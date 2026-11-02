Líbano e Irán: ¿Qué garantías contra la guerra?

El Líbano e Irán siguen siendo el centro de las preocupaciones regionales: Beirut busca evitar una nueva guerra, pero las garantías siguen siendo inciertas. Un acuerdo regional no protegería automáticamente su territorio. Las advertencias están dirigidas a la decisión de Hezbollah, sin establecer una promesa de seguridad. Las autoridades están pidiendo una decisión nacional sobre la guerra y la paz. Su capacidad de actuar también depende de la preservación de las instituciones y de los compromisos que los distintos actores aceptarían. Ningún seguro público disipa la incertidumbre.

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La continuación de las negociaciones regionales no es suficiente para garantizar que el Líbano se mantenga alejado de un nuevo enfrentamiento. Los periódicos del 2 de noviembre de 2026 describen una doble incertidumbre: la de las decisiones estadounidenses e israelíes sobre Irán, y la de la conducta de Hezbolá si se produce un ataque. Las autoridades libanesas están tratando de preservar el país, pero la información publicada no revela ninguna garantía pública que reúna a estos diferentes actores.

Por consiguiente, la cuestión va más allá de la mediación. Abarca los compromisos que entrañaría un posible acuerdo, su aplicación al territorio libanés y la capacidad de las instituciones para controlar las decisiones de guerra.

Un acuerdo regional no protegería automáticamente al Líbano

Al Akhbar informó de evaluaciones diplomáticas de que un posible acuerdo entre Washington y Teherán no excluiría necesariamente al Líbano del riesgo militar. Dependería de las cláusulas y garantías asociadas. El periódico también se refiere a los informes de posibles ataques preventivos israelíes contra Hezbollah, junto con un ataque contra Irán.

Estos elementos siguen siendo hipotéticos. Sin embargo, subrayan la diferencia entre dos objetivos: evitar una nueva guerra regional y obtener una protección explícita del Líbano. El primero podría facilitarlo, sin reemplazarlo.

Las conversaciones de Doha incluyen el cese de las hostilidades, Ormuz y las medidas económicas previstas por Teherán. Sus resultados siguen abiertos. Por consiguiente, sería prematuro deducir un compromiso ya adquirido en el frente libanés.

Las advertencias buscan actuar antes de la decisión de Hezbollah

Ad Diyar informa de que las fuentes oficiales libanesas han recibido advertencias por varios canales. Según su relato, la participación de Hezbollah conduciría a una destrucción considerable. El mensaje tiene por objeto influir en la elección del movimiento antes de la posible reanudación de los combates regionales.

Al-Joumhouria también hace referencia, bajo la dirección de los círculos diplomáticos, a una advertencia estadounidense sobre una respuesta israelí más destructiva. These interlocutors claim that Washington would not intervene to impose the limits if Hezbollah took part in the confront.

El alcance de estas advertencias no debe confundirse con una garantía de seguridad en el escenario inverso. Amenazar las consecuencias de una intervención no significa prometer que no se produzca huelga en ausencia de intervención. Los análisis publicados mantienen precisamente este área de incertidumbre.

El movimiento no formula compromiso público con la no intervención

Según fuentes anónimas citadas por Al Akhbar, Hezbollah no dio a los mediadores ningún compromiso claro, ya sea en una dirección o en la otra. El diario describe la negativa a proporcionar garantías de antemano que restringirían su decisión antes de conocer la naturaleza de un posible ataque.

Ad Diyar menciona mensajes tranquilizadores de Nabih Berri, sin especificar suficientemente su contenido y autor para hacerlo una garantía oficial de Hezbollah. El periódico también informa que el movimiento seguiría juzgando una guerra estadounidense improbable, mientras se preparaba para diferentes eventualidades.

Estas cuentas no permiten anunciar una entrada decidida en la guerra. Tampoco pueden certificar una neutralidad adquirida. Para las autoridades, esta falta de una posición pública definitiva complica la búsqueda de compromisos recíprocos.

Queda en litigio la decisión nacional sobre la guerra y la paz

Béchara Rai pide que la decisión sobre la guerra y la paz sea adoptada por una sola autoridad nacional. En palabras de Ad Diyar y Al Jumhouria, vincula la protección del país con el control de armas por el Estado y sus instituciones jurídicas.

Gebran Bassil también distingue la defensa del territorio de una decisión de atacar o subir. En su opinión, debe tener en cuenta el interés nacional. En Manama, Youssef Raggi afirma que las decisiones del Líbano tienen lugar en Beirut y que el país no debe convertirse en una plataforma que amenaza a los estados del Golfo, según Al Liwaa.

Estas declaraciones expresan una línea política. Su traducción práctica, sin embargo, depende de las relaciones de poder que las instituciones no controlan solo. El conflicto interno alrededor de Dahr Al Baidar muestra cómo la aplicación de las decisiones del Estado sobre armas sigue siendo impugnada.

Preservar instituciones sin perder el control de la seguridad

Al Joumhouria reporta una preocupación adicional: la presión para debilitar aún más las instituciones y el ejército podría producir lo contrario del efecto deseado. En el análisis de Jony Mounir, su debilitamiento podría beneficiar a Hezbollah en lugar de fortalecer la capacidad del Estado.

El desafío libanés es buscar garantías externas y evitar interrupciones internas. Los contactos diplomáticos, las advertencias y los llamados a una decisión nacional forman parte de este proceso. Ninguna sola es suficiente para establecer que se elimina el riesgo.

El Líbano podría beneficiarse de la escalación regional. Pero mantenerlo fuera de una nueva guerra requeriría compromisos explícitos y decisiones coherentes en su propio territorio. Las historias del 2 de noviembre todavía describen una búsqueda de estas condiciones, no su realización.

Fuentes

Al Akhbar, 2 de noviembre de 2026, página 2; Ad Diyar, páginas 1, 2 y 4; Al Joumhouria, páginas 2 y 4 a 5; Al Liwaa, página 2.

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