamiento prohíbe una conclusión inversa demasiado rápido. Una difícil formación gubernamental no es suficiente para anunciar un próximo ataque. Ali Haidar explica esto en su análisis. El bloqueo político es una cuestión de contexto, no una prueba autónoma de la toma de decisiones militares.

La confrontación con Irán sigue siendo una variable importante

Para Ali Haidar, una de las variables decisivas se refiere a las elecciones estadounidenses e israelíes contra Irán. Un nuevo enfrentamiento podría tener consecuencias en el Líbano. Sin embargo, su extensión no se presenta como automática. La naturaleza de las operaciones y las decisiones de los distintos actores seguirá siendo decisiva.

Al Joumhouria también describe una semana de negociaciones regionales mixtas e incertidumbre política. Los círculos diplomáticos entrevistados por el diario están considerando varias cuestiones. Citan la estabilización con conversaciones, una crisis prolongada por debajo del umbral de un conflicto ampliado o una mayor escalada. Ninguno de estos escenarios se presenta como definitivamente elegido.

En Al Binaa coexisten informaciones sobre negociaciones y preparativos militares. Esta coexistencia limita el alcance de una lectura exclusivamente electoral de la situación. Queda por construir una coalición israelí, mientras que los intercambios regionales siguen su propio calendario. Ambos procesos pueden pesar entre sí sin confundirse.

Para el Líbano quedan varios elementos concretos: la composición del Gobierno, las condiciones para su inauguración y sus decisiones militares. También deben vigilarse los compromisos diplomáticos relativos al territorio libanés. Las negociaciones parlamentarias aún no prejuzgan estas decisiones. Sobre todo, establecen que el posible cambio de autoridad y de políticas sigue siendo dos cuestiones distintas.

Fuentes

Al Akhbar, 2 de noviembre de 2026, páginas 3 y 10 a 11; Al Joumhouria, pág. 9; Al Binaa, págs. 2 y 4.

Crédito de cobertura

El edificio Knesset, 5 de julio de 2018. Archivo fotográfico que ilustra cuestiones de mayoría parlamentaria; No muestra las elecciones de 2026. Suicasmo / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0Fuente de fotografía.CC BY-SA 4.0. Fotografía redimensionada sin recorte; banners editoriales añadidos fuera de imagen.

Composición de cobertura distribuida bajo CC BY-SA 4.0.

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