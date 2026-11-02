Yair Golan acusa a Netanyahu de alteración amenazante

Yair Golan acusa a Benjamin Netanyahu de querer explotar una crisis de seguridad para retrasar la alternancia después de la legislación israelí. En su declaración del 2 de noviembre de 2026, el líder de los demócratas instó a otros opositores a acelerar las discusiones sobre un gobierno. Estas acusaciones siguen siendo suyas: no prueban la existencia del plan del Primer Ministro. Continúan las consultas entre las partes, mientras que la Ley Fundamental rige la continuidad del poder ejecutivo y los poderes relacionados con el estado de emergencia.

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Yair Golan acusa a Benjamin Netanyahu de querer explotar una crisis de seguridad para retrasar la alternancia. En una declaración emitida el lunes 2 de noviembre de 2026, el líder del Partido Demócrata llama a la oposición al Primer Ministro a acelerar la formación de un gobierno. Sus acusaciones se refieren a sus intenciones con el líder israelí, no a una decisión anunciada por él.

El líder de izquierda vincula directamente la seguridad del país con las negociaciones políticas iniciadas después de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Afirma que Netanyahu podría causar una escalada para retener el poder. Esta advertencia no es prueba de la existencia de dicho proyecto.

Yair Golan pide una rápida alternancia

« Netanyahu no dudará en empujar a Israel hacia una escalada de seguridad y establecer un estado de emergencia para obstaculizar la transferencia del poder », dice Yair Golan. También lo acusa de estar dispuesto a provocar una crisis que ponga en peligro a los israelíes y que interrumpa el proceso democrático.

Su intervención también apunta a sus socios políticos. El líder de los demócratas les pide que no dejen las discusiones sobre el próximo simmer del gobierno. Presenta la velocidad de un acuerdo como cuestión de seguridad, más allá del mero deseo de reemplazar a Netanyahu.

El día anterior, el Golán ya había advertido de un riesgo de mayor confrontación con Irán. Mencionó a Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yaïr Lapid y Avigdor Lieberman como uno de los líderes con la experiencia necesaria para liderar otra política. Una vez más, fue su evaluación política, no el anuncio de una operación militar.

Los socios todavía están convencidos

A finales del lunes, un medio israelí informó que los líderes del bloque habían dicho que querían recomendar a Gadi Eisenkot al Presidente Isaac Herzog. Este apoyo es un paso en el proceso de nombrar al candidato para formar el gobierno.

No se confunde con un acuerdo sobre la composición del ejecutivo. Los mismos medios informan que Avigdor Lieberman todavía excluye la participación en un gobierno minoritario. La cuestión de las condiciones de formación de la próxima firma está abierta a un candidato.

El estado de emergencia no elimina el marco institucional

Los términos utilizados por el Golán no describen un mecanismo automático para mantener el poder. The Basic Law on Government provides that the outgoing executive shall continue in office until the next one is constituted. Esta continuidad institucional difiere del cargo del oponente de obstrucción.

El mismo texto abarca el estado de emergencia. El Knesset puede declararlo y revocarlo. En caso de emergencia que impida que el Gobierno espere su reunión, tendrá la opción de una declaración provisional con sujeción a las condiciones del artículo 38.

Por encima de todo, el artículo 41 prohíbe que las normas de emergencia modifiquen esta Ley Fundamental o suspendan temporalmente su aplicación. Por lo tanto, invocar una crisis de seguridad no es suficiente para establecer que se impediría legalmente una alternancia.

La declaración del lunes añade presión pública a las discusiones entre las partes. La cuestión inmediata sigue siendo su capacidad de traducir estos intercambios en compromisos conjuntos sobre la formación del próximo gobierno.

Fuentes

Crédito de ilustración: Shlomi Amsalem / Archivos de Knesset —fuente de fotografía. Composición y fotografía bajoCC BY-SA 4.0; la fotografía entera redimensionada, añadida el apósito editorial.

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